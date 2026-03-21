Alejandra Baigorria lanza advertencia a Mario Irivarren tras decepcionarla como amigo: “Callé muchas cosas”

Alejandra Baigorria lanza advertencia a Mario Irivarren tras decir que la decepcionó como amigo.

Alejandra Baigorria expresó públicamente su molestia y decepción tras la reciente polémica que involucra a su esposo Said Palao y a su examigo Mario Irivarren. Ambos fueron captados en videos durante una salida nocturna en Argentina junto a Patricio Parodi y varias mujeres, lo que generó críticas en redes sociales y reavivó cuestionamientos sobre la lealtad y los límites en las relaciones de amistad y pareja.

En entrevista con Amor y Fuego, Baigorria lanzó una advertencia directa a Irivarren, asegurando que optó por el silencio por respeto a la amistad que los unía. Sin embargo, eso no seguirá así.

La controversia se desató cuando las imágenes, difundidas por Magaly TV La Firme, mostraron a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi celebrando en Buenos Aires junto a un grupo de mujeres. El hecho cobró mayor relevancia debido a que los dos primeros mantienen relaciones sentimentales públicas, lo que derivó en cuestionamientos sobre sus comportamientos.

Al respecto, Baigorria indicó que estaba decepcionada del que creía su amigo. “Sí, sí me decepcionó. Sí me decepcionó porque al final el hombre tira para el hombre, pues, ¿no?”, dijo bastante apenada

Alejandra Baigorria confiesa que no habla con Said Palao y revela que fue duro verlo llorar en TV. América TV

¿El karma?

El antecedente más recordado por los seguidores de Baigorria remite a su boda con Said Palao en abril de 2025, también en Argentina. Durante la celebración, se difundió un video que la mostraba advirtiendo a Irivarren sobre la presencia de su ex pareja, Vania Bludau, en el evento. Aquí, la rubia fue señalada como ‘alcahueta’. La situación se viralizó rápidamente y fue tema de debate en programas de espectáculos.

En aquella ocasión, la empresaria fue bastante criticada, por supuestamente no respetar la relación que tenía Mario con Onelia y ‘apañarlo’. “Te metes a alcahuetear a tu amiga Vania con tu amigo Mario, no teniendo el minimo de respeto porque tu amigo tiene un compromiso (...) Eso no se lo haces ni a tu peor enemiga, porque por sobre todas las cosas eres mujer”, le recriminó Magaly Medina en ese momento.

Muchos usuarios recordaron ese capítulo entre Alejandra, Mario y Vania, resaltando que se trataba de causa y efecto. "En redes se habla mucho de un karma por lo que pasó en tu matrimonio entre Mario y Onelia”, le preguntó el reportero a la rubia, quien no dudó en responder: “Mario era mi amigo, por eso yo callé muchas cosas, en algún momento sabrán todos qué es lo que realmente pasó, todos, inclusive Onelia”.

Alejandra Baigorria pide respeto y empatía tras el ampay de Said Palao en Argentina, destacando el dolor personal que enfrenta. (Captura de video)

La reciente polémica suma un nuevo capítulo a la exposición mediática de los protagonistas, quienes han construido su carrera en la televisión y en redes sociales. Las declaraciones de Baigorria dejaron abierta la posibilidad de futuras revelaciones sobre hechos desconocidos para el público, lo que mantiene el interés de los seguidores en los pasos próximos de los involucrados.

Mientras tanto, la empresaria optó por limitar sus comentarios y priorizar la resolución de los conflictos en el ámbito privado.

Alejandra Baigorria afirma que no necesita pareja para ser madre

En una entrevista televisiva, la empresaria también descartó que su deseo de convertirse en madre dependa de su relación sentimental, y aclaró que está preparada para afrontar la maternidad de manera independiente.

“Sí, yo quiero ser madre, es un deseo que tengo y tengo 16 óvulos congelados. Puedo contactarme con el esperma de Harvard de un gringo de ojos azules y tener a mi hijo sola”, afirmó Baigorria, resaltando su autonomía y capacidad para asumir este proyecto personal sin necesidad de una pareja.

La empresaria también mencionó que ha superado etapas de dependencia emocional y que hoy se considera una mujer madura, capaz de tomar decisiones por sí misma. “No considero que tenga apego emocional ni que vaya a perdonar a nadie por querer ser madre. Soy independiente y tengo todo para ser feliz”, sostuvo Alejandra Baigorria, resaltando que la decisión de perdonar o no a Said Palao lo hará sin presiones y con inteligencia.

Baigorria aprovechó para rechazar las críticas sobre su vida personal y pidió respeto frente a los comentarios que circulan en redes sociales.

Alejandra Baigorria adelantó que en el futuro revelará detalles inéditos sobre lo ocurrido en su boda. Captura: Willax Tv