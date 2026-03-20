Alejandra Baigorria confiesa su decepción con Mario Irivarren y Patricio Parodi tras el escándalo de Said Palao en Argentina

El escándalo en la farándula peruana sigue generando repercusiones. Alejandra Baigorria, aún en medio de la crisis matrimonial con Said Palao tras el ampay que evidenció una fiesta con mujeres en Argentina, rompió el silencio y confesó su decepción hacia dos de sus amigos más cercanos: Mario Irivarren y Patricio Parodi.

La empresaria y modelo, que compartió años de amistad y trabajo con ambos chicos reality, lamentó públicamente sus acciones y señaló: “El hombre tira para el hombre, pues, ¿no?”

Alejandra Baigorria: “Sí, me decepcionó”

Durante un enlace con el programa 'Amor y Fuego’ la tarde del viernes 20 de marzo, Alejandra fue consultada sobre sus sentimientos hacia Mario Irivarren y Patricio Parodi, quienes acompañaron a su esposo en la polémica despedida de soltero en el Delta del Tigre, Buenos Aires.

Sin rodeos, respondió: “Sí, sí me decepcionó. Sí me decepcionó, porque al final el hombre tira para el hombre, pues, ¿no?”, dejando entrever que esperaba mayor lealtad y criterio de quienes incluso asistieron a su boda.

La declaración de Baigorria evidencia el golpe emocional de ver a sus amigos formar parte del círculo de confianza de Said en el viaje que originó el ampay y la crisis mediática que hoy atraviesa su matrimonio.

Alejandra Baigorria confesó antes las cámaras de 'Amor y Fuego' su decepción con Mario Irivarren y Patricio Parodi tras el ampay con Said Palao en Argentina. TikTok: Willax TV

Patricio Parodi: “No siento que haya defraudado a nadie”

Por su parte, Patricio Parodi, quien fue captado en las imágenes junto a Mario y Said, decidió pronunciarse en Esto es guerra.

El chico reality optó por marcar distancia del escándalo y defender su posición: “Me gustaría decir muchas cosas, pero voy a tratar de controlarme… No siento que la haya defraudado ni a ella ni a nadie”, aseguró en referencia a Onelia Molina, su expareja y también parte afectada por el viaje.

Parodi insistió en que las relaciones sentimentales son un asunto privado y que los terceros “salen sobrando”. Su postura fue interpretada por muchos como una forma de desligarse de la responsabilidad emocional en el conflicto.

Patricio Parodi intenta deslindar responsabilidades sobre la polémica con Onelia Molina, afirmando que "una relación es de dos", pero Magaly Medina no le cree y lo critica duramente en su programa | Magaly TV: La Firme

Mario Irivarren: admisión y autocrítica tras el ampay

En contraste, Mario Irivarren optó por la autocrítica y asumió su error públicamente. En su podcast La Manada, el exchico reality admitió la infidelidad a Onelia Molina y evitó excusas:

“Las cosas son como son, nos sobrelimitamos… no he venido aquí a intentar justificarme, a intentar minimizar o quitarle peso a la situación… Cuando uno se equivoca, lo que corresponde es poner el pecho y asumir la consecuencia de sus actos y por eso estoy aquí sentado, afrontando los hechos”, declaró.

Irivarren reconoció que pensó en alejarse de la pantalla tras el escándalo, pero optó por dar la cara y enfrentar el proceso.

Mario Irivarren en una entrevista televisiva donde confirma su infidelidad a Onelia Molina y expresa su arrepentimiento públicamente. (YouTube / Satélite+)

Alejandra promete confesar lo que sucedió en su boda con Mario Irivarren

Para Alejandra Baigorria, la decepción va más allá de la traición conyugal. La modelo confesó que la actitud de Mario y Patricio la afectó profundamente, pues ambos fueron parte de su círculo más cercano y participaron activamente en su boda.

Baigorria recordó que, por amistad, prefirió callar muchas cosas en el pasado y adelantó que, en su momento, contará a todos —incluida Onelia Molina— la verdad de lo que ocurrió en su matrimonio.

“Qué te digo, Mario era mi amigo y por eso yo callé muchas cosas. En algún momento sabrán todos qué es realmente lo que pasó, inclusive Onelia”, sentenció, dejando abierta la puerta a futuras revelaciones que podrían cambiar la percepción pública del caso.

Por ahora, la expectativa crece en torno a los detalles que Baigorria podría revelar sobre su boda y su círculo cercano.

Alejandra Baigorria adelantó que en el futuro revelará detalles inéditos sobre lo ocurrido en su boda. Captura: Willax Tv