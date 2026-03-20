Murió Chuck Norris a los 85 años: conmoción en Perú por el fallecimiento del protagonista de ‘Walker, Texas Ranger’

Escenas de sus películas, incluida la icónica pelea con Bruce Lee, - Canal N

La noticia del fallecimiento de Chuck Norris, leyenda de las artes marciales y figura central en la industria cinematográfica, ha generado conmoción en el público peruano y en seguidores de todo el mundo. La familia del actor confirmó que Norris murió a los 86 años en Hawái, la mañana del jueves 19 de marzo, según un comunicado oficial publicado en sus redes sociales. El mensaje difundido destaca que el deceso ocurrió de forma repentina y que el artista se encontraba acompañado de sus familiares más cercanos.

La información señala que Chuck Norris había sido hospitalizado tras una emergencia médica en la isla de Kauai, donde residía en los últimos años. El comunicado familiar solicita privacidad y agradece las muestras de cariño recibidas.

“Si bien nos gustaría mantener las circunstancias en privado, sepa que estaba rodeado de su familia y en paz. Para el mundo, era un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, él fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, detalló la familia en la nota oficial.

Murió Chuck Norris a los 86 años.

En el Perú, la noticia provocó una ola de mensajes en redes sociales. Admiradores locales recordaron la influencia de Norris en la cultura popular, especialmente por su papel en series como “Walker, Texas Ranger” y películas como “Delta Force” y “Missing in Action”. Los seguidores compartieron anécdotas y escenas emblemáticas, resaltando el legado del artista en varias generaciones de televidentes y cinéfilos.

La familia de Chuck Norris recalcó que el actor “vivió con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con sus seres queridos. A través de su trabajo, disciplina y amabilidad, inspiró a millones en todo el mundo y dejó una huella imborrable en tantas vidas”, según el comunicado difundido. Norris se mantuvo alejado de los reflectores en los últimos años y que recientemente los rumores sobre su salud habían circulado de manera constante, especialmente tras su ingreso al hospital en Hawái.

(EFE/ Tamas Kovacs)

Leyenda del cine y las artes marciales

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, Norris forjó una carrera destacada como campeón de artes marciales, actor y promotor de la vida saludable. Alcanzó el grado de cinturón negro en karate, taekwondo, jiu-jitsu brasileño y judo También fundó su propio estilo de artes marciales, Chun Kuk Do, y fue instructor y mentor de nuevas generaciones de artistas marciales.

La repercusión de su fallecimiento se reflejó en mensajes de reconocimiento y tributo por parte de admiradores en el Perú. Grupos de fans destacaron no solo sus logros deportivos y artísticos, sino también los valores asociados a su figura: disciplina, amabilidad y compromiso familiar. Diversos portales de noticias y páginas de aficionados compartieron imágenes, frases célebres y videos emblemáticos de sus películas y apariciones televisivas.

La familia agradeció expresamente el apoyo recibido durante la reciente hospitalización del actor. El comunicado señala: “El amor y apoyo de los fanáticos significó mucho para él, y para nosotros fue un privilegio compartirlo con el mundo. Para él, ustedes no eran solo admiradores, eran sus amigos”.

La despedida de Chuck Norris se vive con especial intensidad en redes sociales peruanas, donde el nombre del artista se recuerda con mucho cariño en plataformas como X y Facebook. “Descansa en paz, Chuck Norris“, ”Chuck Norris no murió“, son las frases más mencionadas.

La influencia del actor en la cultura de masas y su marca indeleble en el cine de acción. Los medios también recordaron que la figura de Norris trascendió la pantalla, convirtiéndose en referencia de memes y bromas virales que consolidaron su estatus de leyenda.

Fue a través de las redes sociales de Chuck Norris que su familia confirmó la muerte del actor y artista marcial (Créditos: Instagram/Chuck Norris)

La familia concluyó su mensaje con una petición de privacidad en este momento de duelo y un agradecimiento por el cariño mostrado hacia el artista. “Mientras lamentamos esta pérdida, pedimos amablemente privacidad para nuestra familia durante este tiempo. Gracias por amarlo con nosotros. Con amor, La familia Norris”, concluye.