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Chuck Norris fue hospitalizado tras sufrir una emergencia médica en Hawái

El actor fue trasladado a un centro hospitalario en la isla de Kauai tras un percance médico del que hasta el momento se desconocen los detalles

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Chuck Norris, de 86 años,
Chuck Norris, de 86 años, fue hospitalizado en Hawái tras una emergencia médica cuya naturaleza aún no ha sido revelada (EFE/ Tamas Kovacs)

Chuck Norris, de 86 años, fue trasladado a un hospital en la isla de Kauai, Hawái, luego de sufrir una emergencia médica cuya naturaleza no ha sido revelada públicamente, informó TMZ este jueves.

De acuerdo con fuentes con conocimiento directo del caso citadas por el medio, el incidente ocurrió en las últimas 24 horas.

Pese a la gravedad aparente de la situación, las mismas fuentes indicaron que el actor y artista marcial estadounidense se encuentra de buen ánimo.

La naturaleza exacta de la emergencia permanece sin confirmación oficial.

Lo ocurrido tomó por sorpresa a quienes lo rodean, dado que el miércoles Norris se encontraba entrenando en la isla.

Fuentes cercanas informan que, pese
Fuentes cercanas informan que, pese a la emergencia médica, Norris mantiene buen ánimo y se recupera en Kauai (Instagram)

Según reveló TMZ, un amigo de Chuck Norris mantuvo una conversación telefónica con él ese mismo día y lo describió en buen estado anímico, incluso haciendo bromas durante la llamada.

El episodio contrasta con la imagen de vitalidad que el propio Norris proyectó apenas días atrás.

El 10 de marzo, cuando cumplió 86 años, compartió un video en sus redes sociales en el que aparece entrenando con un preparador físico.

“No envejezco. Subo de nivel”, escribió en el mensaje que acompañó las imágenes. “Tengo 86 años hoy. Nada como un poco de acción divertida en un día soleado para hacerte sentir joven”, añadió.

En la misma publicación agradeció a sus seguidores: “Estoy agradecido por otro año, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que amo”.

El actor y artista marcial
El actor y artista marcial estadounidense compartió días antes un video entrenando y agradeciendo a sus seguidores en redes sociales (Instagram)

Y concluyó: “Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás sabrán”.

Chuck Norris, quien cuenta con 2,8 millones de seguidores en Instagram, publicó en noviembre una fotografía mostrando sus bíceps en el gimnasio.

“El progreso no se mide por la perfección, sino por el valor de seguir adelante”, escribió, con un mensaje orientado a mantener una rutina activa sin importar la edad.

“Sin importar tu edad, sigue esforzándote por ser la mejor versión de ti mismo”, agregó en aquella ocasión.

Chuck Norris es mundialmente conocido
Chuck Norris es mundialmente conocido por su exitosa carrera en el cine de acción y como campeón de artes marciales (ORION PICTURES / Album)

La vida y carrera de Chuck Norris

Carlos Ray Norris —su nombre completo— nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, en el seno de una familia de origen irlandés y cherokee.

Creció en un hogar humilde y sus padres se divorciaron cuando tenía 16 años, tras lo cual se mudó con su madre a California.

A los 18 años se enlistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde fue destinado a Corea del Sur como policía aéreo.

Fue allí donde adoptó el apodo “Chuck” y donde dio sus primeros pasos en el Tang Soo Do.

Tras licenciarse en 1962, abrió escuelas de karate cuyos alumnos incluían a figuras como Steve McQueen.

Chuck Norris actuó junto a
Chuck Norris actuó junto a Bruce Lee en la famosa película "El furor del dragón", estrenada en 1972 (IMDB)

En el ámbito de las artes marciales, Norris acumuló una extensa trayectoria: fue campeón mundial de karate en la categoría de peso medio durante seis años consecutivos, entre 1968 y 1973, y obtuvo la llamada “triple corona” en 1969, según la revista Black Belt.

En 1990 fundó su propio estilo, el Chun Kuk Do, que incorpora elementos del judo y el jiu-jitsu brasileño, y creó la United Fighting Arts Federation.

Su carrera en el cine comenzó con The Wrecking Crew en 1968, pero fue su papel como antagonista de Bruce Lee en El furor del dragón (1972) el que lo proyectó a la fama internacional.

Protagonizó luego una serie de películas de acción, entre ellas McQuade el lobo solitario (1983), la trilogía Perdido en acción (1984-1988) y Código de silencio (1985), considerada por la crítica una de sus mejores actuaciones.

Chuck Norris junto a su
Chuck Norris junto a su esposa Gina, con quien está casado desde 1998 y comparte dos hijos (AP Photo/Gerald Herbert)

Su afianzamiento en la televisión llegó con la serie Walker, Texas Ranger, emitida entre 1993 y 2001, que alcanzó altos índices de audiencia durante años.

En su vida personal, Chuck Norris estuvo casado en primeras nupcias con Dianne Holechek entre 1958 y 1989, con quien tuvo dos hijos.

Desde 1998 está casado con Gena O’Kelley, con quien tiene gemelos nacidos en 2001. También tiene una hija de una relación anterior.

A nivel cultural, Chuck Norris es protagonista desde 2005 de los llamados “Chuck Norris facts”, una serie de frases humorísticas que lo presentan como un ser de capacidades sobrehumanas y que se convirtieron en un fenómeno mundial en internet.

Los "Chuck Norris facts" se
Los "Chuck Norris facts" se popularizaron desde 2005, consolidando al actor como un ícono cultural en internet y el mundo del espectáculo (Captura de pantalla)

El actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1989 y fue reconocido como Veterano del Año en 2001.

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