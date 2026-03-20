Chuck Norris: ‘Walker, Texas Ranger’, la serie de culto que marcó generaciones en Perú y que aún se sigue transmitiendo en la TV

Escenas de sus películas, incluida la icónica pelea con Bruce Lee, - Canal N

La noticia del fallecimiento de Chuck Norris, a los 86 años, ha generado una oleada de conmoción y nostalgia en todo el mundo, pero en Perú la reacción adquiere tintes únicos. Según confirmó su familia en un comunicado difundido en redes sociales, el actor y artista marcial murió en Hawái de manera repentina y “en paz”, rodeado por sus seres queridos.

Si bien la carrera de Norris abarcó el cine y las artes marciales, en Perú su legado está íntimamente ligado a una serie que, pese a haber dejado de grabarse hace 25 años, sigue viva y vigente en la pantalla nacional: 'Walker, Texas Ranger’.

Un fenómeno de culto en la televisión peruana

Estrenada en 1993, Walker, Texas Ranger fue para Chuck Norris la consagración mundial como héroe de acción televisivo. Durante ocho temporadas —hasta el año 2001—, Norris interpretó a Cordell Walker, un ranger tejano de carácter implacable, experto en artes marciales y defensor de la justicia. La serie sumó 203 episodios y, desde entonces, se convirtió en un verdadero ícono mundial del género policial y de acción.

En el Perú, el impacto de Walker, Texas Ranger no se mide solo en rating ni en recuerdos: la serie es parte fundamental del ADN televisivo nacional. Panamericana Televisión la transmite cada tarde, ocupando un espacio privilegiado en la programación, y acompañando por más de dos décadas la rutina de miles de familias peruanas. Para varias generaciones, ver a Chuck Norris impartiendo justicia bajo el sol tejano es un rito cotidiano.

'Walker, Texas Ranger' combina western moderno con artes marciales, lo que la hizo única en su época.

Lo fascinante es que, aunque la serie terminó de grabarse hace 25 años, en Perú Walker nunca envejeció. Chuck Norris, con su bigote inmutable y su mirada firme, sigue patrullando la televisión nacional como si el tiempo se hubiera detenido. “En mi casa, Walker es tradición: lo ve mi papá, lo veo yo, y ahora hasta mis hijos. Es como si Chuck Norris fuera eterno”, comenta un usuario en redes sociales. Así, mientras en otros países la serie se transformó en clásico de archivo, en Perú es un fenómeno de culto, con una legión fiel de seguidores que no se agota.

La historia, los valores y el atractivo de Walker

La serie sigue las aventuras de Cordell Walker, ranger del estado de Texas, de ascendencia nativoamericana, criado con valores de honor, disciplina y justicia. Junto a su compañero James “Jimmy” Trivette (Clarence Gilyard Jr.), la fiscal Alex Cahill (Sheree J. Wilson) y el veterano C.D. Parker (Noble Willingham), Walker se enfrenta a mafias, narcotraficantes, pandillas, terrorismo y corrupción, usando tanto sus habilidades en artes marciales como su ética inquebrantable.

Cada episodio combina acción, peleas coreografiadas supervisadas por el propio Norris, investigación policial y lecciones morales. Walker, Texas Ranger es reconocida por su defensa de la honestidad, el trabajo en equipo y la protección de los inocentes. Además, abordó temas sociales como el racismo, la drogadicción, el bullying y la violencia familiar, lo que le dio un carácter educativo y la hizo aún más popular entre las familias peruanas.

La serie sigue a Cordell Walker y su equipo mientras combaten el crimen en Texas.

Chuck Norris: un héroe que nunca se va

La vigencia de Walker, Texas Ranger en Perú es un caso singular. Pocas series extranjeras han mantenido tal longevidad en la televisión abierta, y menos aún han conseguido que su protagonista permanezca joven e inalterable ante el paso del tiempo. Para el público, Chuck Norris quedó eternizado como el ranger invencible, el hombre que resolvía los casos más difíciles con temple, astucia y una patada giratoria.

Las tardes de Walker se convirtieron en un espacio familiar. Padres, hijos y abuelos compartieron capítulos y comentaron las aventuras del ranger. Frases como “¡Walker lo arregla todo!” o “nadie es más justo que Walker” siguen circulando en memes y redes sociales. Incluso niños y adolescentes de la era digital han adoptado la serie como propio, descubriendo en Norris el arquetipo del justiciero incorruptible.

Legión de seguidores e influencia en las artes marciales

El impacto de Chuck Norris en Perú va más allá de la pantalla: su disciplina inspiró a miles de practicantes de karate, taekwondo y jiu-jitsu. Dojos de Lima y provincias han rendido tributo al actor, recordando que fue seis veces campeón mundial de karate y fundador de su propio estilo, el Chun Kuk Do. Senseis peruanos destacan que Norris no solo enseñó técnicas, sino valores como la humildad y la perseverancia.

El fenómeno de los “Chuck Norris Facts” —frases humorísticas que lo retratan como un ser invencible— también se hizo fuerte en Perú, y tras la noticia de su muerte, inundó las redes con mensajes como “Walker no ha muerto, solo está patrullando otro plano”.

‘Walker, Texas Ranger’ popularizó a Chuck Norris como ícono cultural y generó frases y memes asociados a su personaje.

Homenajes y despedidas en medios y redes

Medios como RPP y Canal N dedicaron segmentos a la memoria de Chuck Norris, repasando su carrera y el impacto de Walker en la televisión nacional. “Chuck Norris es el único héroe que nunca envejece en la televisión peruana”, escribieron en redes sociales.

Chuck Norris deja un vacío en el mundo del espectáculo, pero en Perú su figura seguirá viva cada tarde, en cada pantalla, en cada familia que lo sintoniza. Walker, Texas Ranger no es solo una serie: es parte de la identidad nacional, el recuerdo de que la justicia y la disciplina pueden —y deben— ser parte de la vida diaria.

Mientras siga sonando la melodía de Walker, Texas Ranger en la televisión peruana, Chuck Norris permanecerá eternamente joven y justo, patrullando las tardes y los corazones de varias generaciones. Porque, en Perú, los héroes como Walker nunca se van: simplemente siguen luchando, capítulo tras capítulo, contra la injusticia y el olvido.

Películas más conocidas de Chuck Norris

El Furor del Dragón ( Way of the Dragon , 1972) – junto a Bruce Lee

McQuade, el lobo solitario ( Lone Wolf McQuade , 1983)

Desaparecido en acción ( Missing in Action , 1984)

Desaparecido en acción 2: El comienzo ( Missing in Action 2: The Beginning , 1985)

Desaparecido en acción 3 ( Braddock: Missing in Action III , 1988)

Fuerza Delta ( The Delta Force , 1986)

Fuerza Delta 2: La colombiana ( Delta Force 2: The Colombian Connection , 1990)

Código de silencio ( Code of Silence , 1985)

Golpe Silencioso ( Silent Rage , 1982)

Invasión USA ( Invasion U.S.A. , 1985)

Ojo por ojo ( An Eye for an Eye , 1981)

El Octágono ( The Octagon , 1980)

El héroe y el terror ( Hero and the Terror , 1988)

Alerta máxima ( Firewalker , 1986)

La Justicia del Ninja ( The Octagon , 1980)

Fuerza de uno ( A Force of One , 1979)

Justicia salvaje ( Good Guys Wear Black , 1978)

El guardián del infierno ( Hellbound , 1994)

Operación Dragón Negro ( The Hitman , 1991)

El temple del acero ( Breaker! Breaker! , 1977)

El super dragón (Slaughter in San Francisco, 1974)

Series de televisión

Walker, Texas Ranger (1993-2001)

Sons of Thunder (1999, spin-off de Walker, Texas Ranger)

Walker, Texas Ranger: Trial by Fire (2005, película para TV)

Karate Kommandos (1986, serie animada)

Actor Chuck Norris REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo