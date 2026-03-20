Discípulo y maestro: el vínculo inquebrantable entre Chuck Norris y Jean-Claude Van Damme

Van Damme llegó a ser entrenador personal de Norris durante una gira (@VanDammeLibrary)

La reciente muerte de Chuck Norris ha puesto bajo los reflectores una historia poco conocida: el estrecho vínculo que unió al actor estadounidense con Jean-Claude Van Damme y la influencia decisiva que Norris tuvo en los primeros pasos del actor bélga en el cine de acción. A lo largo de las décadas, su relación estuvo marcada por la admiración, el apoyo y el entrenamiento conjunto, estableciendo una amistad que trascendió el ámbito profesional.

Chuck Norris conoció a Jean-Claude Van Damme a principios de los años 80. Norris, ya consolidado como estrella de las artes marciales y el cine, ayudó a su colega, recién llegado a Los Ángeles y sin contactos, a incorporarse a la industria. El apoyo fue clave: le brindó oportunidades laborales y de entrenamiento que permitieron a Van Damme iniciar su trayectoria en Hollywood, forjando así un lazo de mentoría y camaradería entre ambos íconos del género.

De Bélgica, llegó a Estados Unidos en 1982, con 22 años y grandes aspiraciones artísticas, pero enfrentándose a serias dificultades económicas y laborales. Según los medios MeriStation y Gentsu, sus primeros trabajos en el país nada tenían que ver con el cine: fue conductor de limusinas, profesor de kárate y portero de discoteca. La posibilidad de acercarse al mundo cinematográfico surgió al conocer a Bob Wall, actor y artista marcial, quien quedó impresionado por sus habilidades y lo recomendó a Norris.

Wall contactó directamente a Chuck Norris, quien ya era una figura clave en el cine de acción con éxitos como Fuerza 7 y Golpe por Golpe. De acuerdo con los medios Gala y Voici, así le comunicó al célebre actor: “Tengo un chico, nunca he visto piernas como las suyas”. Ese comentario llevó a un primer encuentro que resultaría decisivo para el futuro de Van Damme.

Impacto de la primera demostración en Chuck Norris

Chuck Norris fue decisivo para que Jean-Claude Van Damme diera sus primeros pasos en la industria hollywoodense

La primera reunión se produjo en la residencia del Oklahomano, en Rolling Hills Palisades, California. Gentsu destaca que, motivado por la recomendación de Wall, quiso comprobar personalmente el talento de la joven promesa. Para ello organizó una prueba en la que el belga enfrentó a Bob Jackson, campeón mundial de full contact.

Van Damme relató en diálogo con Voici cómo ocurrió ese momento: aceptó el reto sin temor, ya que su mentor quería observar la eficacia de sus patadas. Durante la demostración, Jackson lanzó un ataque y Van Damme respondió con una patada giratoria precisa al abdomen, provocando una reacción inmediata. Solo después supo que su oponente era un campeón internacional, lo que dio mayor dimensión a la proeza. La técnica mostrada impresionó profundamente a Norris, quien, según el medio Gentsu, comenzó a confiar de inmediato en el potencial, marcando así el inicio de una amistad duradera.

Chuck Norris, mentor clave en Hollywood para Van Damme

El interés pronto se tradujo en oportunidades reales. El sitio MeriStation detalla que Norris le ofreció un empleo como portero en Woody’s Wharf, uno de sus bares, y poco después comenzaron a entrenar juntos de forma cotidiana. Aunque había una diferencia de edad de unos 20 años, la relación se convirtió en una dinámica de mentor y discípulo, caracterizada por un intercambio de conocimientos en artes marciales y en la industria del entretenimiento.

Chuck Norris ofreció empleo y entrenamiento a Jean-Claude Van Damme, consolidando una relación de mentor y discípulo

Según Voici y Parlons Basket, la relación profesional avanzó rápidamente. Norris integró a Van Damme en el equipo de especialistas de la película Desaparecido en combate”, lo que permitió al belga trabajar como doble de acción. Más adelante, el pupilo pasó a ser entrenador personal de Norris durante una gira, tal como él mismo recordó en declaraciones recogidas por Gala: “Me fui de gira con él y me convertí en su entrenador”. Este respaldo fue esencial para que ingresara al cine y, posteriormente, obtuviera papeles en producciones como Monaco Forever” y Contacto sangriento.

Reconocimiento y legado mutuo en el cine de acción

El respeto y la admiración entre ambos se mantuvo vigente a lo largo de los años, reflejados en diversos testimonios. Norris otorgó a Van Damme una valoración notable en una entrevista citada por Parlons Basket: afirmó haber entrenado con él durante año y medio, destacó la calidad de su técnica y su desenvolvimiento en el medio.

El actor belga, por su parte, ha manifestado en varias ocasiones la importancia de quien fue su mentor en su carrera y lo considera “un viejo amigo”. Ambos, ya reconocidos como figuras internacionales, han mantenido a lo largo del tiempo esa conexión, visible en las palabras públicas de afecto y reconocimiento.

A pesar de que sus trayectorias siguieron caminos separados, la huella de Chuck Norris en la evolución profesional de Jean-Claude Van Damme permanece como ejemplo de compañerismo y apoyo en el exigente entorno de Hollywood. Con el paso de los años, el vínculo entre ambos se consolidó como una de las alianzas más significativas y recordadas en la historia del cine de acción.

La despedida de Van Damme en las redes sociales

El actor publicó una imagen Junto a Norris en su cuenta de Instagram y escribió: “Mis más sentidas condolencias por el fallecimiento de mi amigo Chuck Norris. Nos conocíamos desde mi juventud y siempre lo admiré profundamente.Mis pensamientos y oraciones están con su familia. Jamás lo olvidaremos”.