Perú

Primera interpelación del gabiente Arroyo: Ministro de Transportes se presenta hoy ante el Congreso

El titular del MTC fue voceado como uno de los sucesores de Miralles. Él asumió la cartera dese la era de José Jerí y fue ratificado en el cargo por Balcázar

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Prieto pide ser escuchado con apertura y transparencia al rendir cuentas de sus cinco meses de gestión. Video: TV Perú/ Noticia matinal

Pese a que la renuncia de Denisse Miralles generó la salida de todo el gabinete, Aldo Prieto fue ratificado como ministro de Transportes y Comunicaciones y este martes debe presentarse en el Congreso de la República para responder un pliego interpelatorio de 22 preguntas. La cita está programada para las 3:00 de la tarde

El presidente del Congreso encargado, Fernando Rospigliosi informó que, si bien el voto de confianza del gabiente Miralles no se realizó, la interpelación a Prieto continúa con normalidad.

“En la medida en que el ministro de Transportes ha sido ratificado en su cargo, sigue siendo el mismo, entonces la moción de interpelación sigue vigente y mañana en la sesión del pleno se llevará a cabo, repito, a las 3:00 de la tarde”, señaló.

Prieto enfrenta interpelación y pide
Prieto enfrenta interpelación y pide “apertura” al Congreso

Rospigliosi brindó estas declaraciones después de sostener una reunión con el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, para coordinar la nueva fecha del voto de confianza. Hasta el momento, no se llegó un acuerdo y no hay una presentación programada.

Ministro pide ser escuchado

Antes de la salida de Miralles, el ministro Aldo Prieto, aseguró que acudirá al Parlamento con disposición al diálogo y a rendir cuentas sobre su gestión. Sus declaraciones fueron dadas antes del reciente cambio de gabinete, en un contexto de creciente presión política sobre su sector.

El titular del MTC sostuvo que asumía el proceso “con la mayor responsabilidad y seriedad que amerita el caso”, al tiempo que reconoció que se trata de una facultad del Legislativo dentro del control político. En esa línea, hizo un llamado a que su presentación en el pleno se desarrolle con atención y apertura.

Aldo Prieto afronta interpelación en
Aldo Prieto afronta interpelación en el Congreso

Prieto adelantó que su exposición incluiría un balance de los cinco meses de gestión, así como los avances alcanzados en distintos proyectos de infraestructura. Además, dejó abierta la posibilidad de detallar las proyecciones del sector para los meses siguientes, en caso el Congreso lo considerara pertinente.

El ministro deberá responder ante el pleno a un conjunto de interrogantes vinculadas a obras clave que han generado cuestionamientos desde distintas bancadas.

Las razones detrás de la moción aprobada el 12 de marzo

El 12 de marzo, el Congreso aprobó interpelar al ministro Aldo Prieto Barrera, quien fue citado para el jueves 19 de marzo a las 15:00 horas, con el fin de responder un pliego de 22 preguntas relacionadas con proyectos de infraestructura bajo responsabilidad del MTC.

La medida se formalizó mediante la Moción de Orden del Día 21430/2025, impulsada por la bancada del Bloque Democrático Popular y respaldada por legisladores de otras agrupaciones. La iniciativa obtuvo 33 votos a favor, mientras que 39 congresistas votaron en contra y 8 se abstuvieron. Posteriormente, el pleno aprobó la fecha y hora de presentación con 48 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones.

Entre los principales temas que motivan la interpelación se encuentran las decisiones adoptadas en torno al viaducto Santa Rosa, el Puente Santa Rosa y la Nueva Carretera Central, uno de los proyectos más emblemáticos del país.

Puentes modulares permitirán el ingreso
Puentes modulares permitirán el ingreso de los usuarios al aeropuerto ante la falta de construcción del Puente Santa Rosa| Paula Elizalde (Infobae Perú)

El pliego de preguntas incluye cuestionamientos sobre los criterios técnicos detrás de recortes presupuestales al proyecto de la Nueva Carretera Central, la resolución de contratos de asistencia técnica y las evaluaciones de riesgo previas a dichas decisiones.

Durante el debate, algunos congresistas, como Guido Bellido y Eduardo Salhuana, sostuvieron que las acciones observadas corresponden a una gestión anterior, por lo que consideraron que la interpelación no era pertinente. Sin embargo, la moción avanzó y fijó una nueva jornada de control político sobre el sector Transportes.

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