Ministro de Transportes enfrentará interpelación en el Congreso un día después del voto de confianza: “Lo afronto con responsabilidad”

Prieto pide ser escuchado con apertura y transparencia al rendir cuentas de sus cinco meses de gestión. Video: TV Perú/ Noticia matinal

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, se pronunció sobre la interpelación aprobada en su contra por el Congreso de la República. El titular del sector señaló que afrontará el proceso con disposición a responder las preguntas del Parlamento y a explicar el trabajo realizado durante su gestión.

Consultado sobre la posibilidad de una eventual censura, el ministro indicó que acudirá al Legislativo con la intención de ser escuchado y de exponer las acciones realizadas en los últimos meses.

“Yo lo afronto con la mayor responsabilidad y seriedad que amerita el caso. Ese no es más que el ejercicio del control político que tiene el Congreso, y yo hago un llamado para que el día jueves a las 3:00 de la tarde, que yo me presente, Dios mediante, pueda ser escuchado con atención, pero sobre todo con apertura”, sostuvo.

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Prieto también adelantó que durante su presentación expondrá los avances alcanzados en el sector durante los primeros meses de su gestión. Además, dijo que explicará los planes que podrían ejecutarse en el corto plazo si el Parlamento considera pertinente escuchar esas propuestas.

“Vamos a llevar todo lo que se ha venido trabajando en esos cinco meses y también, si ellos tienen a bien, exponerles lo que puede ser el trabajo en los siguientes meses, si lo consideran”, agregó.

El ministro deberá acudir al pleno del Congreso para responder un pliego de preguntas relacionadas con distintos proyectos de infraestructura que se encuentran bajo responsabilidad de su sector.

Las razones de la interpelación al titular del MTC

El Congreso aprobó interpelar al ministro Aldo Prieto Barrera para que responda un cuestionario de 22 preguntas relacionadas con varios proyectos de infraestructura, entre ellos el viaducto Santa Rosa, el Puente Santa Rosa y la Nueva Carretera Central.

La decisión se formalizó mediante la Moción de Orden del Día 21430/2025, presentada por la bancada del Bloque Democrático Popular y respaldada posteriormente por legisladores de otras agrupaciones políticas.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, la moción fue admitida con 33 votos, que corresponden al tercio del número de congresistas hábiles requerido para iniciar el procedimiento de interpelación. Durante la votación, 39 parlamentarios se manifestaron en contra y ocho se abstuvieron.

Reconocimiento como héroes de la democracia, organizado por el despacho del Congresista Arturo Alegría García. (Fotos: Congreso de la República.).

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, propuso que el ministro se presente ante el pleno el jueves 19 de marzo a las 3:00 de la tarde. Esta propuesta fue aprobada con 48 votos a favor, 18 en contra y cuatro abstenciones.

Entre los temas que deberá explicar el titular del MTC figura el presupuesto destinado al proyecto de la Nueva Carretera Central. Los legisladores buscan conocer los criterios técnicos que se utilizaron para definir el monto aprobado para esta obra.

El pliego de preguntas también incluye interrogantes sobre la resolución del contrato de asistencia técnica vinculado al mismo proyecto, así como las evaluaciones legales, económicas y sociales que se habrían realizado antes de adoptar esa decisión.

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Durante el breve debate previo a la votación, algunos congresistas cuestionaron la pertinencia de la interpelación. Guido Bellido y Eduardo Salhuana señalaron que las decisiones observadas corresponden a una gestión anterior y no al actual titular del sector, por lo que consideraron que la moción debió retirarse.

Interpelación será un día después del pedido de confianza del gabinete

La presentación del ministro de Transportes ante el Congreso se realizará en medio de un momento clave para el Ejecutivo. La interpelación está programada para el jueves 19 de marzo, un día después de que el gabinete ministerial acuda al Parlamento para solicitar el voto de confianza.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, tiene previsto presentarse el miércoles 18 de marzo ante el pleno del Congreso para exponer el plan de trabajo del Ejecutivo y buscar el respaldo político del Legislativo.

La cercanía entre el debate por el voto de confianza y la interpelación al titular del MTC también abre interrogantes sobre el nivel de respaldo político que tiene el gabinete encabezado por Denisse Miralles. Pese a las críticas y a algunas posturas desfavorables en el Parlamento, la premier se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de obtener el apoyo necesario para continuar con su gestión.

Denisse Miralles anuncia que su gabinete pedirá el voto de confianza al Congreso el 18 de marzo. (Foto: Congreso)

Denisse Miralles confía en obtener el voto de confianza del Congreso

En la antesala de su presentación ante el Parlamento, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se mostró optimista respecto a la posibilidad de obtener el voto de confianza.

La jefa del gabinete explicó que en las últimas semanas ha sostenido reuniones con distintas bancadas del Congreso para presentar su plan de trabajo y escuchar las observaciones de los legisladores.

“Sí (confío en alcanzar los votos), todavía me faltan unas cuantas, pero las reuniones que hemos tenido todas han sido muy positivas, no solamente nos han permitido exponer nuestro plan, sino es que además hemos recibido muchos comentarios y aportes de los señores congresistas”, señaló en entrevista con RPP.

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Miralles también remarcó que el país atraviesa un momento complejo y consideró que es necesario reducir la confrontación política para atender los problemas que enfrenta el Perú.

Asimismo, pidió a los parlamentarios priorizar la estabilidad política. “Más que estar pensando en los cálculos políticos, creo que nosotros apostamos por convencer a los congresistas de que es momento que nuestro país nos vea unidos”, afirmó.