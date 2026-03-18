Sin fecha para el voto de confianza: Gabinete Arroyo llega a semanas de las elecciones sin definir presentación

Gabinete sin fecha de presentación ante el Congreso en plena antesala electoral. Video TV Perú

A menos de un mes de las elecciones, el nuevo Gabinete encabezado por Luis Enrique Arroyo Sánchez aún no tiene una fecha definida para solicitar el voto de confianza ante el Congreso de la República. La incertidumbre se produce en un contexto político marcado por la cercanía del proceso electoral y la repentina salida de la anterior presidenta del Consejo de Ministros.

La reunión entre el premier y el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, marcó el inicio de las coordinaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, el encuentro no concluyó con un cronograma claro para la presentación del Gabinete, pese a que la Constitución establece un plazo máximo de 30 días para este trámite.

El voto de confianza es un paso clave para que los ministros expliquen los lineamientos de su gobierno para el tiempo que queda antes del 28 de julio. A eso se suma la presión de la cercanía del proceso electoral, la emergencia por las lluvias y los atentados contra chóferes de transporte público.

Fernando Rospigliosi confirma que nuevo gabinete aún coordina su presentación ante el Congreso

Rospigliosi confirma que la fecha aún no ha sido definida

Tras la reunión, Fernando Rospigliosi confirmó que no existe aún una fecha establecida para que el Gabinete acuda al Pleno. “La fecha exacta tenemos que coordinarla. Como ustedes comprenderán, es un gabinete que se acaba de instalar y tienen una serie de temas inmediatos que asumir”, declaró en conferencia de prensa.

El congresista fujimorista indicó que el anuncio se realizará una vez que ambas partes logren coordinar el día. “Así es que apenas coordinemos la fecha, le será comunicada a la prensa y al país”, añadió.

Sus declaraciones se producen en medio de la situación de incertidumbre que atraviesa el Perú tras la renuncia de Denisse Miralles, quien permaneció apenas 21 días en el cargo. Hasta ahora, su salida del Ejecutivo no tiene una explicación clara: ni ella ni el presidente Balcázar han precisado los motivos.

A semanas de las elecciones, Gabinete Arroyo no concreta fecha para el voto de confianza

Congreso mantiene agenda mientras se dilata la investidura

En paralelo a la falta de definición sobre el voto de confianza, el Congreso continuará con su agenda regular. Rospigliosi confirmó que la interpelación al ministro de Transportes se realizará según lo previsto, pese a los cambios en el Gabinete.

“El día de mañana, que tenemos pleno, sigue vigente la interpelación al ministro de Transportes. Como ustedes saben, eso fue algo que se discutió ya hace un par de semanas cuando se presentó la moción, luego se aceptó la moción y se fijó para el día de mañana a las tres de la tarde”, explicó.

Denisse Miralles fue reemplazada por Luis Arroyo. | Fotocomposición: Infobae Perú

Asimismo, precisó que la ratificación del ministro en su cargo obliga a mantener el proceso de control político. “En la medida en que el ministro de Transportes ha sido ratificado en su cargo, sigue siendo el mismo, entonces la moción de interpelación sigue vigente y mañana en la sesión del pleno se llevará a cabo, repito, a las tres de la tarde”, sostuvo.

El jefe del Parlamento también informó que en la reunión con Luis Enrique Arroyo Sánchez se trataron temas vinculados a la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad, aspectos considerados prioritarios por ambas partes en el contexto actual. Mientras tanto, la expectativa se centra en la próxima definición de la fecha en la que el gabinete acudirá al hemiciclo a sustentar su plan de gobierno y solicitar el voto de confianza.