Perú

Elecciones 2026: ONPE prepara material electoral para más de 1.1 millones de peruanos que votarán en el extranjero

La votación se realizará en 199 ciudades del mundo, aunque algunas sedes fueron excluidas por falta de condiciones logísticas y de seguridad

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Material electoral para peruanos en
Material electoral para peruanos en el exterior pasa control de calidad y será enviado a consulados. (Foto: Agencia Andina)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el ensamblaje del material electoral que será utilizado en las Elecciones generales de Perú 2026 por los ciudadanos residentes en el extranjero. Este proceso permitirá habilitar 2.497 mesas de sufragio para la jornada prevista el 12 de abril.

El material incluye cédulas de votación, actas electorales de instalación, sufragio y escrutinio, así como listas de electores, carteles de candidatos y útiles para los miembros de mesa. Estos documentos son fundamentales para garantizar el desarrollo de todas las etapas del proceso electoral fuera del país.

Boxes of electoral materials are
Boxes of electoral materials are stored at the National Office of Electoral Processes (ONPE) in Peru for the upcoming general elections on April 12, in Lima, Peru, March 16, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

Control, seguridad y supervisión

Antes de su empaquetado, los materiales pasaron por un doble control de calidad. Posteriormente, fueron organizados en cajas selladas herméticamente, las cuales cuentan con un sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) que permitirá su monitoreo durante el traslado.

El proceso de ensamblaje es supervisado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad encargada de fiscalizar las etapas del proceso. Además, se prevé que las cajas sean entregadas al Ministerio de Relaciones Exteriores, responsable de coordinar la ejecución de los comicios en el exterior.

Workers from Peru’s National Office
Workers from Peru’s National Office of Electoral Processes (ONPE) work on a production line for electoral materials for the upcoming general elections on April 12, at the ONPE offices in Lima, Peru, March 16, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

Electores en el extranjero y sedes habilitadas

De acuerdo con cifras oficiales, un total de 1.192.247 peruanos están habilitados para votar fuera del país, al tener su domicilio registrado en el extranjero. Para ello, se han dispuesto centros de votación en 199 ciudades a nivel mundial.

Inicialmente, el proceso contemplaba la realización de elecciones en 210 ciudades; sin embargo, se redujo el número debido a la falta de condiciones logísticas y de seguridad en algunos países, lo que dejó fuera del padrón a miles de electores.

El proceso electoral en el exterior se desarrolla mediante la coordinación entre la ONPE, la Cancillería y los consulados peruanos, con el objetivo de asegurar la participación de los ciudadanos en el extranjero bajo condiciones seguras y organizadas.

A worker from Peru’s National
A worker from Peru’s National Office of Electoral Processes (ONPE) works on a production line for electoral materials for the upcoming general elections on April 12, at the ONPE offices in Lima, Peru, March 16, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

Peruanos en Medio Oriente no votarán

El Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso la cancelación de las elecciones del 12 de abril en países del Medio Oriente debido al conflicto armado en la región. La medida fue adoptada por el canciller Hugo de Zela y comunicada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras evaluar los riesgos para la seguridad de la comunidad peruana.

La decisión se tomó en el marco de una sesión del Comando de Crisis en Medio Oriente, donde se analizó la posibilidad de que el conflicto se prolongue y se determinó que no existen condiciones para garantizar el desarrollo de los comicios. La suspensión afecta a países como Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Líbano.

En paralelo, la Cancillería dispuso reforzar las acciones de asistencia consular, incluyendo la evacuación de ciudadanos peruanos en situación de tránsito. Para ello, se incrementó el personal diplomático en algunas misiones, con el fin de atender la demanda de apoyo e información en la zona.

El ministro de Relaciones Exteriores,
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, preside una sesión del Comando de Crisis del Medio Oriente para abordar la asistencia y protección de peruanos en la zona de conflicto, definiendo rutas de evacuación. (Foto: X / Cancillería Perú @CancilleriaPeru)

Hasta el momento, 163 peruanos han sido evacuados a zonas seguras, mientras que otros 62 continúan en proceso de salida. Asimismo, se mantiene contacto permanente con los aproximadamente 5.600 connacionales residentes en el Medio Oriente ante un posible agravamiento del conflicto.

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