Se filtró que Jorge Araujo podría seguir como DT de Universitario: “La dirigencia solo tiene un cartucho”

Gustavo Peralta señala que en Universitario no descartan seguir contando con Jorge Araujo como director técnico. YouTube Linkeados

Los dos triunfos contundentes ante Nacional de Uruguay (4-2) y Juan Pablo II (4-1) que logró Universitario de Deportes en los últimos días han revitalizado la figura de Jorge Araujo en el banquillo. Aunque inicialmente fue inscrito como entrenador permanente solo como medida temporal y por reglamento, a la espera de un nuevo técnico, el buen rendimiento tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores ha abierto la posibilidad de que ‘Coco’ se mantenga en el cargo más allá de lo previsto.

La directiva del club, encabezada por sus principales responsables, enfrenta ahora una decisión clave. Gustavo Peralta, periodista deportivo, informó en el programa de YouTube, Modo Fútbol, que existe un análisis profundo en la búsqueda del próximo comando técnico, pero que el club no quiere precipitarse y considera que solo tiene “un cartucho” para elegir correctamente al nuevo DT.

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En las conversaciones internas, según relató el comunicador, se evidencia una estrategia de prudencia: “Tenemos que ir con cautela, con calma para ver la elección que se va a hacer porque solo tenemos un cartucho y eso hay que usarlo bien”, le transmitieron desde el entorno ‘crema’.

El periodista explicó que, si la dirigencia encuentra un entrenador que supere en todos los aspectos a Araujo —en manejo de grupo, comprensión del sistema y conocimiento del club—, la decisión será inmediata. Pero si esto no ocurre, la alternativa de continuar con Araujo se vuelve cada vez más viable.

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La evaluación, según Peralta, tiene una fecha límite. “Van a llegar a ese punto máximo en dos semanas”, advirtió, planteando que el destino del banquillo de la ‘U’ podría definirse en ese plazo.

El efusivo abrazo entre Jorge Araujo, Aldo Corzo y Alex Valera tras el primer gol de Universitario ante Deportivo Garcilaso. - créditos: Liga 1

El escenario es complejo. Aunque Jorge Fossati nunca estuvo realmente en carpeta, el nombre de Fabián Bustos sí aparece como favorito de la dirigencia. Peralta precisó: “Bustos es el que siempre quiso Velazco, pero si se complica, no está fácil, no se da el escenario, tienes que ver otras opciones”. El club exige que cualquier técnico que llegue sea “mucho mejor en todo aspecto al ‘Coco’ en este momento”, es decir, que aporte liderazgo inmediato y convencimiento al plantel.

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En este contexto, Universitario analiza perfiles, ponderando variables deportivas, de grupo y de adaptación institucional. La búsqueda no se limita a un nombre: se trata de encontrar a alguien que realmente marque una diferencia significativa respecto al actual entrenador.

La situación de Jorge Araujo se ha visto reforzada por los resultados recientes, pero el margen de maniobra para la directiva sigue abierto. La ‘U’ no pretende apresurarse y mantiene una postura de espera estratégica. Solo una propuesta técnica que garantice una mejora sustancial inclinará la balanza.

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El cuadro 'crema' se impuso 4-2 ante los uruguayos en el estadio Monumental - Crédito: Conmebol.

Franco Velazco sobre la continuidad de Jorge Araujo en Universitario

Franco Velazco, administrador de Universitario, dejó clara la posición institucional acerca del futuro inmediato del banquillo. El directivo recalcó para Inka Digital TV que el club está “en la búsqueda del técnico” y que no se tomarán decisiones apresuradas. Velazco valoró el esfuerzo y los logros de Jorge Araujo: “El ‘Coco’, siempre lo hemos dicho, también desde la casa. Él está haciendo el mejor esfuerzo y felizmente lo está concretando con los triunfos, así que hay que tener un poquito de paciencia”.

La directiva busca ser meticulosa en la elección. “Tenemos que ser muy prolijos en la decisión del nuevo comando técnico”, subrayó Velazco, mientras reiteró su apoyo a Araujo y celebró que el entrenador esté cumpliendo con los objetivos recientes.

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En cuanto a la posibilidad de que el DT de 46 años continúe, Velazco fue sincero: aunque la idea original era traer a un técnico de jerarquía, el fútbol siempre deja espacio para sorpresas. “¿Por más que a ‘Coco’ le vaya bien la idea es traer a otro DT de jerarquía? Esa es la idea a priori, pero esto es fútbol y nunca se sabe, así que hay que tener un poco de paciencia”.

Por ahora, el club da “todo el apoyo para el ‘Coco’ y para traernos los tres puntos de Chile”, según señaló el dirigente, que no descartó que el equipo ‘merengue’ continué bajo la tutela del exfutbolista si los resultados le favorecen.

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