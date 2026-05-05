Perú Deportes

Resultados de la fecha 4 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Arranca una nueva jornada para los equipos peruanos: Sporting Cristal inicia recibiendo a Palmeiras, Universitario visita a Coquimbo Unido, y Cusco FC se mide Estudiantes La Plata. Conoce cómo le va a los clubes nacionales

Guardar
Resultados de la fecha 4 de Copa Libertadores 2026
Resultados de la fecha 4 de Copa Libertadores 2026

Las expectativas se centran esta semana en los partidos que disputarán Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC durante la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Hoy, martes 5 de mayo, los clubes peruanos enfrentan desafíos clave, con el objetivo de sumar puntos decisivos en sus respectivos grupos.

Resultados de la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Martes 5 de mayo

PUBLICIDAD

- Sporting Cristal (PER) vs Palmeiras (BRA) (17:00 horas / Grupo F / Estadio Alejandro Villanueva)

- Rosario Central (ARG) vs Libertad (PAR) (17:00 horas / Grupo H / Estadio ‘Gigante de Arroyito’)

PUBLICIDAD

- Barcelona (ECU) vs Boca Juniors (ARG) (19:00 horas / Grupo D / Estadio Monumental Banco Pichincha)

- U.C.V. FC (VEN) vs Independiente del Valle (ECU) (19:00 horas / Grupo H / Estadio Olímpico de la U.C.V)

- Always Ready (BOL) vs Lanús (ARG) (19:30 horas / Grupo G / Estadio Municipal de Villa Ingenio)

Miércoles 6 de mayo

- Cusco FC (PER) vs Estudiantes La Plata (ARG) (17:00 horas / Grupo A / Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Deportivo La Guaira (VEN) vs Bolivar (BOL) (17:00 horas / Grupo C / Estadio Olímpico de la U.C.V)

- Santa Fe (COL) vs Corinthians (BRA) (19:30 horas / Grupo E / Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’)

- Independiente Rivadavia (ARG) vs Fluminense (BRA) (19:30 horas / Grupo C / Estadio Malvinas Argentinas)

- Deportes Tolima (COL) vs Nacional (URU) (21:00 horas / Grupo B / Estadio Manuel Murillo Toro)

- Universidad Católica (CHI) vs Cruzeiro (BRA) (21:00 horas / Grupo D / Estadio Claro Arena)

Jueves 7 de mayo

- Platense (ARG) vs Peñarol (URU) (17:00 horas / Grupo E / Estadio Ciudad de Vicente López)

- Mirassol (BRA) vs L.D.U. Quito (ECU) (17:00 horas / Grupo G / Estadio José María de Campos Maia)

- Coquimbo Unido (CHI) vs Universitario de Deportes (PER) (19:00 horas / Grupo B / Estadio Francisco Sánchez Rumoroso)

- Independiente Medellín (COL) vs Flamengo (BRA) (19:30 horas / Grupo A / Estadio Atanasio Girardot)

- Junior (COL) vs Cerro Porteño (PAR) (21:00 horas / Grupo F / Estadio Olímpico Jaime Morón León)

Tabla de posiciones previo a la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026.
Tabla de posiciones previo a la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026.

Así llegan Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC a sus partidos

En esta jornada, Sporting Cristal asumirá el reto de enfrentar a Palmeiras en la capital peruana, mientras que Cusco FC intentará imponer condiciones ante Estudiantes de La Plata jugando en su ciudad. Ambas escuadras aprovecharán el respaldo local con la mirada puesta en sumar puntos que los acerquen a la siguiente fase.

El cuadro rimense se impuso 2-0 en Matute y es líder momentáneo del grupo F del torneo Conmebol - Crédito: ESPN

Por su parte, Universitario de Deportes se desplazará a Chile para medir fuerzas con Coquimbo Unido. Este compromiso representa una oportunidad para el conjunto crema de demostrar su jerarquía lejos de casa y mantenerse en la pelea dentro de su grupo.

A lo largo de la semana, los cuadros peruanos afrontarán compromisos clave ante rivales de Brasil, Argentina y Chile. Sus desempeños en esta jornada podrían ser determinantes para definir sus posibilidades de clasificación en la Copa Libertadores 2026.

El cuadro 'crema' se impuso 4-2 ante los uruguayos en el estadio Monumental - Crédito: Conmebol.

Temas Relacionados

Copa LibertadoresUnversitario de DeportesSporting CristalCusco FCperu-deportes

Más Noticias

Fichajes de Alianza Lima vóley EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana 2026/2027

Cenaida Uribe, gerenta del equipo, dio a conocer los movimientos en el mercado de las ‘blanquiazules’ para la siguiente campaña

Fichajes de Alianza Lima vóley EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana 2026/2027

Partidos de hoy, martes 5 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Este día se disputarán compromisos de alto nivel en la Champions Leauge, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con representación peruana presente

Partidos de hoy, martes 5 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Atlético Madrid vs Arsenal en Perú HOY: partido por semifinales vuelta de Champions League 2026

El empate en la ida y las bajas por lesión añaden incertidumbre a un encuentro que promete máxima tensión en el Emirates Stadium. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Atlético Madrid vs Arsenal en Perú HOY: partido por semifinales vuelta de Champions League 2026

Claudio Pizarro rememora profundamente el caso Golf Los Incas: “Yo esperaba mucho más de ‘Chemo’ del Solar y hasta ahora no hablo con él”

El antiguo capitán de la selección peruana detalló cada momento del escándalo en el que fue involucrado. No encontró ni apoyo ni justicia en José Guillermo del Solar, al que prefiere ignorar para siempre

Claudio Pizarro rememora profundamente el caso Golf Los Incas: “Yo esperaba mucho más de ‘Chemo’ del Solar y hasta ahora no hablo con él”

A qué hora juega Cienciano vs Puerto Cabello HOY: partido en Venezuela por fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ buscará afianzar su liderato en el Grupo B enfrentando al cuadro venezolano en condición de visita. Si consigue los tres puntos, estará muy cerca de la clasificación a octavos. Conoce los horarios

A qué hora juega Cienciano vs Puerto Cabello HOY: partido en Venezuela por fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Al menos 18 mujeres ocuparán escaños en el nuevo Senado tras las Elecciones 2026, señala especialista

Al menos 18 mujeres ocuparán escaños en el nuevo Senado tras las Elecciones 2026, señala especialista

Premier contradice a José Balcázar: asegura que compra de F-16 “no fue a dedo” y que presidente “tenía conocimiento” total

MML contrata abogados para impugnar ante el JNE la inviabilidad de elecciones complementarias, sin revelar cuánto les pagará

Fundador de País para Todos pone en manos de Carlos Álvarez su permanencia en el partido: “Hay una relación cordial”

Alcalde del Cusco se da a la fruga tras orden de arresto por corrupción y red criminal: pidió vacaciones y desapareció

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica a esposa de Reimond Manco al verla con él en la playa tras separación por infidelidad: “Hay que darse su lugar”

Magaly Medina critica a esposa de Reimond Manco al verla con él en la playa tras separación por infidelidad: “Hay que darse su lugar”

‘La Chocolatita’ confirma visita de Pedro Aquino en la mañana con románticos chats: “La verdad que la pasamos rico”

Pedro Aquino es el futbolista casado que fue ‘ampayado’: lo grabaron en la casa de ‘La Chocolatita’ antes de entrenar

Magaly Medina arremete contra Ethel Pozo tras llanto por Yaco Eskenazi: “Siento que había incomodidad entre los dos”

Denuncian a empresa de Jackson Mora por presunto fraude informático de más de S/11 millones: MEF expone giros y piden bloquear cuentas

DEPORTES

Fichajes de Alianza Lima vóley EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana 2026/2027

Fichajes de Alianza Lima vóley EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana 2026/2027

Partidos de hoy, martes 5 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Atlético Madrid vs Arsenal en Perú HOY: partido por semifinales vuelta de Champions League 2026

Claudio Pizarro rememora profundamente el caso Golf Los Incas: “Yo esperaba mucho más de ‘Chemo’ del Solar y hasta ahora no hablo con él”

A qué hora juega Cienciano vs Puerto Cabello HOY: partido en Venezuela por fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026