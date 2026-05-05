Resultados de la fecha 4 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Las expectativas se centran esta semana en los partidos que disputarán Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC durante la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Hoy, martes 5 de mayo, los clubes peruanos enfrentan desafíos clave, con el objetivo de sumar puntos decisivos en sus respectivos grupos.
Resultados de la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026
Martes 5 de mayo
- Sporting Cristal (PER) vs Palmeiras (BRA) (17:00 horas / Grupo F / Estadio Alejandro Villanueva)
- Rosario Central (ARG) vs Libertad (PAR) (17:00 horas / Grupo H / Estadio ‘Gigante de Arroyito’)
- Barcelona (ECU) vs Boca Juniors (ARG) (19:00 horas / Grupo D / Estadio Monumental Banco Pichincha)
- U.C.V. FC (VEN) vs Independiente del Valle (ECU) (19:00 horas / Grupo H / Estadio Olímpico de la U.C.V)
- Always Ready (BOL) vs Lanús (ARG) (19:30 horas / Grupo G / Estadio Municipal de Villa Ingenio)
Miércoles 6 de mayo
- Cusco FC (PER) vs Estudiantes La Plata (ARG) (17:00 horas / Grupo A / Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
- Deportivo La Guaira (VEN) vs Bolivar (BOL) (17:00 horas / Grupo C / Estadio Olímpico de la U.C.V)
- Santa Fe (COL) vs Corinthians (BRA) (19:30 horas / Grupo E / Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’)
- Independiente Rivadavia (ARG) vs Fluminense (BRA) (19:30 horas / Grupo C / Estadio Malvinas Argentinas)
- Deportes Tolima (COL) vs Nacional (URU) (21:00 horas / Grupo B / Estadio Manuel Murillo Toro)
- Universidad Católica (CHI) vs Cruzeiro (BRA) (21:00 horas / Grupo D / Estadio Claro Arena)
Jueves 7 de mayo
- Platense (ARG) vs Peñarol (URU) (17:00 horas / Grupo E / Estadio Ciudad de Vicente López)
- Mirassol (BRA) vs L.D.U. Quito (ECU) (17:00 horas / Grupo G / Estadio José María de Campos Maia)
- Coquimbo Unido (CHI) vs Universitario de Deportes (PER) (19:00 horas / Grupo B / Estadio Francisco Sánchez Rumoroso)
- Independiente Medellín (COL) vs Flamengo (BRA) (19:30 horas / Grupo A / Estadio Atanasio Girardot)
- Junior (COL) vs Cerro Porteño (PAR) (21:00 horas / Grupo F / Estadio Olímpico Jaime Morón León)
Así llegan Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC a sus partidos
En esta jornada, Sporting Cristal asumirá el reto de enfrentar a Palmeiras en la capital peruana, mientras que Cusco FC intentará imponer condiciones ante Estudiantes de La Plata jugando en su ciudad. Ambas escuadras aprovecharán el respaldo local con la mirada puesta en sumar puntos que los acerquen a la siguiente fase.
Por su parte, Universitario de Deportes se desplazará a Chile para medir fuerzas con Coquimbo Unido. Este compromiso representa una oportunidad para el conjunto crema de demostrar su jerarquía lejos de casa y mantenerse en la pelea dentro de su grupo.
A lo largo de la semana, los cuadros peruanos afrontarán compromisos clave ante rivales de Brasil, Argentina y Chile. Sus desempeños en esta jornada podrían ser determinantes para definir sus posibilidades de clasificación en la Copa Libertadores 2026.