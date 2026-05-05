‘La Chocolatita’ confirma visita de Pedro Aquino en la mañana con románticos chats: “La verdad que la pasamos rico”

Mientras en redes sociales se mostraba como un esposo y padre ejemplar, Pedro Aquino mantenía conversaciones y encuentros secretos con otra mujer. Conoce todos los detalles de la infidelidad del seleccionado nacional que lo pone nuevamente en un escándalo. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente emisión de Magaly TV La Firme volvió a colocar en el centro de la conversación mediática al futbolista Pedro Aquino, luego de que se difundieran imágenes que lo vinculan con la modelo de contenido para adultos Raiza Martínez, conocida como ‘La Chocolatita’.

El informe no solo mostró el registro visual de una visita, sino que incluyó el testimonio directo de la joven, quien brindó detalles del encuentro y de la relación previa que habría mantenido con el deportista.

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Todo comenzó cuando las cámaras del programa captaron al volante de Alianza Lima llegando a una vivienda ubicada en Surquillo en horas de la mañana. Según el registro, el hecho ocurrió el jueves 28 de abril a las 7:45 a. m., un horario que llamó especialmente la atención por tratarse de momentos previos a sus actividades deportivas. En las imágenes se observa a Pedro Aquino ingresar al inmueble y retirarse apenas doce minutos después, lo que generó múltiples interpretaciones sobre la naturaleza del encuentro.

Pedro Aquino y ‘La Chocolatita’: modelo confirma encuentro tras imágenes con chats. Captura: Magaly Tv La Firme.

Modelo de ‘OnlyFans’ muestra chats

La propia Raiza Martínez decidió dar su versión de los hechos frente a cámaras. Lejos de esquivar el tema, la joven confirmó el acercamiento con el futbolista y relató cómo se habría iniciado el contacto.

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Según explicó, todo comenzó a través de redes sociales, donde el jugador le escribió por Instagram, dando paso a una conversación que con el tiempo se volvió más frecuente y directa. Este intercambio habría derivado en el encuentro que finalmente fue captado por el programa.

Pedro Aquino y ‘La Chocolatita’: modelo confirma encuentro tras imágenes con chats. Captura: Magaly Tv La Firme.

“La verdad que la pasamos rico”, expresó ‘La Chocolatita’, frase que rápidamente se convirtió en uno de los elementos más comentados del informe. La modelo también añadió detalles sobre la brevedad del encuentro: “Lo dejé, pero… fue algo rápido, me tenía ganas”, comentó, reforzando la idea de que se trató de una visita puntual, pero con una intención clara.

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Pedro Aquino y ‘La Chocolatita’: modelo confirma encuentro tras imágenes con chats. Captura: Magaly Tv La Firme.

Futbolista mantiene relación de 12 años con Katherine Fernández

Además de su testimonio, el reportaje mostró capturas de conversaciones entre ambos, en las que se evidenciaría un tono íntimo y sugerente. Estas pruebas fueron presentadas como parte del sustento del informe, que buscó reconstruir la secuencia de hechos desde el primer contacto hasta el encuentro físico. La narrativa del programa se apoyó en estos elementos para consolidar la versión de que no se trató de un hecho aislado, sino de una interacción sostenida en el tiempo.

Sin embargo, el caso adquiere mayor relevancia pública debido a la situación personal del futbolista. Pedro Aquino mantiene una relación de larga data con su esposa, Katherine Fernández, con quien tiene doce años de matrimonio y tres hijos. Este contexto fue enfatizado en el informe como un elemento clave para entender el impacto del caso, ya que se trataría de una presunta infidelidad.

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Pedro Aquino y ‘La Chocolatita’: modelo confirma encuentro tras imágenes con chats. Captura: Magaly Tv La Firme.

De hecho, el programa recordó que apenas unos días antes, el 29 de marzo, el futbolista había celebrado el cumpleaños de su esposa, compartiendo momentos familiares que contrastan con las imágenes difundidas recientemente. Esta dualidad entre la vida pública y privada del deportista fue uno de los ejes narrativos del reportaje.

Hasta el momento, Pedro Aquino no ha emitido declaraciones públicas respecto al informe, lo que mantiene el tema abierto en el ámbito mediático. Tampoco se ha conocido una reacción oficial por parte de su entorno familiar o su esposa, lo que incrementa la expectativa sobre posibles pronunciamientos en los próximos días.

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Pedro Aquino y ‘La Chocolatita’: modelo confirma encuentro tras imágenes con chats. Captura: Magaly Tv La Firme.