Perú

Elecciones 2026: Miembros de mesa deberán capacitarse y asistir obligatoriamente tras vencerse plazo de excusas

Quienes no se presenten el 12 de abril serán sancionados con una multa de S/ 275, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones

Guardar

Las listas definitivas de miembros de mesa fueron publicadas el 25 de febrero, luego de evaluar las tachas presentadas tras el sorteo público. (Crédito: X/@Agencia Andina)

Los miembros de mesa designados para las elecciones generales de 2026 deberán presentarse el domingo 12 de abril, fecha establecida tras el vencimiento del plazo para presentar excusas. La presencia es obligatoria y está regulada por la Ley Orgánica de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Quienes no asistan serán sancionados con una multa de S/ 275.

Esta medida busca garantizar que todos los puntos de votación funcionen correctamente y que el proceso electoral se desarrolle sin contratiempos. El cumplimiento estricto de la disposición es clave para la instalación puntual de las mesas y el desarrollo ordenado de la jornada.

ONPE recuerda que miembros de
ONPE recuerda que miembros de mesa deben cumplir su función tras vencerse plazo para presentar excusas. (Foto: Agencia Andina)

Selección y publicación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo público para la designación de miembros de mesa el 29 de enero, seguido por la publicación de la lista preliminar de seleccionados. Tras la revisión de tachas ante los Jurados Electorales Especiales (JEE), las listas definitivas se publicaron el 25 de febrero y pueden ser consultadas en las oficinas descentralizadas de la ONPE.

A partir de la publicación definitiva y vencido el plazo de excusas, los ciudadanos incluidos en estas listas deberán cumplir obligatoriamente su función. Tanto los titulares como los suplentes estarán sujetos a la sanción económica si no asisten el día de la votación.

Elecciones 2026: no asistir como
Elecciones 2026: no asistir como miembro de mesa implicará una multa de S/275, advierten autoridades. (Foto: Agencia Andina)

¿Cómo verificar si eres miembro de mesa?

La ONPE ha habilitado una plataforma de consulta electoral que permite a los ciudadanos verificar si han sido seleccionados como miembros de mesa mediante su número de DNI. Esta herramienta también identifica a los titulares y suplentes designados para cada mesa de sufragio.

Además de la asistencia obligatoria, los miembros de mesa deben completar las capacitaciones programadas por la ONPE. Estas sesiones abordan los procedimientos para emitir el voto, la correcta gestión de actas y la atención a los votantes, con el propósito de asegurar transparencia y orden en la jornada electoral.

La plataforma web de ONPE
La plataforma web de ONPE permite a los ciudadanos consultar su local de votación y si son miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, facilitando la participación electoral. (ONPE)

Elecciones 2026: instalación y organización

El día de la elección, los miembros de mesa deberán presentarse en los locales de votación desde las 6:00, para instalar las mesas y organizar los materiales electorales. La puntualidad es esencial, ya que permite el inicio oportuno del proceso y facilita la atención a la ciudadanía.

El marco regulatorio de las elecciones generales 2026 subraya la importancia de que cada persona designada cumpla sus responsabilidades. El incumplimiento de esta obligación conlleva directamente la multa de S/ 275, con el fin de preservar el derecho al voto y la legitimidad del proceso electoral.

Ciudadanos designados como miembros de
Ciudadanos designados como miembros de mesa deberán presentarse obligatoriamente en las elecciones del 12 de abril. (Foto: Agencia Andina)

¿Cómo votar en la cédula de votación?

La cédula de votación para las elecciones generales 2026 en Perú presenta un formato de gran tamaño, dividido en cinco columnas independientes: fórmula presidencial, dos para senadores, una para diputados y una para el Parlamento Andino. Cada columna corresponde a un proceso electoral distinto. El elector puede votar por diferentes organizaciones políticas en cada columna, por la misma en todas o incluso dejar alguna en blanco. Para que el voto sea válido, se debe marcar con una cruz (+) o un aspa (x) dentro del recuadro del símbolo o fotografía del partido o candidato de preferencia. Cualquier otro tipo de marca, como círculos o tildes, viciará el voto en esa columna.

En la columna de fórmula presidencial, la marca puede hacerse sobre el símbolo de la organización política o sobre la fotografía del candidato principal. En las columnas de senadores y diputados, si se desea dar un voto preferencial, se deben colocar los dos dígitos del número del candidato dentro del mismo recuadro. Si los dígitos se escriben en recuadros separados, el voto podría anularse. Es importante no marcar por más de una organización política en la misma columna, ya que esto anula únicamente esa columna, pero no afecta el resto de la cédula.

La ubicación de los partidos
La ubicación de los partidos en la cédula electoral puede influir en el voto, según advierte el especialista José Manuel Villalobos. Composición: Infobae Perú

El sistema permite el llamado voto cruzado, que consiste en elegir opciones de distintas organizaciones políticas para cada columna. También se puede optar por dejar en blanco alguna columna o anularla voluntariamente. Antes de ingresar a la cabina, es fundamental verificar que la cédula tenga la firma del presidente de mesa en el reverso, ya que la ausencia de esta firma podría provocar la anulación del voto. La ONPE recomienda a los electores llegar con sus decisiones ya tomadas para agilizar el proceso y consultar canales oficiales en caso de dudas sobre el procedimiento.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Miembros de mesaONPELocal de votaciónperu-noticias

Más Noticias

Huaico arrastra vehículos con pasajeros en Ayabaca tras intensas lluvias que provocan derrumbes y bloquean carreteras de Piura

La emergencia se registró en el kilómetro nueve de la vía Ayabaca–Socabamba. Testimonios locales indican que la mayoría de ocupantes serían docentes que se dirigían a comunidades rurales

Huaico arrastra vehículos con pasajeros

Gobierno no acepta la renuncia del ministro de Salud, Luis Quiroz: “Estamos en una crisis compleja; él sigue trabajando”

La jefa de Gabinete, Denisse Miralles, confirmó la continuidad del ministro de Salud pese a su renuncia, mientras el país afronta una grave escasez de insulina y medicamentos en hospitales y farmacias

Gobierno no acepta la renuncia

Cúster del ‘Anconero’ acumulaba más de 154 mil soles en multas: será la primera destruida en el chatarreo de la ATU en 2026

La unidad, con más de 35 años de antigüedad, presentaba un avanzado estado de deterioro y oxidación, reflejando los riesgos de la circulación de vehículos obsoletos en el transporte público

Cúster del ‘Anconero’ acumulaba más

Los candidatos favoritos de la comunidad LGTB+ en las Elecciones 2026: Alfonso López Chau y Leyla Huerta lideran preferencias

La encuesta virtual revela que Alfonso López Chau es la opción presidencial y Leyla Huerta la favorita al Congreso entre la comunidad LGTB+

Los candidatos favoritos de la

Hijo de Abencia Meza rompe su silencio tras ser acusado de dejar a músico en UCI por brutal golpiza

Yosmel Lugo Meza fue denunciado por la esposa de Emerzon León Ramos, quien vio la gravedad de las heridas de su pareja

Hijo de Abencia Meza rompe
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Andrés Hurtado podría permanecer 18

Andrés Hurtado podría permanecer 18 meses más en cárcel: Fiscalía pide prolongar su prisión preventiva

Gobierno no acepta la renuncia del ministro de Salud, Luis Quiroz: “Estamos en una crisis compleja; él sigue trabajando”

Carlo De Los Santos La Serna es el nuevo jefe del gabinete de asesores del Mininter: perfil y hoja de vida

Edwin Martínez tras renuncia de Luis Quiroz al Minsa, a pocos días del voto de confianza: “Cuando el barco se hunde, las ratas huyen”

Vladimir Cerrón no es prófugo, sino “una víctima de atropello judicial”, dice Humberto Abanto ante el TC

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Abencia Meza rompe

Hijo de Abencia Meza rompe su silencio tras ser acusado de dejar a músico en UCI por brutal golpiza

Nicole Kidman revela su deseo de recorrer Machu Picchu y apuesta por un año de exploración personal

Alexandra Hörler respalda a Marisel Linares tras polémica en el caso Liceth Marzano: “Le están haciendo un cargamontón”

SZYA estrena ‘La Jefa’, una fusión de ritmos que marca un nuevo paso en su carrera urbana

El Sol Sinfónico, homenaje a Luis Miguel: fechas, lugar, precios de entradas y más

DEPORTES

Pedro Gallese comparte el deseo

Pedro Gallese comparte el deseo más genuino de Renato Tapia: “No deja de pensar en la selección peruana”

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 3 vuelta de Copa Libertadores 2026

Jean Deza deberá pagar cuantioso monto a club de Liga 2 para jugar por Sport Boys: “Solo tiene entre hoy y mañana. No hay más plazo”

Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La dura multa económica y sanción que impondrá la FIFA a la selección de Irán por no ir al Mundial 2026