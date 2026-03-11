Elecciones 2026: Miembros de mesa deberán capacitarse y asistir obligatoriamente tras vencerse plazo de excusas

Las listas definitivas de miembros de mesa fueron publicadas el 25 de febrero, luego de evaluar las tachas presentadas tras el sorteo público. (Crédito: X/@Agencia Andina)

Los miembros de mesa designados para las elecciones generales de 2026 deberán presentarse el domingo 12 de abril, fecha establecida tras el vencimiento del plazo para presentar excusas. La presencia es obligatoria y está regulada por la Ley Orgánica de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Quienes no asistan serán sancionados con una multa de S/ 275.

Esta medida busca garantizar que todos los puntos de votación funcionen correctamente y que el proceso electoral se desarrolle sin contratiempos. El cumplimiento estricto de la disposición es clave para la instalación puntual de las mesas y el desarrollo ordenado de la jornada.

ONPE recuerda que miembros de mesa deben cumplir su función tras vencerse plazo para presentar excusas. (Foto: Agencia Andina)

Selección y publicación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el sorteo público para la designación de miembros de mesa el 29 de enero, seguido por la publicación de la lista preliminar de seleccionados. Tras la revisión de tachas ante los Jurados Electorales Especiales (JEE), las listas definitivas se publicaron el 25 de febrero y pueden ser consultadas en las oficinas descentralizadas de la ONPE.

A partir de la publicación definitiva y vencido el plazo de excusas, los ciudadanos incluidos en estas listas deberán cumplir obligatoriamente su función. Tanto los titulares como los suplentes estarán sujetos a la sanción económica si no asisten el día de la votación.

Elecciones 2026: no asistir como miembro de mesa implicará una multa de S/275, advierten autoridades. (Foto: Agencia Andina)

¿Cómo verificar si eres miembro de mesa?

La ONPE ha habilitado una plataforma de consulta electoral que permite a los ciudadanos verificar si han sido seleccionados como miembros de mesa mediante su número de DNI. Esta herramienta también identifica a los titulares y suplentes designados para cada mesa de sufragio.

Además de la asistencia obligatoria, los miembros de mesa deben completar las capacitaciones programadas por la ONPE. Estas sesiones abordan los procedimientos para emitir el voto, la correcta gestión de actas y la atención a los votantes, con el propósito de asegurar transparencia y orden en la jornada electoral.

La plataforma web de ONPE permite a los ciudadanos consultar su local de votación y si son miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, facilitando la participación electoral. (ONPE)

Elecciones 2026: instalación y organización

El día de la elección, los miembros de mesa deberán presentarse en los locales de votación desde las 6:00, para instalar las mesas y organizar los materiales electorales. La puntualidad es esencial, ya que permite el inicio oportuno del proceso y facilita la atención a la ciudadanía.

El marco regulatorio de las elecciones generales 2026 subraya la importancia de que cada persona designada cumpla sus responsabilidades. El incumplimiento de esta obligación conlleva directamente la multa de S/ 275, con el fin de preservar el derecho al voto y la legitimidad del proceso electoral.

Ciudadanos designados como miembros de mesa deberán presentarse obligatoriamente en las elecciones del 12 de abril. (Foto: Agencia Andina)

¿Cómo votar en la cédula de votación?

La cédula de votación para las elecciones generales 2026 en Perú presenta un formato de gran tamaño, dividido en cinco columnas independientes: fórmula presidencial, dos para senadores, una para diputados y una para el Parlamento Andino. Cada columna corresponde a un proceso electoral distinto. El elector puede votar por diferentes organizaciones políticas en cada columna, por la misma en todas o incluso dejar alguna en blanco. Para que el voto sea válido, se debe marcar con una cruz (+) o un aspa (x) dentro del recuadro del símbolo o fotografía del partido o candidato de preferencia. Cualquier otro tipo de marca, como círculos o tildes, viciará el voto en esa columna.

En la columna de fórmula presidencial, la marca puede hacerse sobre el símbolo de la organización política o sobre la fotografía del candidato principal. En las columnas de senadores y diputados, si se desea dar un voto preferencial, se deben colocar los dos dígitos del número del candidato dentro del mismo recuadro. Si los dígitos se escriben en recuadros separados, el voto podría anularse. Es importante no marcar por más de una organización política en la misma columna, ya que esto anula únicamente esa columna, pero no afecta el resto de la cédula.

La ubicación de los partidos en la cédula electoral puede influir en el voto, según advierte el especialista José Manuel Villalobos. Composición: Infobae Perú

El sistema permite el llamado voto cruzado, que consiste en elegir opciones de distintas organizaciones políticas para cada columna. También se puede optar por dejar en blanco alguna columna o anularla voluntariamente. Antes de ingresar a la cabina, es fundamental verificar que la cédula tenga la firma del presidente de mesa en el reverso, ya que la ausencia de esta firma podría provocar la anulación del voto. La ONPE recomienda a los electores llegar con sus decisiones ya tomadas para agilizar el proceso y consultar canales oficiales en caso de dudas sobre el procedimiento.