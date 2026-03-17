Elecciones 2026: Estos son los pasos a seguir para emitir tu voto correctamente el domingo 12 de abril

Más de 27 millones votarán el 12 de abril: este será el horario para sufragar en 2026. (Foto: Agencia Andina)

Más de 27 millones de ciudadanos están convocados a participar en las Elecciones Generales 2026 en Perú, una jornada que definirá la composición del Poder Ejecutivo y el regreso del Congreso Bicameral. El evento tendrá lugar el domingo 12 de abril y contempla la renovación de autoridades nacionales y representantes internacionales.

¿Quiénes tienen la obligación de votar en las Elecciones 2026?

El voto es un derecho y una obligación para todas las personas de nacionalidad peruana que hayan cumplido 18 años y estén inscritas en el padrón electoral. La participación es obligatoria hasta los 70 años. Quienes superan esa edad pueden votar de manera voluntaria. Los peruanos residentes en el extranjero deben sufragar si figuran en el padrón consular. Es fundamental revisar si el nombre figura en el padrón, disponible en la página oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La participación es obligatoria hasta los 70 años.

¿Qué cargos se eligen el 12 de abril de 2026?

Durante estas elecciones, la ciudadanía elegirá:

Presidente de la República

Dos vicepresidentes

60 senadores

130 diputados

Cinco titulares y diez suplentes para el Parlamento Andino

El nuevo Congreso Bicameral estará compuesto por una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Esta estructura regresa tras la última reforma constitucional y modifica la manera en que se distribuyen los representantes a nivel nacional y regional.

Documentos necesarios para votar

Para emitir el voto, es indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), ya sea el convencional (azul) o el electrónico. Inicialmente, se exhortó a la ciudadanía a renovar su DNI antes del cierre del padrón electoral en 2025. Sin embargo, debido a la alta demanda y a las largas filas en el Reniec, se emitió una nueva disposición que permite participar en los comicios con el documento vencido.

Consulta de local de votación

Cada votante debe confirmar su local de votación accediendo a la plataforma virtual de la ONPE (onpe.gob.pe). Esta consulta permite conocer la dirección exacta y la mesa asignada, evitando contratiempos el día de las elecciones.

Personas observan una prueba de la papeleta de votación este 10 de marzo de 2026, en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Horario y organización de la jornada electoral

El proceso de votación se desarrollará entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos acudir temprano y portar su DNI. Los miembros de mesa están encargados de guiar y asistir a los votantes durante toda la jornada. Quienes hayan sido designados como miembros de mesa deben cumplir con esta función desde la instalación hasta el cierre.

¿Cómo será la cédula de sufragio y cómo se debe llenar?

La cédula de sufragio tendrá cinco columnas, una por cada proceso de elección:

Presidente y vicepresidentes Senadores a nivel nacional Senadores a nivel regional Diputados Parlamento Andino

Para votar correctamente, es necesario marcar únicamente con una cruz (+) o aspa (x) dentro del recuadro del partido o candidato de preferencia. En algunas columnas, se puede escribir uno o dos números para el voto preferencial, siempre que pertenezcan al mismo partido.

En la columna presidencial, elige la fórmula que prefieras marcando el recuadro correspondiente.

Para senadores, existen dos columnas: una para la elección nacional y otra para la regional. Se puede marcar el símbolo del partido y añadir el número del candidato preferido, si se desea.

Para diputados, marca el símbolo del partido y puedes agregar uno o dos números de candidatos del mismo partido.

Para el Parlamento Andino, marca el símbolo del partido y, si lo prefieres, anota uno o dos números de candidatos preferidos del mismo grupo.

La ubicación de los partidos en la cédula electoral puede influir en el voto, según advierte el especialista José Manuel Villalobos. Composición: Infobae Perú

Precauciones al marcar la cédula

Se debe evitar cualquier marca fuera del recuadro. Si ocurre un error, pide una nueva cédula a los miembros de mesa. No se permite mezclar símbolos o números de partidos diferentes en la misma columna, ya que esto anula el voto.

Capacitación para votar correctamente

La ONPE ofrece capacitaciones presenciales en sus oficinas descentralizadas y jornadas especiales de entrenamiento los días 29 de marzo y 5 de abril de 2026. También está disponible la plataforma capacitate.onpe.gob.pe para capacitación virtual, donde puedes aprender sobre el llenado correcto de la cédula y el proceso electoral.

Consejos para quienes votan por primera vez

Verifica que tu DNI esté vigente y tus datos sean correctos.

Consulta tu local de votación antes del día electoral.

Infórmate sobre los partidos y candidatos.

Acude temprano y sigue las instrucciones de los miembros de mesa.

Solicita ayuda si tienes dudas al momento de votar.

Esta ilustración muestra el concepto del sistema de distrito único para las elecciones peruanas de 2026, donde los ciudadanos depositan sus votos en una urna nacional, unificando todas las regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar información oficial

Toda la información oficial y las actualizaciones sobre el proceso electoral se encuentran en la página de la ONPE (onpe.gob.pe). Este portal ofrece acceso al padrón electoral, ubicación de locales de votación, cronograma y materiales educativos.

Las Elecciones Generales 2026 marcan el regreso del Congreso Bicameral y la renovación de los máximos cargos políticos del país. Participar de manera informada y cumplir con cada paso es esencial para que el voto sea válido y efectivo.