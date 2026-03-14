Perú

ONPE informa escalas de multa para quienes no acudan a votar

Quienes conduzcan la mesa de votación durante toda la jornada recibirán un incentivo de 165 soles, siempre que permanezcan hasta el escrutinio

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Quienes no asistan a votar o sean sorteados como miembros de mesa y falten enfrentarán sanciones económicas y la imposibilidad de realizar trámites notariales o renovar su DNI hasta regularizar la deuda, advirtió la especialista electoral (Créditos: Exitosa)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha intensificado su campaña de información orientada a explicar las multas electorales que enfrentarán los ciudadanos durante las elecciones 2026 que se llevarán a cabo el 12 de abril. Los ciudadanos que no asistan a votar enfrentarán sanciones económicas diferenciadas según el nivel socioeconómico de su distrito

Cledy Gutiérrez, especialista en capacitación electoral de la entidad, detalló, durante una entrevista en el programa Contra el tráfico de Exitosa, los montos y condiciones de las sanciones para quienes incumplan con sus responsabilidades cívicas en la próxima jornada.

Quienes residen en distritos no pobres deberán abonar una multa de 110 soles; en distritos pobres no extremos, el monto es de 55 soles; y en distritos considerados pobres extremos, la multa asciende a 27.50 soles, según lo establece la Ley Orgánica de Elecciones. Los miembros de mesa que no concurran serán sancionados con 275 soles, sin distinción por distrito.

Ciudadanos designados como miembros de
Ciudadanos designados como miembros de mesa deberán presentarse obligatoriamente en las elecciones del 12 de abril - Créditos: Agencia Andina.

Condiciones y montos de las multas

Durante la entrevista, Cledy Gutiérrez precisó que la clasificación socioeconómica utilizada para determinar el monto de las sanciones corresponde a categorías vigentes en la legislación electoral peruana.

Por ejemplo, los vecinos de barrios como La Molina o San Isidro, por encontrarse dentro de Lima Metropolitana y no estar clasificados como zonas pobres o pobres extremos, deberán pagar la multa más alta si no acuden a votar. En cambio, en distritos de pobreza moderada o extrema, las sanciones corresponden al 1 % y 0,5 % de una unidad impositiva tributaria (UIT), respectivamente.

La especialista explicó que para los miembros de mesa, la multa es única y asciende a 275 soles, independientemente del distrito de residencia. Esta sanción aplica tanto para titulares como suplentes que no se presenten a las 6 de la mañana, hora en la que deben llegar al local de votación para la instalación de mesas, prevista a las 7. Si un titular no se presenta a tiempo y un suplente asume su lugar, el titular pierde el derecho a conducir la mesa, pero conserva su derecho a votar y debe abonar la multa correspondiente.

Ciudadanos peruanos residentes en el
Ciudadanos peruanos residentes en el extranjero se preparan para ejercer su derecho al voto en los consulados habilitados para las Elecciones Generales 2026. Foto: ONPE

Consecuencias por no pagar la multa electoral

Gutiérrez advirtió que las personas con multas pendientes enfrentarán restricciones para realizar trámites notariales, renovar el documento nacional de identidad (DNI) o efectuar gestiones públicas.

El sistema impide avanzar en cualquier procedimiento oficial hasta regularizar la deuda. Por tanto, la especialista recomendó cumplir con la obligación electoral o, en caso de sanción, efectuar el pago para evitar complicaciones futuras.

Los miembros de mesa que
Los miembros de mesa que no acudan a cumplir su función serán multados con 275 soles, sin importar el distrito. La sanción aplica tanto para titulares como suplentes que no estén presentes desde las 6:00 - Créditos: Andina.

Incentivos para los miembros de mesa

El proceso electoral de este año introduce novedades respecto a los incentivos para quienes cumplen el rol de miembros de mesa. Aquellos que asumen la conducción de la mesa durante toda la jornada recibirán un pago de 165 soles, conforme a la normativa vigente.

Este incentivo se otorga únicamente a quienes, sean titulares o suplentes, permanezcan hasta el cierre del escrutinio. En situaciones excepcionales, si faltan titulares y suplentes, los electores que se encuentren en la fila pueden ser designados para conducir la mesa y también recibirán el incentivo económico.

Además, quienes hayan sido sorteados como miembros de mesa y asistan a la capacitación oficial recibirán un día de descanso compensatorio, beneficio que no aplica para los ciudadanos asumidos de la fila. La capacitación es obligatoria tanto para titulares como suplentes, ya que el proceso incluye una cédula de votación de gran tamaño y procedimientos complejos, especialmente durante el escrutinio.

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