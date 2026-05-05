MML contrata abogados para impugnar ante el JNE la inviabilidad de elecciones complementarias, sin revelar cuánto les pagará

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se dirige al público en un podio, abordando la controversia sobre la solicitud de nuevas elecciones complementarias. (Foto: Facebook / Renzo Reggiardo)

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha contratado a dos abogados para impugnar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que declaró inviable convocar elecciones complementarias en Lima por las irregularidades registradas en la jornada electoral, como había solicitado el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien sucedió al aspirante en el cargo, informó este lunes que los letrados designados para asumir la defensa legal de la comuna serán Hans Caiazza, presidente del Directorio de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima), y Gerardo Eto, exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC).

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Durante una conferencia de prensa, Reggiardo explicó que Caiazza se encargará del recurso ante el Poder Judicial y Eto Cruz liderará la acción competencial ante el Constitucional. Asimismo, precisó que el abogado Wilber Medina, defensa de López Aliaga y del municipio en “otros casos”, también participa en la estrategia legal.

“El señor Medina es abogado de algunos casos de la municipalidad, que en la mañana estuvo acompañándome a mí ante el 11° Juzgado Especializado en lo Constitucional para que declare la admisibilidad del recurso, porque así lo amerita las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos”, dijo.

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Rafael López Aliaga, candidato presidencial del partido Renovación Popular, se dirige a sus simpatizantes mientras las autoridades electorales continúan el recuento de votos dos días después de las elecciones generales en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Consultado sobre cuál es el monto que percibirán los abogados, el alcalde evitó brindar detalles. “Los honorarios se están estableciendo respecto a los mecanismos establecidos. No podría decir los honorarios, pero en su momento podemos hacer llegar esa respuesta”, señaló.

“Son abogados de la municipalidad, evidentemente. No son abogados de Renzo Reggiardo, son abogados de la Municipalidad Metropolitana de Lima y están defendiendo los intereses de los vecinos. Que quede claro”, puntualizó.

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En otro tramo de la conferencia, Reggiardo insistió en que tanto el municipio como su gestión buscan proteger el derecho al voto de los ciudadanos de Lima. “Estamos hablando de repente de un millón, de seis cientos mil, de un millón doscientos. Hay varias cifras que el propio jurado ha encontrado ahí algunas contradicciones, porque dicen varias cosas distintas y cada día nos dan sorpresas nuevas. Básicamente en defensa de ellos es que estamos actuando”, manifestó.

La semana pasada, el JNE declaró inviable el pedido de López Aliaga ante el supuesto fraude premeditado en su contra que denuncia sin pruebas sólidas.

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El organismo indicó en un comunicado que, ante el retraso en la apertura de numerosos centros de votación en Lima el pasado día 12 por no contar a tiempo con el material electoral, recibió solicitudes para convocar una jornada supletoria de votaciones en la capital, bastión electoral del exalcalde, que se está quedando fuera de la segunda vuelta por unos pocos miles de votos.

Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga holds the Peruvian flag as he addresses his supporters during a march as delays and alleged irregularities cloud the presidential vote count, fueling fraud allegations, particularly from Lopez Aliaga who remains locked in a close battle with candidate Roberto Sanchez for second place, in Lima, Peru, April 19, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Sin embargo, tras un análisis técnico y jurídico, y en atención a los informes emitidos por las instancias competentes, el JNE acordó “por unanimidad declarar inviable” la realización de complementarias pues no están contempladas en la legislación y el proceso electoral aún no ha concluido, al haber todavía más de 4.000 actas en revisión.

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Unos días después de las elecciones generales del 12 de abril, el líder de Renovación Popular hizo esta petición al argumentar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) era responsable de que algunos centros de votación de Lima abrieron hasta cinco horas más tarde por la demora de la llegada del material electoral y hubo gente que desistió de votar.