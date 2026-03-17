Perú

Hugo de Zela sigue al mando del Ministerio de Relaciones Exteriores: perfil y hoja de vida del canciller

Es el tercer gabinete ministerial que conforma desde que fue elegido para el cargo en octubre de 2025, bajo el mandato del entonces mandatario José Jerí

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Una vez más. Hugo Claudio de Zela Martínez fue ratificado como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE.) en el gobierno del presidente de la República José María Balcázar.

Esta este es el tercer gabinete que conforma el experimentado diplomático desde que asumió el cargo el pasado 14 de octubre bajo el mandato del mandatario José Jerí.

En esta ocasión, De Zela formará parte del gabinete ministerial presidido por Luis Enrique Arroyo, quien reemplazará a Denisse Miralles al mando de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Perfil y antecedentes

Hugo de Zela nació en Lima el 4 de agosto de 1951. Con más de cuatro décadas en la diplomacia, su hoja de vida abarca funciones en América Latina, América del Norte y organismos multilaterales. Según Infobae, su formación académica comenzó en la Universidad de la República en Uruguay, donde estudió Ciencias Económicas y Administrativas, y continuó en la Academia Diplomática del Perú, egresando como licenciado en Relaciones Internacionales en 1978. Posteriormente, realizó estudios de doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad del Salvador en Argentina, con énfasis en política comparada.

De Zela inició su carrera diplomática como Tercer Secretario en la Embajada del Perú en Buenos Aires y luego como Segundo Secretario en Montevideo. En estos primeros años, su labor se orientó al fortalecimiento de lazos bilaterales y a la representación peruana en foros regionales.

Durante la década de 1980, integró la Organización de Estados Americanos (OEA). Entre 1984 y 1994, ocupó el cargo de jefe de Gabinete del secretario general João Clemente Baena Soares. Según información de Infobae, en ese periodo participó en la creación de la Unidad para la Promoción de la Democracia, que organizó misiones de observación electoral en Centroamérica y el Caribe.

Funciones estratégicas y reconocimientos

En años recientes, De Zela regresó a la OEA como jefe de Gabinete de José Miguel Insulza, función que desempeñó entre 2011 y 2015, gestionando un presupuesto superior a 200 millones de dólares y coordinando equipos técnicos. En 2015, lideró la Misión de Observación Electoral de la OEA en Paraguay y representó al organismo en reuniones ministeriales y presidenciales. Su intervención en procesos de mediación durante crisis en Haití, Guatemala y Nicaragua consolidó su perfil de negociador.

El diplomático también fue embajador del Perú en Argentina (1997-2002), Brasil (2007-2010) y Estados Unidos (2019). En 2010, asumió la representación permanente ante la OEA. En 2018, ejerció como viceministro de Relaciones Exteriores y jefe del Servicio Diplomático del Perú.

Durante su paso por la Cancillería peruana, De Zela ocupó posiciones como jefe de Gabinete, director general de Planeamiento y subsecretario para Asuntos de Europa. Además, presidió el Instituto Antártico Peruano entre 2004 y 2006, promoviendo la presencia científica en la Antártida.

En el ámbito académico, dictó clases en universidades como Georgetown, Harvard y George Washington, y es miembro asociado del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. De acuerdo con Infobae, su trayectoria ha sido reconocida con la Orden El Sol del Perú, la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, la Orden del Libertador San Martín de Argentina y la Orden Cruzeiro do Sul de Brasil.

A los 74 años, Hugo de Zela Martínez suma una nueva etapa en la política exterior peruana, combinando diplomacia, actividad académica y gestión internacional.

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