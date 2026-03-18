Perú

Revelan que universidad de César Acuña firmó convenio con EsSalud en medio de polémica por contratos y vínculos familiares

La Universidad César Vallejo y el Seguro Social acordaron capacitar a docentes y estudiantes en hospital de Comas, mientras la Contraloría investiga presuntas irregularidades en contrataciones de otro hospital vinculadas a allegados del líder de APP

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La Universidad César Vallejo firmó
La Universidad César Vallejo firmó un acuerdo con Essalud para implementar un programa de capacitación dirigido a docentes y estudiantes en el Hospital Marino Molina, en Comas

La Universidad César Vallejo (UCV) firmó un convenio con el Seguro Social de Salud (Essalud) para implementar un programa de capacitación dirigido a docentes y estudiantes en el Hospital Marino Molina, ubicado en el distrito limeño de Comas.

De acuerdo con un informe difundido este martes por Perú21, como parte de esta alianza, la casa de estudios fundada por el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, asumió la construcción de un aula en los terrenos del centro de salud. La acción se formalizó el viernes pasado durante una ceremonia encabezada por la directora general de la UCV, Tania Ruiz Gómez, militante de ese partido.

En el acto de entrega quedó instalada una placa conmemorativa que registra la cooperación entre Essalud y la UCV, en la cual figuran los nombres de Ruiz y Luis Hercilla, representante del Seguro Social.

“En la ciudad de Lima (...) 12 de marzo de 2026, en las instalaciones del Hospital Marino Molina, el director general de la Universidad César Vallejo, campus Los Olivos, representado por la Dra. Tania Ruiz Gómez, procede a la entrega de los equipos de acuerdo a lo pactado en las actas de reuniones de cumplimiento con las obligaciones contenidas en el Convenio Específico de Cooperación docente interinstitucional (...)”, se lee en el documento citado por el diario.

La UCV construirá un aula
La UCV construirá un aula en los terrenos del hospital, y la entrega se oficializó con una placa conmemorativa durante una ceremonia encabezada por Tania Ruiz Gómez y Luis Hercilla

La UCV comunicó a sus estudiantes que este acuerdo busca “fortalecer la formación académica”, según la versión oficial proporcionada a la comunidad universitaria.

El convenio se ha hecho público mientras la Contraloría ha iniciado una investigación relacionada con el proceso de contratación del servicio de alimentación en el Hospital II Luis Heysen Inchaustegui, en la ciudad de Chiclayo.

La revisión comenzó tras la publicación de un reportaje del programa Cuarto Poder, donde se denunció la existencia de presuntos vínculos entre el consorcio adjudicado y el entorno familiar de la conductora televisiva Brunella Horna, nuera de Acuña.

El organismo de control envió un oficio al presidente ejecutivo de Essalud, Luis Rosales, con el fin de solicitar información sobre el concurso público y el contrato firmado. El objetivo consiste en determinar si la comisión evaluadora actuó con imparcialidad o si existieron irregularidades en beneficio del consorcio cuestionado.

La universidad indicó que el
La universidad indicó que el convenio busca “fortalecer la formación académica” de su comunidad estudiantil

La investigación se centra en la relación comercial entre la empresa ganadora y el padre de Brunella, luego de que la licitación para la provisión de alimentos en el hospital chiclayano generara dudas sobre la transparencia del proceso.

El líder de APP ha declarado no tener “la culpa de que el presidente haya nombrado a una persona que milita en APP” y que no tiene “absolutamente nada que ver con ese nombramiento”.

“Ni siquiera lo conozco. Recuerden que APP cuenta con 500 mil militantes”, dijo al ser consultado por la prensa.

El programa Beto a Saber reveló días atrás que Iván Saldaña, amigo cercano del padre de la modelo, actualmente dirige el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores (CAFAE) de EsSalud, mientras que Erick Moncada Horna, exasesor de confianza en la institución, ocupa ahora el puesto de jefe administrativo de la Red Asistencial La Libertad.

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