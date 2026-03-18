Momento exacto del ataque a combi de Los Rojitos en San Juan de Miraflores: sicario abre fuego y deja tres muertos

Otro ángulo de una cámara de vigilancia muy cercana al lugar de los hechos captó el rostro y cómo el sicario se dio todo el tiempo para atacar la unidad de 'Los Rojitos' | Latina TV

La tarde del miércoles, en San Juan de Miraflores, una combi de la empresa San Pedro de Pamplona, cuyos vehículos son conocidos como "Los Rojitos“, fue atacada por un sicario en plena avenida Miguel Iglesias. Un hombre de pantalón blanco y polera negra cruzó la vía con paso firme, se detuvo frente al vehículo y disparó repetidamente contra la cabina del conductor y los pasajeros delanteros, antes de huir corriendo. Dos pasajeros murieron en el acto y el chofer quedó gravemente herido, siendo trasladado de urgencia a un centro de salud cercano.

Dentro de la unidad, los pasajeros intentaron protegerse de los disparos lanzándose al piso, mientras los proyectiles rompían vidrios y atravesaban el metal de la combi. El estruendo de los disparos, el olor a pólvora y el caos generaron pánico. Los transeúntes observaron la escena, apartándose a los costados de la avenida.

El ataque ocurre en un contexto de violencia creciente contra transportistas en la zona. El sicariato y las extorsiones afectan con frecuencia a quienes manejan unidades públicas, especialmente informales, lo que implica un riesgo diario tanto para pasajeros como para choferes.

Cámaras de seguridad captaron el momento que el sicario cruzó la pista, disparó directamente a la combi y causó la muerte de dos personas | Latina TV

Momentos de terror dentro de la combi de los Rojitos

De acuerdo con imágenes difundidas por Latina Noticias, el sicario avanzó con paso decidido por la avenida Miguel Iglesias, cruzó la vía sin prisa ni nerviosismo y, al llegar frente a la combi, se detuvo unos segundos. Evaluó su objetivo y levantó el arma, disparando directamente contra la cabina del conductor y los pasajeros delanteros. Los impactos rompieron vidrios y atravesaron el metal, mientras el vehículo frenaba abruptamente.

Los pasajeros, al buscar resguardo, se agacharon y cubrieron sus cabezas mientras continuaban los disparos. El vehículo se sacudió con cada impacto, los cuerpos de las víctimas cayeron sobre los asientos, y quienes sobrevivieron permanecieron en el piso paralizados por el miedo.

Al terminar la ráfaga, el atacante salió corriendo por la misma avenida, perdiéndose entre la multitud y los vehículos estacionados. La combi quedó inmóvil, con vidrios rotos y restos de pólvora en el piso, mientras los testigos observaban la escena.

Familiares llegaron hasta la unidad que fue atacada por un sicario y protagonizaron llanto y dolor a ver a las víctimas sin vida | Latina TV

Transportistas de Los Rojitos suspenden sus recorridos tras el ataque

Tras el ataque, las unidades conocidas como Rojitos detuvieron sus recorridos en la avenida Miguel Iglesias. Los conductores estacionaron sus vehículos en señal de suspensión de actividades y formaron una fila que bloqueó parcialmente la vía. Los motores permanecieron apagados y las puertas cerradas en un ambiente tenso y expectante.

El flujo de pasajeros quedó interrumpido y la calle silenciosa, solo interrumpida por murmullos y pasos de transeúntes que se alejaban. La combi, escenario del hecho, permanecía detenida con los cuerpos dentro y la cabina marcada por los disparos.

A lo largo de la avenida, los vehículos de transporte público se mantuvieron estacionados y la medida de suspensión modificó la rutina del distrito. Esta acción colectiva evidenció la amenaza constante y el impacto sobre quienes dependen del sistema de transporte.

Los fallecidos son dos pasajeros que se encontraban en la parte delantera de la unidad en San Juan de Lurigancho | Latina Noticias

La ola de crímenes contra transportistas que no se detiene

El caso en San Juan de Miraflores no fue aislado esa jornada. Otra combi fue interceptada en la avenida Callao por sujetos armados, lo que resultó en la muerte de su conductor y heridas graves para su cobrador. Ambos hechos presentan patrones similares: ataques contra transportistas informales, presuntamente vinculados a extorsiones.

El riesgo de agresión es una preocupación permanente para quienes operan estas rutas, con cada recorrido representando una exposición directa a ataques armados. Tanto conductores como pasajeros pueden convertirse en víctimas de la criminalidad existente en las calles.

Las autoridades ya revisan las imágenes de los sistemas de videovigilancia de ambos ataques para identificar responsables y contener la ola de violencia, mientras el peligro para transportistas y pasajeros persiste en el día a día.