Perú

Asesinan a conductor de combi frente a pasajeros en el Callao: cobrador queda grave

Un grupo de sicarios interceptó una unidad de transporte informal y abrió fuego contra el conductor y su ayudante, quienes trataban de proteger a los usuarios cerca del centro comercial Minka

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Un conductor de transporte público fue asesinado y su cobrador resultó gravemente herido tras un ataque armado registrado en la avenida Argentina, en las inmediaciones del centro comercial Minka, en el Callao. El hecho ocurrió cuando la combi circulaba con pasajeros en su recorrido habitual entre Lima y Callao, según informó Latina Noticias en sus primeras coberturas.

El conductor, identificado como Darío Enrique Espinoza León, sufrió heridas de bala luego de que dos sujetos en motocicleta interceptaran la unidad a la altura de la cuadra 33 de la avenida Argentina. A pesar de estar herido, Espinoza León condujo algunos metros más para intentar proteger a los pasajeros, hasta que la combi impactó contra una valla de seguridad ubicada frente al centro comercial.

Un conductor de transporte público
Un conductor de transporte público falleció y su cobrador resultó lesionado cuando dos hombres armados dispararon contra su unidad frente al centro comercial Minka, en un nuevo caso de extorsión a transportistas| América Noticias/ Prensa Chalaca

Conrador queda herido

El cobrador, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad, también recibió disparos y permanece internado en el hospital Barton, donde es atendido por lesiones de gravedad.

La agresión ocurrió en presencia de los pasajeros, quienes vivieron momentos de terror el ataque y el posterior choque de la combi. Testigos y transeúntes colaboraron para trasladar al cobrador al centro médico más cercano, mientras que el conductor falleció poco después, pese a los esfuerzos médicos.

En el lugar del suceso hay cámaras de videovigilancia de la Municipalidad del Callao, las cuales serán revisadas por la policía para la identificación de los responsables.

Ataque a balazos en el
Ataque a balazos en el Callao: asesinan a chofer de combi y hieren de gravedad a su cobrador | América Noticias

No se descarta que el ataque esté vinculado a una presunta extorsión por parte de una banda criminal dedicada al cobro de cupos a transportistas informales de la ruta Lima-Callao. Los agresores habrían exigido un aumento en el pago extorsivo, lo que habría motivado el violento ataque contra la unidad.

El ambiente de inseguridad afecta a transportistas y pasajeros que utilizan diariamente esta ruta. Como se recuerda, no es la primera vez del ataque.

Plantón por asesinato

Un grupo de transportistas se encuentra realizando un plantón en la avenida Argentina tras el asesinato de uno de sus compañeros. Más de una docena de unidades permanecen detenidas cerca del cruce con Elmer Faucett como medida de protesta frente a la inseguridad y las amenazas constantes que enfrentan quienes cubren la ruta entre Lima y Callao.

Los manifestantes denunciaron la falta de presencia policial y la ineficacia de las autoridades para brindar seguridad. “No es la primera vez, porque hace un mes, tres semanas, asesinaron a otro compañero nuestro también. Y es constante”, señaló.

Los trabajadores relataron que las extorsiones se mantienen desde el año pasado y que los montos exigidos alcanzan los diez soles diarios por unidad. Asimismo, señalan que las bandas criminales Perú Unido y Al Qaeda operan en la zona.

Durante la manifestación, los transportistas reclamaron mayor resguardo policial y supervisión de inteligencia para frenar la ola de extorsiones. Mientras tanto, algunos compañeros permanecen hospitalizados, como el cobrador herido en el ataque que terminó con la vida de Espinoza León.

Los trabajadores aseguraron que las amenazas persisten incluso para quienes cumplen con el pago extorsivo, ya que el objetivo de las bandas es recaudar la suma diaria entre todos los choferes.

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