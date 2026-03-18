Perú

Tres muertos tras ataque extorsivo a ‘Los Rojitos’: Sicario asesinó a balazos a chofer y pasajeros dentro de combi en SJM

Una balacera dirigida contra una unidad de la empresa San Pedro de Pamplona en San Juan de Miraflores dejó como saldo dos víctimas mortales y un herido, en un presunto caso de extorsión al transporte público

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Los fallecidos son dos pasajeros que se encontraban en la parte delantera de la unidad en San Juan de Lurigancho | Latina Noticias

Las calles de San Juan de Miraflores (SJM) volvieron a teñirse de sangre al convertirse en el escenario de un nuevo crimen que enluta a varias familias. La tarde de este martes 17 de marzo, criminales atacaron a balazos a una combi de la empresa San Pedro de Pamplona, cuyos vehículos son conocidos como 'Los Rojitos’.

Según información preliminar, tres personas resultaron acribilladas: el chofer, la persona que ocupaba el asiento del copiloto y quien iba sentado detrás del conductor. Dos fallecieron en el acto, mientras que el conductor perdió la vida en una clínica local.

El caso apunta a un ataque extorsivo contra la empresa, a la que se le exige un pago semanal de entre 15 y 20 mil soles. Otra empresa en situación similar es la E.T. San Pedro. Ambas han sido blanco de ataques constantes desde los últimos meses de 2025.

“Mi sobrino se llamaba Jorge Vargas, tenía 22 años y manejaba el vehículo. Se había endeudado con el banco solo hace 3 meses para comprarse la combi. Lo estaban extorsionando, al igual que a varias otras empresas. Le estaban pagando cupo a dos organizaciones criminales. Ya van 4 fallecidos”, declaró el tío de la víctima a Ocurre Ahora, noticiero de ATV.

En un acto de solidaridad ante lo ocurrido, los transportistas de ‘Los Rojitos’ decidieron frenar sus operaciones y estacionar sus vehículos a unos metros de la escena del crimen. Evalúan manifestarse de forma más activa.

Combi es atacada a balazos
Combi es atacada a balazos en SJM.

¿Cómo ocurrió el ataque?

La combi, que llevaba todos los asientos ocupados, transitaba por la avenida Miguel Iglesias, a la altura del arco de Alemana, alrededor de las 6 de la tarde, cuando recibió la ráfaga de balas.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, un sujeto se encontraba en la berma central esperando que el vehículo se acercara. Cuando este se detuvo brevemente para recoger pasajeros, el atacante descargó su pistola contra la unidad y luego escapó a pie, perdiéndose entre las calles del distrito.

De esta manera, los disparos impactan contra el chofer y las otras dos personas. Se especula que una de ellas sería la cobradora de la unidad, quien iba sentada a la espalda de la cabina. Sin embargo, aún no hay información oficial al respecto.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) informaron a la prensa que el criminal, que llevaba puesta una gorra junto a una capucha para ocultar su identidad, habría concretado su escape a bordo de una motocicleta.

Otro ángulo de una cámara de vigilancia muy cercana al lugar de los hechos captó el rostro y cómo el sicario se dio todo el tiempo para atacar la unidad de 'Los Rojitos' | Latina TV

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