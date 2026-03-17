PNP capturó a más de 6,400 delincuentes e incautó 179 armas de fuego en operativos durante una semana

Miembros de Los Gallegos del Norte, facción del Tren de Aragua, fueron detenidos por la PNP en Lima Este tras extorsiones a transportistas en Santa Anita. (Foto: El Peruano)

Más de 6.400 personas detenidas y 179 armas de fuego incautadas es el saldo de los recientes operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizados la última semana, entre el 9 y el 16 de marzo de 2026. El despliegue policial abarcó distintos puntos del país, con miles de acciones concretas para enfrentar la criminalidad y fortalecer la seguridad ciudadana.

Entre el 9 y el 16 de marzo, la PNP ejecutó más de 26.000 operativos en diversas regiones del Perú. Las intervenciones incluyeron el decomiso de 153.000 cartuchos de dinamita en Piura y la incautación de 800 kilos de clorhidrato de cocaína en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde también fue abatido un integrante de una organización internacional de tráfico de drogas.

Reducción de delitos y estadísticas recientes

Durante el primer trimestre de 2026, el comandante general Óscar Arriola informó que los principales indicadores delictivos presentaron una tendencia a la baja respecto al año anterior. Del 1 de enero al 16 de marzo, los homicidios disminuyeron un 9,02 %.

Las denuncias por extorsión bajaron en un 39,48 %, mientras que los robos se redujeron un 17,32 %, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, reunido por la PNP, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia.

Motos y multas: PNP aclara que traslados con menores no serán sancionados. Foto: captura TV Perú

La consolidación de estos datos muestra una coordinación activa entre las entidades de seguridad, que impulsa el descenso de los delitos y refuerza la percepción de protección entre la ciudadanía.

Golpes al crimen organizado y vínculos detectados

En Lima, los agentes capturaron a los presuntos responsables de un homicidio perpetrado el 11 de marzo en un lavado de autos. Posteriormente, durante la madrugada, la policía desarticuló la organización criminal “Los Desa”, vinculada a ataques contra la empresa de transporte Santa Catalina.

Según Arriola, la investigación permitió confirmar posibles nexos de “Los Desa” con el grupo criminal transnacional Tren de Aragua. Este colectivo emplea identidades falsas y métodos como amenazas, videos y otros mecanismos para evadir a las autoridades y generar confusión en sus víctimas.

Los grupos delictivos recurren a la intimidación y adaptan sus estrategias para operar tanto en zonas urbanas como rurales, obligando a las fuerzas de seguridad a intensificar la vigilancia y el trabajo de inteligencia.

Capturan a banda extranjera que operaba en Lima y Callao y sería parte del Tren de Aragua. Foto: captura Exitosa

El jefe de la PNP también sostuvo que los dirigentes del sector transporte manifestaron su respaldo a la labor de la PNP tras las recientes acciones contra bandas criminales que atentaron contra empresas del rubro y destacaron los resultados conseguidos y reafirmaron su voluntad de colaborar, aportando información y recursos que contribuyen con las investigaciones.

Más de 1.800 agentes resguardan escuelas públicas en Lima

El inicio del año escolar 2026 en Lima Metropolitana estará resguardado por la Policía Nacional del Perú (PNP), que destinará más de 1,800 agentes para la protección de los estudiantes de las escuelas públicas en la ciudad capital, según confirmó Óscar Arriola, comandante general de la PNP durante su participación de una ceremonia en la institución educativa Comercio 62 Almirante Miguel Grau, en el distrito de Comas.

Según lo reportado en Exitosa, un total de 1.848 efectivos de la Policía Nacional se movilizarán para fortalecer la vigilancia en instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana.

El comandante general hizo especial énfasis en la necesidad de mantener precauciones tanto en el entorno físico como en el digital y recomendó a los estudiantes mantener su distancia con personas desconocidas. “Seamos respetuosos, pero con una distancia medida con extraños. Y no solamente los extraños en la calle, sino los que estamos viendo a través de nuestros teléfonos y computadoras”, alertó Arriola.