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Fechas del cronograma de pagos de sueldos de marzo 2026 en el Banco de la Nación ya iniciaron

Pago de remuneraciones públicas inician este miércoles 18 de marzo según el cronograma BN. ¿Algún bono se paga este mes?

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Prepárate para cobrar tu sueldo
Prepárate para cobrar tu sueldo en el Banco de la Nación. Revisa las fechas. - Crédito Andina

Hoy 18 de marzo los trabajadores públicos empiezan a cobran los sueldos del mes de marzo, según el cronograma de pagos del Banco de la Nación. Así, como todos los meses, las oficinas del BN recibirán a los diferentes empleados estatales estos días hasta el lunes 23 de marzo.

Se debe apuntar que desde enero los servidores estatales cobran ya el aumento de S/53 y S/100, según su régimen, acordado en la negociación colectiva del 2025.

Sin embargo, recientemente se autorizó un nuevo bono, contemplado en un convenio colectivo, el cual será de S/67 e irá para docentes. Fuentes del sector público señalaron a Infobae Perú, sin embargo, que este no se pagará en estas planillas.

Así se detallan las fechas
Así se detallan las fechas de pagos en todo el año para trabajadores públicos, según la entidad. - Crédito Captura de El Peruano

Cronograma de pagos empieza hoy

Hoy miércoles 18 de marzo los trabajadores públicos empiezan a cobrar sus remuneraciones en las oficinas del Banco de la Nación. Como se sabe, este mes no se pagan bonos extras. Los estatales aún deberán esperar a julio y diciembre para recibir los pagos de aguinaldo.

Revisa las fechas de marzo de estos cobros:

  • Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 18 de marzo
  • Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 19 de marzo
  • Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 20 de marzo
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 23 de marzo.
El sector público recibió un
El sector público recibió un aumento de S/100 y S/53 que ya se incluye desde enero. - Crédito Andina

Últimos días de pago de pensiones

En base al cronograma, quienes cobraron primero en el mes fueron los pensionistas de la ONP, quienes accedieron a sus pagos desde el 6 de marzo.

  • Apellidos A-C: viernes 6 de marzo
  • Apellidos D-L: lunes 9 de marzo
  • Apellidos M-Q: martes 10 de marzo
  • Apellidos R-Z: miércoles 11 de marzo
  • Abono de pago a domicilio: viernes 6 de marzo
  • Inicio del pago a domicilio: jueves 12 de marzo
  • Fin de pago a domicilio: sábado 21 de marzo.

Sin embargo, como se ve, aún el pago a domicilio sigue vigente, el cual se seguirá pagando hasta este sábado 21 de marzo. Tambén en los otros regímenes de pensiones que paga esta institución se siguen dando los pagos a domicilio en las siguientes fechas:

  • Decreto Ley N° 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 12 de marzo. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 16 al 21 de marzo
  • Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo. Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 12 de marzo. Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 16 al 21 de marzo
  • Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 12 de marzo. Pago a domicilio: del 16 al 21 de marzo
  • Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 12 de marzo. Pago a domicilio: del 16 al 21 de marzo.

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