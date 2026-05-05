José Carvallo cuestionó a Manuel Barreto en vivo por ausencia de jóvenes durante su gestión en Universitario: “Desde Piero Quispe no sale uno”

José Carvallo cuestionó a Manuel Barreto en vivo por ausencia de canteranos durante su gestión en Universitario: “Desde Piero Quispe no sale uno”

El sueño del tetracampeonato se mantiene vivo en Universitario de Deportes, donde la ilusión por un nuevo título convive con el debate sobre el rumbo del club. Pese a los triunfos recientes, la falta de canteranos en el primer equipo ha generado cuestionamientos, tanto de hinchas como de referentes históricos. La figura de Manuel Barreto, actual jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF y responsable de la política formativa en la ‘U’ durante los últimos años, ha quedado en el centro de la polémica.

José Carvallo, símbolo y voz autorizada del vestuario ‘crema’, trasladó públicamente la inquietud de la afición. “Yo hice un comentario de un equipo como la ‘U’, que para mí es el más grande del país, que no haya salido un solo jugador después de Piero Quispe, ¿qué reflexión te da?”, preguntó Carvallo a Barreto en el programa Juego en Corto.

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El exarquero resaltó los logros deportivos recientes, pero advirtió sobre el costo de dejar a un lado el semillero. “Sí, excelente, dio el tricampeonato, Copa Libertadores el año pasado. Yo le hice una crítica a la ‘U’ cuando salió tricampeón de que no había proyectado tener divisiones menores en su primer equipo, cosa que anteriormente, y tú eres también de las canteras de la ‘U’ con títulos, por lo menos habían dos menores en lista y alguno jugando, y ahora nada. ¿No te parece extraño?”, insistió.

La ‘Muñeca’ no esquivó la autocrítica y reconoció las dificultades para plasmar el proyecto. “Totalmente de acuerdo, pero es que ahí lo que tengo que decir es que sí estaba planificado, después de tres años de trabajo, al cuarto año con nombre propio. No los voy a nombrar, aunque uno ya fue vendido (Rafael Guzmán) - se prefirió que se venda a Real Betis de España - a que pelee por jugar y que eso le permita al club invertir más en un extranjero para otra posición”.

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Rafael Guzmán jugó un amistoso con el primer equipo de Universitario y fue vendido a Real Betis de España, donde milita en la División de Honor Juvenil.

Manuel Barreto explicó que el plan original de Universitario contemplaba el surgimiento progresivo de juveniles con minutos en la máxima categoría: “Teníamos un plan claro que a partir del cuarto año, con nombres propios, quiénes eran los jugadores que tenían que tener minutos. Lo que debe aspirar todo club que forma jugadores es poder poner dos jugadores por categoría en su primera división. Pero dos jugadores que tengan éxito, no que no entrenen. Si tienes dos es increíble, es un gran éxito; si tienes uno, más o menos. Por ejemplo, la categoría 2001 de la ‘U’ fue un éxito rotundo porque tiene a Romero y Quispe”.

La respuesta de José Carvallo fue inmediata y directa: “Pero eso fue hace siete años...”.

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El exdirigente de la ‘U’ aceptó el señalamiento y amplió: “Totalmente. Se necesitaba un trabajo importante con tiempo, ir identificando esos jugadores que, en el lapso de un tiempo determinado, puedan aparecer y jugar. Después, hay que sostener esos planes, hay que validarlos”.

Para Carvallo, el mayor club del país tiene la responsabilidad de marcar el camino: “Si un equipo como la ‘U’ no saca jugadores, ¿qué le puedes pedir a los demás equipos?”.

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Manuel Barreto sobre la charla con DT sobre ausencia de jóvenes en Primera División

En busca de respuestas al estancamiento, Manuel Barreto compartió una charla reciente con un entrenador que dirige en el fútbol profesional. “Yo el otro día hablaba con un entrenador sobre los chicos menores que están en selección y me decía ‘oh, ese pibe me encanta, ese juega, va a jugar’. Pero después también te dicen ‘pero es que si lo pongo a este, ahora este mayor... Tengo que pensar en el grupo’. Entonces, si no es una política de club como la tiene más firme Sporting Cristal, tenemos que entrar ahí a tallar nosotros para que sea una política de estado”.

Asimismo, Barreto Sayán defendió que el verdadero éxito de una política formativa se mide cuando los juveniles logran sostenerse y consolidarse en el plantel profesional, no solo cuando suman minutos testimoniales. “Se necesitaba un trabajo importante con tiempo, ir identificando esos jugadores que, en el lapso de un tiempo determinado, puedan aparecer y jugar. Después, hay que sostener esos planes, hay que validarlos”, añadió.

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