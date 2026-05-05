Corte de agua para este 07 de mayo por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal recomendó a la ciudadanía tomar previsiones y consultar sus canales oficiales para mantenerse informados sobre los sectores que experimentarán la interrupción del servicio

Las autoridades recomendaron a los vecinos de Lima permanecer atentos y adoptar medidas de ahorro en el consumo de agua en sus hogares - Créditos: Magnific.
Sedapal informó que este 7 de mayo se realizará una interrupción temporal y parcial del suministro de agua potable en varios distritos de Lima. La suspensión responde a la ejecución de trabajos de limpieza de reservorios y empalme de tuberías, acciones necesarias para asegurar la calidad y continuidad del servicio en la capital.

Según detalló la empresa, el corte afectará a numerosos usuarios y se llevará a cabo en diferentes horarios, que variarán de acuerdo con la zona intervenida. La compañía recomendó a la población tomar las previsiones del caso y aseguró que las labores forman parte de su plan de mantenimiento periódico para evitar futuras incidencias en el abastecimiento.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Villa María del Triunfo

  • P. J. Nueva Esperanza
  • P. J. Virgen de Lourdes
  • A. H. Nueva Esperanza Comité 19-A
  • A. H. Nueva Esperanza Comité 22A-1
  • A. H. Virgen de Lourdes Comité 13
  • A. H. Nueva Esperanza Comité 42A
  • A. H. Mario Vargas Llosa
  • A. H. Virgen de Lourdes
  • A. H. Nueva Esperanza Comité 42B
  • A. H. Nueva Esperanza Comité 15A
  • A. H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur
  • P. J. Hogar Policial
  • P. J. Tablada de Lurín
  • P. J. San Francisco
  • A. H. Ramiro Prialé
  • P. J. Las Lomas
  • A. H. Mario Vargas Llosa
  • A. H. Nueva Esperanza Comité 43A
  • A. H. Daniel A. Carrión
  • A. H. La Unión
  • A. H. San Francisco de la Tablada de Lurín
  • A. H. San Francisco 2do sector ampliación General La Mar
  • P. J. El Porvenir
  • A. H. El Rosario
  • P. J. César Vallejo
  • P. J. Nueva Esperanza
  • A. H. Virgen de las Mercedes
  • A. H. San Francisco de la Tablada de Lurín I Sector
  • P. J. Tablada de Lurín
  • A. H. Los Heraldos Negros
  • A. H. Santa Cruz
  • A. H. Amplia. - Comité 32
  • A. H. Villa los Heraldos
  • A. H. Sector María de los Ángeles
  • A. H. Ramiro Prialé Ampliac. Castilla
  • P. J. Tablada de Lurín
  • A. H. Comité 8 de Diciembre
  • P. J. Nueva Esperanza
  • A. H. Chavín de Huántar
  • P. J. Ampliac. César Vallejo
  • P. J. César Vallejo
  • P. J. San Francisco
  • A. H. San Francisco de la Tablada de Lurín
  • P. J. César Vallejo
  • P. J. Nueva Esperanza
  • Calle Morropón
  • Calle Catacaos
  • Av. Ramiro Merino
  • Av. Heraldos Negros
  • Calle Morropón
  • Calle Pataz
  • Av. Pachacútec
  • Av. Prolongación Atahualpa
  • Jr. Lima
  • Av. Arica
  • Av. Tacna
  • Jr. Alfonso Ugarte
  • Av. 27 de Diciembre
  • Jr. Leoncio Prado
  • P. J. César Vallejo
  • P. J. César Vallejo - Ampliac.
  • P. J. Nueva Esperanza
  • P. J. Bolívar
  • Comité Vecinal Amplia. San Fco. Tablada de Lurín
  • Asoc. Nuevo Amanecer de Tablada de Lurín
  • A. H. Asoc. de Poses. de San Fco. Tablada de Lurín
  • A. H. Nueva Esperanza Comité 8C
  • P. J. San Fco. Tablada de Lurín 2da etapa
  • Asoc. de Poses. de Viv. y Talleres
  • A. H. San Fco. de la Tablada de Lurín
  • A. H. Santa Cruz
  • P. J. San Francisco
  • A. H. Los Heraldos Negros
  • P. J. Arenal Alto
  • P. J. Simón Bolívar Ampliación

Hora: 8:15 a. m. - 6 p. m.

Los usuarios deben tomar las medidas necesarias durante la suspensión temporal del servicio como almacenar agua suficiente y planificar su consumo - Créditos: Magnific.
La Molina

  • Urb. El Sol de La Molina II y III etapa
  • Coop. Vivienda Musa I, II y III etapa
  • Asoc. Los Arbolitos

Hora: 9 a. m. - 9 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Coop. Las Flores
  • Urb. San Silvestre
  • APV Lurigancho Bajo
  • APV Urbanizadora Azcarrunz (Las Violetas I, II y III)
  • APV Urbanizadora Azcarrunz (Las Violetas III Ampliac.)
  • Urb. Las Flores de Lima
  • Urb. Las Flores 78
  • Asoc. San Hilarión I y II
  • APV Las Begonias
  • APV San Hilarión
  • APV San Hilarión II
  • Coop. La Huayrona I
  • Urb. San Carlos
  • APV Jorge Basadre
  • Coop. Los Ángeles
  • Urb. San Gabriel
  • A. H. Los Portales
  • Nuestra Señora La Merced
  • Urb. Los Jardines de San Juan
  • A. H. Enrique Montenegro
  • A. H. Corazón de Jesús III
  • A. H. Integ. Manos Unidas Sector de Oro
  • A. H. Corazón de Jesús
  • A. H. Simón Bolívar
  • A. H. Integ. San José Sector San José 1ro de Junio
  • José Olaya Ampliac.
  • A. H. Santo Toribio
  • Agru. Jorge Chávez Ampliación 1ro de Junio
  • AF José Olaya II Ampliac.
  • A. H. Integ. San José Sector José Olaya
  • A. H. 28 de Febrero
  • P. J. 10 de Marzo
  • A. H. 10 de Marzo
  • A. H. Integ. Santa Inés
  • A. H. Intég. Grau Sector Héroes del Cenepa
  • A. H. Integ. 2da Sectores Laderas de Motupe
  • AF Lomas de Motupe 2
  • AF Heraldos de Motupe
  • A. H. Integ. Almirante Grau Sector Los Cipreses Ampliac.
  • A. H. Los Unidos
  • A. H. Integ. Nuevo Perú Sector El Progreso
  • A. H. Integ. Nuevo Perú Sector 1ro de Enero de Montenegro
  • A. H. Integ. Nuevo Perú Sector Las Lomas de Montenegro
  • A. H. Integ. Nuevo Perú Sector 1ro de Enero
  • A. H. Integ. Nuevo Perú Sector de Huanca
  • A. H. Integ. Nuevo Perú Sector Buena Vista
  • A. H. Integ. Nuevo Perú Sector Virgen del Rosario
  • A. H. Integ. Nuevo Perú Sector Virgen del Rosario Ampliac.
  • AF Nuevo Amanecer
  • A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cétrico
  • A. H. 1 de Mayo
  • Agru. Las Viñas
  • A. H. Nuevo Santa Cruz Colegio 10 de Marzo
  • A. H. Integ. San José Sector José Olaya
  • Agru. José Olaya II
  • 1ro de Mayo Ampliac.
  • A. H. Unión y Progr. Sector Los Claveles
  • A. H. Cangallo
  • Agrup. El Jordan

Hora: 9 a. m. - 11:55 p. m.

Breña

Cercado, Urb. Nosiglia

Cuadrante:

Av. Brasil, av. Pedro Ruiz, jirón Loreto y todas las calles interiores a este cuadrante

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Sedapal precisó que los horarios de corte variarán según el área afectada - Créditos: Magnific.
Carabayllo

  • Asociación de Vivienda Bellavista
  • Asociación Programa de Vivienda Costa del Sol
  • Asociación Villa Victoria de Carabayllo II etapa
  • Centro Poblado Rural Santa Rosa
  • Programa de Vivienda Bonavista
  • Programa de Vivienda La Florida II etapa
  • Programa de Vivienda Las Orquídeas de Carabayllo II
  • Programa de Vivienda Villa Emilia
  • A.H. Cruz Milagrosa La Flor, A.H. Las Dalias 17 de Febrero
  • Asociación de Vivienda Villa Caudivilla
  • Asociación de Vivienda Villa Caudivilla Ampliación
  • Asociación de Propietarios Los Girasoles de Carabayllo II etapa
  • Asociación de Propietarios El Portal de Carabayllo
  • Asociación de Propietarios Villa Gloria
  • Asociación de Propietarios Villa Los Ficus
  • Asociación de Vivienda El Estanque de Carabayllo
  • Asociación de Vivienda La Muralla - Sector 352

Hora: 12 m - 8 p. m.

La Molina

Asoc. Las Flores de La Molina

Cuadrante:

Urb. El Sol de La Molina I, II, III y IV etapa, Asocación de Vivienda Los Huertos de La Molina (Pilones), Urb. La Riviera

MÁS NOTICIAS

