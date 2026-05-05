Corte de agua para este 07 de mayo por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal informó que este 7 de mayo se realizará una interrupción temporal y parcial del suministro de agua potable en varios distritos de Lima. La suspensión responde a la ejecución de trabajos de limpieza de reservorios y empalme de tuberías, acciones necesarias para asegurar la calidad y continuidad del servicio en la capital.
Según detalló la empresa, el corte afectará a numerosos usuarios y se llevará a cabo en diferentes horarios, que variarán de acuerdo con la zona intervenida. La compañía recomendó a la población tomar las previsiones del caso y aseguró que las labores forman parte de su plan de mantenimiento periódico para evitar futuras incidencias en el abastecimiento.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Villa María del Triunfo
- P. J. Nueva Esperanza
- P. J. Virgen de Lourdes
- A. H. Nueva Esperanza Comité 19-A
- A. H. Nueva Esperanza Comité 22A-1
- A. H. Virgen de Lourdes Comité 13
- A. H. Nueva Esperanza Comité 42A
- A. H. Mario Vargas Llosa
- A. H. Virgen de Lourdes
- A. H. Nueva Esperanza Comité 42B
- A. H. Nueva Esperanza Comité 15A
- A. H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur
- P. J. Hogar Policial
- P. J. Tablada de Lurín
- P. J. San Francisco
- A. H. Ramiro Prialé
- P. J. Las Lomas
- A. H. Mario Vargas Llosa
- A. H. Nueva Esperanza Comité 43A
- A. H. Daniel A. Carrión
- A. H. La Unión
- A. H. San Francisco de la Tablada de Lurín
- A. H. San Francisco 2do sector ampliación General La Mar
- P. J. El Porvenir
- A. H. El Rosario
- P. J. César Vallejo
- P. J. Nueva Esperanza
- A. H. Virgen de las Mercedes
- A. H. San Francisco de la Tablada de Lurín I Sector
- P. J. Tablada de Lurín
- A. H. Los Heraldos Negros
- A. H. Santa Cruz
- A. H. Amplia. - Comité 32
- A. H. Villa los Heraldos
- A. H. Sector María de los Ángeles
- A. H. Ramiro Prialé Ampliac. Castilla
- P. J. Tablada de Lurín
- A. H. Comité 8 de Diciembre
- P. J. Nueva Esperanza
- A. H. Chavín de Huántar
- P. J. Ampliac. César Vallejo
- P. J. César Vallejo
- P. J. San Francisco
- A. H. San Francisco de la Tablada de Lurín
- P. J. César Vallejo
- P. J. Nueva Esperanza
- Calle Morropón
- Calle Catacaos
- Av. Ramiro Merino
- Av. Heraldos Negros
- Calle Morropón
- Calle Pataz
- Av. Pachacútec
- Av. Prolongación Atahualpa
- Jr. Lima
- Av. Arica
- Av. Tacna
- Jr. Alfonso Ugarte
- Av. 27 de Diciembre
- Jr. Leoncio Prado
- P. J. César Vallejo
- P. J. César Vallejo - Ampliac.
- P. J. Nueva Esperanza
- P. J. Bolívar
- Comité Vecinal Amplia. San Fco. Tablada de Lurín
- Asoc. Nuevo Amanecer de Tablada de Lurín
- A. H. Asoc. de Poses. de San Fco. Tablada de Lurín
- A. H. Nueva Esperanza Comité 8C
- P. J. San Fco. Tablada de Lurín 2da etapa
- Asoc. de Poses. de Viv. y Talleres
- A. H. San Fco. de la Tablada de Lurín
- A. H. Santa Cruz
- P. J. San Francisco
- A. H. Los Heraldos Negros
- P. J. Arenal Alto
- P. J. Simón Bolívar Ampliación
Hora: 8:15 a. m. - 6 p. m.
La Molina
- Urb. El Sol de La Molina II y III etapa
- Coop. Vivienda Musa I, II y III etapa
- Asoc. Los Arbolitos
Hora: 9 a. m. - 9 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Coop. Las Flores
- Urb. San Silvestre
- APV Lurigancho Bajo
- APV Urbanizadora Azcarrunz (Las Violetas I, II y III)
- APV Urbanizadora Azcarrunz (Las Violetas III Ampliac.)
- Urb. Las Flores de Lima
- Urb. Las Flores 78
- Asoc. San Hilarión I y II
- APV Las Begonias
- APV San Hilarión
- APV San Hilarión II
- Coop. La Huayrona I
- Urb. San Carlos
- APV Jorge Basadre
- Coop. Los Ángeles
- Urb. San Gabriel
- A. H. Los Portales
- Nuestra Señora La Merced
- Urb. Los Jardines de San Juan
- A. H. Enrique Montenegro
- A. H. Corazón de Jesús III
- A. H. Integ. Manos Unidas Sector de Oro
- A. H. Corazón de Jesús
- A. H. Simón Bolívar
- A. H. Integ. San José Sector San José 1ro de Junio
- José Olaya Ampliac.
- A. H. Santo Toribio
- Agru. Jorge Chávez Ampliación 1ro de Junio
- AF José Olaya II Ampliac.
- A. H. Integ. San José Sector José Olaya
- A. H. 28 de Febrero
- P. J. 10 de Marzo
- A. H. 10 de Marzo
- A. H. Integ. Santa Inés
- A. H. Intég. Grau Sector Héroes del Cenepa
- A. H. Integ. 2da Sectores Laderas de Motupe
- AF Lomas de Motupe 2
- AF Heraldos de Motupe
- A. H. Integ. Almirante Grau Sector Los Cipreses Ampliac.
- A. H. Los Unidos
- A. H. Integ. Nuevo Perú Sector El Progreso
- A. H. Integ. Nuevo Perú Sector 1ro de Enero de Montenegro
- A. H. Integ. Nuevo Perú Sector Las Lomas de Montenegro
- A. H. Integ. Nuevo Perú Sector 1ro de Enero
- A. H. Integ. Nuevo Perú Sector de Huanca
- A. H. Integ. Nuevo Perú Sector Buena Vista
- A. H. Integ. Nuevo Perú Sector Virgen del Rosario
- A. H. Integ. Nuevo Perú Sector Virgen del Rosario Ampliac.
- AF Nuevo Amanecer
- A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cétrico
- A. H. 1 de Mayo
- Agru. Las Viñas
- A. H. Nuevo Santa Cruz Colegio 10 de Marzo
- A. H. Integ. San José Sector José Olaya
- Agru. José Olaya II
- 1ro de Mayo Ampliac.
- A. H. Unión y Progr. Sector Los Claveles
- A. H. Cangallo
- Agrup. El Jordan
Hora: 9 a. m. - 11:55 p. m.
Breña
Cercado, Urb. Nosiglia
Cuadrante:
Av. Brasil, av. Pedro Ruiz, jirón Loreto y todas las calles interiores a este cuadrante
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
Carabayllo
- Asociación de Vivienda Bellavista
- Asociación Programa de Vivienda Costa del Sol
- Asociación Villa Victoria de Carabayllo II etapa
- Centro Poblado Rural Santa Rosa
- Programa de Vivienda Bonavista
- Programa de Vivienda La Florida II etapa
- Programa de Vivienda Las Orquídeas de Carabayllo II
- Programa de Vivienda Villa Emilia
- A.H. Cruz Milagrosa La Flor, A.H. Las Dalias 17 de Febrero
- Asociación de Vivienda Villa Caudivilla
- Asociación de Vivienda Villa Caudivilla Ampliación
- Asociación de Propietarios Los Girasoles de Carabayllo II etapa
- Asociación de Propietarios El Portal de Carabayllo
- Asociación de Propietarios Villa Gloria
- Asociación de Propietarios Villa Los Ficus
- Asociación de Vivienda El Estanque de Carabayllo
- Asociación de Vivienda La Muralla - Sector 352
Hora: 12 m - 8 p. m.
La Molina
Asoc. Las Flores de La Molina
Cuadrante:
Urb. El Sol de La Molina I, II, III y IV etapa, Asocación de Vivienda Los Huertos de La Molina (Pilones), Urb. La Riviera