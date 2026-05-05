Crimen en Comas: asesinan a adulto mayor al salir de su vivienda para contestar una llamada

Un hombre de 60 años, identificado como Víctor Hugo Angus Fernández, fue asesinado de múltiples disparos en la puerta de su casa en el distrito de Comas. Las autoridades investigan un posible ajuste de cuentas como el móvil del crimen.| Latina Noticias

Un hombre de 60 años fue asesinado a balazos en la puerta de su vivienda en Comas, Lima, luego de salir para contestar una llamada. Según información de Latina Noticias, Víctor Hugo Angus Fernández fue atacado por dos sujetos cuando se encontraba en la urbanización Retablo, aproximadamente a las 20:00 horas del lunes.

La víctima residía solo y se disponía a atender una llamada en la puerta de su hogar cuando los atacantes dispararon en más de siete ocasiones. Testigos relataron escenas de desesperación ante lo ocurrido.

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El personal de bomberos acudió rápidamente, pero solo pudo certificar el deceso de Angus Fernández por impactos de bala en la cabeza y el estómago. Asimismo, se corroboró que la víctima aún sostenía el teléfono móvil entre sus manos al momento de ser hallado sin vida.

Víctor Hugo Angus Fernández, de 60 años, fue ejecutado al salir de su casa en Comas| Latina Noticias

Hipótesis detrás del asesinato

Las primeras pesquisas indican que los responsables del crimen serían dos sicarios que se desplazaban en motocicleta. Testigos indicaron que ambos huyeron hacia la avenida Andrés Belaúnde tras el ataque. Las autoridades recaban imágenes de cámaras de seguridad en los alrededores con el objetivo de identificar y capturar a los agresores.

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Fuentes policiales señalaron que el móvil principal sería un ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras hipótesis. Vecinos informaron que la víctima había tenido discusiones recientes con un inquilino que se retiró de la vivienda unos quince días antes del crimen.

El teléfono móvil de Víctor Hugo Angus Fernández, hallado en la escena, será pieza fundamental para esclarecer los motivos y la autoría del crimen. Las autoridades buscan establecer si la llamada que recibió la víctima antes del ataque sirvió como señuelo para atraerlo fuera de su vivienda.

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Asesinan a balazos a adulto mayor en la puerta de su vivienda en Comas| Latina Noticias

Asimismo, hasta la escena del crimen llegaron algunos familiares, quienes guardaron silencio.

Otro asesinato en Lima

Un comerciante ferretero identificado como Antonio Dionisio Maras Flores, de 60 años, fue asesinado dentro del centro comercial Multiplaza de Próceres, conocido como Las Malvinas, en San Juan de Lurigancho. El ataque ocurrió durante la noche, cuando un sicario ingresó al local simulando ser un cliente. El agresor se dirigió hacia la víctima, quien se encontraba sentada frente a su stand hablando por teléfono, y le disparó en la cabeza a corta distancia. El disparo fue mortal al instante.

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Tras el crimen, el sicario huyó por una salida lateral hacia la avenida Los Duraznos, evitando la vía principal donde se ubica una base policial. Las cámaras de seguridad captaron el escape del atacante.

Familiares de la víctima señalaron que Maras Flores había recibido amenazas de extorsionadores que le exigían pago de cupos, amenazas que decidió no tomar en cuenta. El crimen se investiga como una represalia vinculada a este cobro ilegal, una práctica que afecta a numerosos comerciantes de la zona. El hecho generó temor entre comerciantes y vecinos, quienes reconocen la falta de vigilancia policial a pesar de la constante actividad comercial, a pesar de que al frente se encuentra una oficina del Escuadrón Verde. Hasta el momento, no se ha reportado la captura del responsable y la comunidad exige mayor seguridad.

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