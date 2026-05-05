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A qué hora juega Atlético Madrid vs Arsenal en Perú HOY: partido por semifinales vuelta de Champions League 2026

El empate en la ida y las bajas por lesión añaden incertidumbre a un encuentro que promete máxima tensión en el Emirates Stadium. Conoce los horarios del encuentro

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A qué hora juega Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League 2026.
A qué hora juega Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League 2026.

Hoy, martes 5 de mayo, la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025/2026 enfrenta a Atlético Madrid y Arsenal en el Emirates Stadium, con todo por decidir tras el empate en la ida. El duelo promete intensidad, ya que ambos equipos buscan romper la sequía europea y alcanzar la ansiada final.

El cuadro ‘colchonero’ arriba a Londres tras mostrar una versión ofensiva en la segunda mitad del primer partido, pero también evidenció algunas flaquezas defensivas. El equipo dirigido por Diego Simeone afronta el compromiso con bajas considerables: Nico González, Pablo Barrios y José María Giménez no estarán disponibles por lesión, lo que obliga a reajustes en el mediocampo y la zaga.

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En cuanto a su andar en LaLiga, el elenco ‘rojiblanco’ ha tenido un rendimiento irregular, con solo dos victorias en sus últimos cinco partidos, ubicándose en el cuarto lugar de la tabla con 63 puntos, lejos del líder Barcelona (88).

Julián Álvarez es el máximo goleador de Atlético Madrid de la actual Champions League con 10 dianas. - créditos: AP Foto/José Bretón
Julián Álvarez es el máximo goleador de Atlético Madrid de la actual Champions League con 10 dianas. - créditos: AP Foto/José Bretón

Por su parte, los ‘gunners’ resistió la presión española en el encuentro de ida gracias a las atajadas de David Raya y una defensa ordenada. Los londinenses tampoco llegan completos, ya que no podrán contar con Mikel Merino ni Jurrien Timber, ambos fuera por problemas físicos.

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Eso sí, los hombres de Mikel Arteta siguen en la pelea por la Premier League al mantenerse como puntero con 76 unidades, seis más que su máximo perseguidor, Manchester City, que tiene dos cotejos menos.

Últimos enfrentamientos

Atlético Madrid y Arsenal se han visto las caras en cuatro oportunidades a lo largo de la historia del fútbol europeo y el balance es parejo: un triunfo por lado y dos empates.

Justamente, el último encuentro entre ambos equipos se llevó a cabo el 29 de abril del presente año por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025/2026. El Riyadh Air Metropolitano fue testigo de una igualdad 1-1 con dos anotaciones desde el punto de penal: Julián Álvarez para los ‘colchoneros’ y Vitor Gyökeres para los ‘gunners’.

A qué hora juega Atlético Madrid vs Arsenal por semifinales vuelta de Champions League 2026

El partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025/2026 entre Atlético Madrid y Arsenal se disputará el martes 5 de mayo y comenzará a las 14:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 15:00 horas en Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami).

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el inicio está fijado para las 16:00 horas, mientras que en México comenzará a las 13:00 horas. En territorio español, el duelo está previsto para las 21:00 horas.

Dónde ver Atlético Madrid vs Arsenal por semifinales vuelta de Champions League 2026

El encuentro entre Atlético Madrid y Arsenal tendrá lugar en el Emirates Stadium de Londres. La transmisión para Perú, Sudamérica y Centroamérica estará a cargo de ESPN, mientras que Disney+ ofrecerá la opción de streaming en todo el continente.

En Brasil, el partido podrá verse por SBT, TNT Sports y HBO Max. En México, la señal estará disponible a través de Fox. Para Estados Unidos, la cobertura correrá por cuenta de CBS Sports. En España, el partido será emitido por Movistar+ Liga de Campeones.

Anuncio del Arsenal vs Atlético Madrid por Champions League 2026. - créditos: Arsenal
Anuncio del Arsenal vs Atlético Madrid por Champions League 2026. - créditos: Arsenal

Atlético Madrid vs Arsenal: posibles alineaciones

Atlético Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman, Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone

Arsenal: David Raya, Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié, Martín Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta

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