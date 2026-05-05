Perú

Adolfo Aguilar causó revuelo al decir que Pati Lorena, participante de La Granja VIP, lo convocó como conductor

El nuevo conductor de ‘La Granja VIP’ se mostró muy seguro de sus revelaciones, pero su corregido por los presentadores del Post Show

Guardar
El nuevo conductor de ‘La Granja VIP’ se mostró muy seguro de sus revelaciones, pero su corregido por los presentadores del Post Show | La Granja VIP

La reciente llegada de Adolfo Aguilar como conductor de La Granja VIP en Panamericana Televisión generó un intenso debate entre los seguidores del reality. Durante su primera aparición en el Post Show, emitido en YouTube, el presentador realizó una declaración que despertó dudas sobre los roles dentro del programa.

La situación ocurrió luego de que Aguilar asumiera el lugar de Yaco Eskenazi en la conducción principal. Cuando le preguntaron cómo se dio su convocatoria, Aguilar relató con naturalidad que la invitación para sumarse como conductor llegó a través de Pati Lorena, quien actualmente participa como concursante y hace poco reingresó al reality tras una eliminación.

PUBLICIDAD

“La convocatoria fue muy rápida en realidad, recibí una llamada lindísima de Pati Lorena, me dijo que habían pensado en mí para esta importante posición en realidad. Y yo de hecho la pensé un poquito y dije sí claro que sí, como no”, contó Aguilar ante las cámaras.
Adolfo Aguilar, un hombre con barba grisácea y traje oscuro, habla en un micrófono mientras está sentado entre dos mujeres en un estudio de televisión
Adolfo Aguilar en el set de El Post Show, donde generó polémica al revelar que Pati Lorena, participante de La Granja VIP, lo convocó como conductor.

La reacción de sus compañeros Luciana y Ric La Torre fue inmediata; ambos mostraron gestos de desconcierto por la declaración. Ric La Torre intervino para aclarar la situación y preguntó: “¿De Pati Lorena?”. Ante este comentario, Aguilar corrigió rápidamente y explicó que se había confundido.

“Perdón, de Charo Vicentello, mil disculpas”, dijo, refiriéndose a la actual productora del programa. Justificó el error señalando que acababa de salir del en vivo y la confusión se debió al cúmulo de información tras su primer programa.

PUBLICIDAD

“Fe de erratas, me confundí pues, acabo de salir de mi primer programa con tanta información, disculpen”.
Una pantalla dividida muestra a Pati Lorena con expresión preocupada a la izquierda, y a Adolfo Aguilar y otro hombre con micrófonos en un set de televisión a la derecha
La reacción de Pati Lorena ante las declaraciones de Adolfo Aguilar sobre una supuesta invitación para conducir La Granja VIP ha generado gran expectación en el ámbito televisivo.

A pesar de la rectificación, la afirmación inicial de Aguilar no pasó desapercibida en redes sociales. Varios usuarios comentaron su sorpresa ante la posibilidad de que Pati Lorena pudiera tener un rol en la producción, además de su participación como concursante.

El desliz reavivó rumores previos sobre una supuesta doble función de Lorena dentro del reality, lo que llevó a la audiencia a cuestionar la transparencia del proceso de selección y la dinámica interna del programa.

El ingreso de Adolfo Aguilar como conductor de La Granja VIP

El lunes 4 de abril marcó el inicio de una nueva etapa en La Granja VIP con la llegada de Adolfo Aguilar a la conducción principal. El expresentador de Yo Soy se integró a Panamericana Televisión para asumir el liderazgo del reality tras la salida de Yaco Eskenazi, en una apuesta por una figura de amplia trayectoria en la televisión peruana y con experiencia en formatos de competencia.

Durante la transmisión en la que se oficializó el cambio, Ethel Pozo presentó en vivo a su nuevo compañero. Aguilar ingresó al set con entusiasmo y agradeció la oportunidad de sumarse al equipo.

El expresentador de ‘Yo Soy’ se suma a las filas de Panamericana Televisión para ser parte del reality de convivencia | Panamericana

En su primera intervención al aire, expresó: “Muchísimas gracias a todos. Estoy feliz, agradecido. Estoy aquí parado porque realmente yo me acuesto escuchando La Granja, es adictivo”, reflejando su afinidad con el programa y su disposición para asumir el nuevo reto.

La llegada de Aguilar coincide con una etapa de renovación para el reality, que busca mantener la atención del público con nuevas figuras y el regreso de participantes como Pati Lorena, que aporta dinamismo a la competencia. La transición en la conducción ha sido observada de cerca por los seguidores del formato, quienes esperan que la producción aclare las dudas surgidas tras la declaración de Aguilar.

Temas Relacionados

Adolfo AguilarPati LorenaLa Granja VIPperu-entretenimiento

Más Noticias

La ‘Ruta del Chicharrón’: Este distrito de Lima convertirá sus calles en boulevard gastronómico por el Día de la Madre

Cada vez más familias prefieren celebrar a mamá con comida y momentos juntos, en espacios pensados para disfrutar sin preocupaciones

La ‘Ruta del Chicharrón’: Este distrito de Lima convertirá sus calles en boulevard gastronómico por el Día de la Madre

Kiara Montes desmintió que Universitario la haya contactado y señaló el motivo por el que se quedó en Regatas: “Ahora soy socia”

La atacante peruana renovó una temporada más con el conjunto de Chorrillos, pese a mostrar su interés de jugar por la ‘U’

Kiara Montes desmintió que Universitario la haya contactado y señaló el motivo por el que se quedó en Regatas: “Ahora soy socia”

Nueva modalidad delictiva en Miraflores: roban autos y objetos con bloqueadores de señal

Un sujeto fue capturado en flagrancia luego de desactivar la alarma de un vehículo con un handy y robar pertenencias del interior

Nueva modalidad delictiva en Miraflores: roban autos y objetos con bloqueadores de señal

Indecopi anula marca peruana por copiar imagen registrada de Shaquille O’Neal: ¿cómo se veía?

Una disputa internacional por la imagen de una leyenda del básquet. El organismo determinó que la marca peruana actuó ‘de mala fe’ por reproducir la silueta de ‘Shaq’

Indecopi anula marca peruana por copiar imagen registrada de Shaquille O’Neal: ¿cómo se veía?

¿A qué hora juega La Tinka? Horario, cómo ver el sorteo, resultados y el pozo millonario

La lotería más popular del Perú sortea millones dos veces por semana. Entérate a qué hora es el sorteo de La Tinka, por qué canal verlo en vivo, cómo jugar desde tu celular y cuánto puedes ganar si aciertas los seis números esta semana

¿A qué hora juega La Tinka? Horario, cómo ver el sorteo, resultados y el pozo millonario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

Elecciones 2026: Misión de observación de la OEA expresa “preocupación por amenazas y hostigamiento” contra autoridades

PJ ordena a la JNJ reponer a Rafael Ruíz Hidalgo, el exconsejero vacado por ocultar condena: ¿Fallo debe cumplirse ahora?

Rafael Ruiz Hidalgo: la historia del miembro de la JNJ que ocultó una condena, fue vacado y ahora un juez ordena su reposición

“Inadmisible”: oficiales en retiro de la FAP rechazan dichos de José Balcázar sobre compra de los F-16

ENTRETENIMIENTO

Erick Elera habla de su futuro en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y su deseo de seguir cantando

Erick Elera habla de su futuro en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y su deseo de seguir cantando

¿Quién es Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, la mujer con la que Pedro Aquino fue infiel a su esposa?

Andrea Llosa reconoce el fracaso de su programa en Panamericana TV: “No funcionó, no hay que decorar”

A sus 17 años, Stiven Franco, vocalista de Armonía 10, emociona al regalar una casa a sus padres en Chepén

Esposa de Pedro Aquino anuncia separación y responde a la otra mujer tras infidelidad: “Merecemos dignidad”

DEPORTES

Kiara Montes desmintió que Universitario la haya contactado y señaló el motivo por el que se quedó en Regatas: “Ahora soy socia”

Kiara Montes desmintió que Universitario la haya contactado y señaló el motivo por el que se quedó en Regatas: “Ahora soy socia”

Giancarlo Granda lapidó a Jorge Fossati y Franco Velazco por polémicas declaraciones: “Pelea de niños”

A qué hora juega Cienciano vs Puerto Cabello HOY: partido en Venezuela por fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026

Cenaida Uribe reveló si fichará a Nicole Pérez y Emily Zinger en Alianza Lima: “Hay jugadoras que quieren venir y ser titulares”

Fichajes de Universitario vóley EN VIVO: refuerzos y salidas para la Liga Peruana 2026/2027