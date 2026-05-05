Adolfo Aguilar causó revuelo al decir que Pati Lorena, participante de La Granja VIP, lo convocó como conductor

El nuevo conductor de ‘La Granja VIP’ se mostró muy seguro de sus revelaciones, pero su corregido por los presentadores del Post Show | La Granja VIP

La reciente llegada de Adolfo Aguilar como conductor de La Granja VIP en Panamericana Televisión generó un intenso debate entre los seguidores del reality. Durante su primera aparición en el Post Show, emitido en YouTube, el presentador realizó una declaración que despertó dudas sobre los roles dentro del programa.

La situación ocurrió luego de que Aguilar asumiera el lugar de Yaco Eskenazi en la conducción principal. Cuando le preguntaron cómo se dio su convocatoria, Aguilar relató con naturalidad que la invitación para sumarse como conductor llegó a través de Pati Lorena, quien actualmente participa como concursante y hace poco reingresó al reality tras una eliminación.

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“La convocatoria fue muy rápida en realidad, recibí una llamada lindísima de Pati Lorena, me dijo que habían pensado en mí para esta importante posición en realidad. Y yo de hecho la pensé un poquito y dije sí claro que sí, como no”, contó Aguilar ante las cámaras.

Adolfo Aguilar en el set de El Post Show, donde generó polémica al revelar que Pati Lorena, participante de La Granja VIP, lo convocó como conductor.

La reacción de sus compañeros Luciana y Ric La Torre fue inmediata; ambos mostraron gestos de desconcierto por la declaración. Ric La Torre intervino para aclarar la situación y preguntó: “¿De Pati Lorena?”. Ante este comentario, Aguilar corrigió rápidamente y explicó que se había confundido.

“Perdón, de Charo Vicentello, mil disculpas”, dijo, refiriéndose a la actual productora del programa. Justificó el error señalando que acababa de salir del en vivo y la confusión se debió al cúmulo de información tras su primer programa.

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“Fe de erratas, me confundí pues, acabo de salir de mi primer programa con tanta información, disculpen”.

La reacción de Pati Lorena ante las declaraciones de Adolfo Aguilar sobre una supuesta invitación para conducir La Granja VIP ha generado gran expectación en el ámbito televisivo.

A pesar de la rectificación, la afirmación inicial de Aguilar no pasó desapercibida en redes sociales. Varios usuarios comentaron su sorpresa ante la posibilidad de que Pati Lorena pudiera tener un rol en la producción, además de su participación como concursante.

El desliz reavivó rumores previos sobre una supuesta doble función de Lorena dentro del reality, lo que llevó a la audiencia a cuestionar la transparencia del proceso de selección y la dinámica interna del programa.

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El ingreso de Adolfo Aguilar como conductor de La Granja VIP

El lunes 4 de abril marcó el inicio de una nueva etapa en La Granja VIP con la llegada de Adolfo Aguilar a la conducción principal. El expresentador de Yo Soy se integró a Panamericana Televisión para asumir el liderazgo del reality tras la salida de Yaco Eskenazi, en una apuesta por una figura de amplia trayectoria en la televisión peruana y con experiencia en formatos de competencia.

Durante la transmisión en la que se oficializó el cambio, Ethel Pozo presentó en vivo a su nuevo compañero. Aguilar ingresó al set con entusiasmo y agradeció la oportunidad de sumarse al equipo.

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El expresentador de ‘Yo Soy’ se suma a las filas de Panamericana Televisión para ser parte del reality de convivencia | Panamericana

En su primera intervención al aire, expresó: “Muchísimas gracias a todos. Estoy feliz, agradecido. Estoy aquí parado porque realmente yo me acuesto escuchando La Granja, es adictivo”, reflejando su afinidad con el programa y su disposición para asumir el nuevo reto.

La llegada de Aguilar coincide con una etapa de renovación para el reality, que busca mantener la atención del público con nuevas figuras y el regreso de participantes como Pati Lorena, que aporta dinamismo a la competencia. La transición en la conducción ha sido observada de cerca por los seguidores del formato, quienes esperan que la producción aclare las dudas surgidas tras la declaración de Aguilar.

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