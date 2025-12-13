ONP lanza pago de pensión a domicilio: Evita colas y recibe tu dinero sin salir en diciembre con estos pasos

Ahora los jubilados podrán solicitar sus pensiones con un procedimiento más cómodo sin tener que presentarse presencialmente en las oficinas de la ONP. - Crédito Andina

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) pondrá en marcha desde el martes 16 de diciembre el servicio gratuito de pago de pensiones a domicilio, una modalidad orientada a que los adultos mayores reciban sus ingresos con comodidad y seguridad, especialmente en plena temporada de fiestas y pagos adicionales en Perú.

La entidad informó que este mes, además del abono regular, los beneficiarios del régimen general tendrán acceso a la llamada “grati” –pago extra correspondiente a la gratificación–, sumando un beneficio que muchos esperan poder utilizar en familia.

La atención domiciliaria alcanzará a 9.609 asegurados, quienes recibirán el monto de su pensión sin necesidad de hacer desplazamientos ni esperar en filas.

¿Cómo solicitar el pago de pensiones a domicilio?

La solicitud para acceder a la modalidad de pago en casa es simple y digital. Los interesados deben ingresar a onpvirtual.pe, elegir el apartado “Cobro pensión” y luego la opción “Quiero solicitar pago a domicilio”.

El trámite pide datos personales, tipo y número de documento, clave virtual, correo electrónico y dirección exacta. Toda petición registrada entre el 6 de diciembre y el 9 de enero será programada para febrero, permitiendo una planificación ordenada y eficiente.

Fechas y cobertura del cronograma ONP en Lima

El despliegue organizado cubre Lima Sur el 16 y 17 de diciembre, abarcando distritos como Barranco, Chorrillos, Miraflores, San Borja y Villa María del Triunfo.

Lima Norte recibirá visitas domiciliarias del 18 al 20 de diciembre en zonas como Ancón, Comas, San Martín de Porres, Ventanilla y Callao.

Mientras que Lima Centro será atendida del 22 al 24 de diciembre, incluyendo distritos como Ate, Jesús María, Lince, La Molina y San Juan de Lurigancho, entre otros.

Para quienes no sean ubicados en la primera visita, se programó una segunda ronda el 21 y del 26 al 29 de diciembre, asegurando el acceso al pago para todos los beneficiarios.

Cualquier consulta sobre el proceso o detalles específicos puede resolverse comunicándose con ONP Te Escucha al (01) 634 2222, opción 1, con atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

Funciones de la ONP

La Oficina de Normalización Previsional es el organismo público responsable de administrar el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) en el Perú.

Creada a través del Decreto Ley N.º 19990, su función principal consiste en gestionar y otorgar pensiones de jubilación, invalidez, viudez y orfandad para los afiliados al sistema.

La ONP actúa como la entidad encargada de recibir los aportes previsionales y procesar los trámites que permiten a miles de peruanos acceder a una pensión al final de su vida laboral o en situaciones especiales de vulnerabilidad.

A través de su portal onp.gob.pe, la ONP ofrece información sobre los diferentes trámites, cronogramas de pago y servicios que pueden solicitar los asegurados.

Además, ha implementado plataformas digitales como ONP Virtual, donde los afiliados pueden consultar el estado de sus aportes, realizar solicitudes de pensión y descargar constancias de pago, facilitando la gestión a distancia y evitando filas en oficinas físicas.