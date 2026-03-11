César Acuña niega vínculos con renuncia del ministro de Salud: “No tengo nada que ver”

No sabe nada. El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, negó tener relación con la carta de renuncia presentada por el ministro de Salud, Luis Quiroz, al presidente José María Balcázar.

Trascendió que la salida de Quiroz respondería a presiones de Perú Libre para recuperar el control del sector Salud, ante el inminente regreso del prófugo Vladimir Cerrón. Según esas versiones, no querían más “cuotas de poder” vinculadas al acuñismo dentro del gabinete.

Al respecto, el candidato presidencial aseguró que su partido no forma parte del Gobierno y que APP no tiene a cargo ningún ministerio.

“Bueno, ese comentario ya no es de ahora. Cada vez que cambian ministros, el responsable es Acuña. Cada vez que algo pasa en el Ejecutivo, el responsable es Acuña, cosa que es completamente falso. Yo no gano nada teniendo ministros y no gano nada si mañana cambian todos los ministros”, aclaró.

APP y sus vínculos con EsSalud

Horas antes de que la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, confirmara que Quiroz presentó su renuncia, también se difundió la salida del presidente de Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud), Segundo Acho Mego.

Según diversas versiones, esta institución también estaría “controlada” por Alianza para el Progreso. Aunque Acuña y el partido siempre lo han negado, se conoció que parientes de su nuera, Brunella Horna, ocuparon cargos dentro de la entidad.

Se trata de Iván Saldaña Estrada y Erick Moncada Horna. El primero se desempeña como jefe del CAFAE de EsSalud, mientras que el segundo es jefe administrativo de la Red Asistencial La Libertad.

Consultado por estas contrataciones, Acuña volvió a asegurar que no tenía conocimiento del tema y que se enteró por los medios de comunicación.

“Yo me estoy enterando recién por los medios. (...) Yo no sé, por coincidencia está, no tengo que ver nada. (...) Yo no tengo que ver nada en absoluto. Recién me estoy enterando, por estos días que ha salido en los medios, que trabajaba en EsSalud”, agregó.

Misteriosas contrataciones

Un reportaje televisivo reveló que personas vinculadas al entorno familiar de la empresaria y figura pública Brunella Horna y del excongresista Richard Acuña ocuparon cargos administrativos con altas remuneraciones en el Congreso de la República del Perú y posteriormente en el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud), lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso de posiciones de confianza dentro del aparato estatal.

De acuerdo con el programa televisivo Beto a Saber, uno de los nombres que destaca es el de Iván Saldaña Estrada, señalado como amigo cercano del padre de Horna —a quien la modelo se refiere públicamente como “tío”— y excolaborador del despacho congresal de Acuña en 2020.

Durante su paso por el Parlamento, Saldaña incrementó significativamente su nivel salarial. Pasó de percibir 5.297 soles a ganar 19.277 soles tras ser designado jefe del Departamento de Servicios Generales del Congreso. Posteriormente, luego de los cambios administrativos impulsados por la presidencia legislativa de Eduardo Salhuana, dejó el Legislativo.

Tras su salida, fue incorporado al Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) como asesor de la presidencia ejecutiva durante la gestión de Segundo Acho Mego. Actualmente se desempeña en el manejo del CAFAE, órgano responsable de administrar beneficios económicos destinados al personal de la institución.

El reportaje también menciona el caso de Erick Moncada Horna, quien en 2024 fue designado jefe de abastecimiento del Congreso con una remuneración de 19.277 soles, pese a registrar escasas visitas previas a la sede parlamentaria.

Al igual que Saldaña, Moncada dejó el Legislativo tras las reestructuraciones administrativas y pasó a integrarse a EsSalud como asesor de confianza. En la actualidad ocupa el cargo de jefe administrativo de la Red Asistencial La Libertad, una de las dependencias regionales más relevantes del Seguro Social.