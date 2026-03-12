Perú

EsSalud: Luis Rosales Pereda reemplaza a Segundo Acho Mego en medio de crisis nacional de medicamentos

El funcionario asume como presidente ejecutivo de la entidad. Su capacidad para la toma de decisiones fue puesta en tela de juicio por el Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo

El Gobierno oficializó la designación de Luis Rosales Pereda como presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), luego de aceptar la renuncia de Segundo Cecilio Acho Mego, quien dirigía la institución desde marzo de 2025.

La medida fue publicada el 12 de marzo de 2026 en el diario oficial El Peruano, mediante la Resolución Suprema N° 006-2026-TR refrendada por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fausto Fernández Cáceres, y el presidente de la República, José María Balcázar Zelada.

Según la resolución, Rosales Pereda asume funciones como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud y ocupará la presidencia ejecutiva del organismo.

Según Perú21, la dimisión ocurrió tras una reunión de urgencia en la sede ministerial. Acho Mego había sido designado en marzo de 2025 mediante la Resolución Suprema N° 003-2025-TR, firmada por la entonces presidenta Dina Boluarte y el ministro Daniel Maurate.

Durante su gestión, EsSalud enfrentó una de las situaciones más críticas en cuanto a la escasez de fármacos e insumos médicos, lo que generó reclamos de diversos sectores y presión política. El documento oficial expresa el agradecimiento del Estado a Acho Mego por los servicios prestados.

La salida de Acho Mego y la crisis institucional en EsSalud

El nuevo titular de EsSalud, Luis Rosales Pereda, cuenta con experiencia previa en la administración del seguro social y SUSALUD, habiendo ocupado cargos como gerente de servicios prestacionales de nivel I y II de la Red Rebagliati, así como la gerencia de la Red Prestacional Sabogal y la Red Asistencial de Lambayeque.

De acuerdo con reportes de medios regionales y nacionales, Rosales Pereda fue separado de la gerencia de la Red Asistencial de Lambayeque en junio de 2023 tras críticas por el desabastecimiento de insumos y medicamentos, además de la falta de recursos en hospitales como el Heysen y el Naylamp.

Según informó La República, en junio de 2023, Rosales Pereda fue denunciado por el colapso de la Red Asistencial Lambayeque durante la emergencia sanitaria provocada por el brote de dengue, que derivó en un aumento de casos y fallecimientos.

El Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (HNAAA), en un comunicado dirigido al entonces presidente ejecutivo de EsSalud, Aurelio Orellana Vicuña, calificó a Rosales Pereda como un funcionario “con nula capacidad para tomar decisiones”.

Rosales Pereda afronta denuncias tras su paso por Lambayeque

La trayectoria de Rosales Pereda también ha sido señalada por contar con sendas denuncias fiscales, incluyendo procesos por estafa e incumplimiento de obligaciones alimentarias, además de una denuncia policial por violencia contra la mujer.

El reemplazante de Segundo Acho Mego asume la presidencia ejecutiva de EsSalud en un contexto de alta exigencia institucional, con el desafío de garantizar la provisión de medicamentos, insumos y servicios médicos en todo el país.

La decisión del Ejecutivo se enmarca en la Ley N° 27056, que regula la conformación y funciones del Consejo Directivo de EsSalud, órgano encargado de definir las políticas institucionales y supervisar su aplicación.

