Crisis en salud: siete ministros y siete presidentes de EsSalud rotaron en cinco años dejando un sistema colapsado

Un análisis de la alarmante inestabilidad en el sistema de salud de Perú, donde en menos de cinco años han desfilado siete ministros de Salud y cinco presidentes de EsSalud. El reportaje muestra el descontento de los pacientes, las largas colas en hospitales y las denuncias sobre cómo las cuotas políticas afectan la gestión de la salud pública.

A la crisis que afecta al sistema de salud peruano se sumó un nuevo episodio de inestabilidad institucional: la renuncia simultánea de Luis Quiroz como titular del Ministerio de Salud (Minsa) y de Segundo Acho Mego como presidente del Seguro Social de Salud (EsSalud), a solo cuatro meses de la asunción de un nuevo gobierno y en un contexto de indignación social por la falta de acceso a medicamentos y atención médica.

Con ambas renuncias y la juramentación de sus reemplazos, la inestabilidad en el sector salud se refleja en la sucesión de cambios en las jefaturas: en casi cinco años, desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo hasta la gestión actual de José María Balcázar, el país ha tenido ocho titulares en el Ministerio de Salud y ocho presidentes ejecutivos en EsSalud. Esta inestabilidad política, según especialistas, ha agravado los problemas estructurales que el sector sanitario peruano arrastra desde hace décadas.

La constante rotación en los puestos de decisión más importantes ha impedido la continuidad de políticas públicas y la ejecución de reformas de largo plazo. Mientras tanto, miles de pacientes enfrentan demoras en la atención, escasez de medicamentos y dificultades para acceder a citas médicas, lo que ha generado indignación y frustración entre los asegurados.

La imagen muestra un collage de altos funcionarios y representantes de Minsa y EsSalud, frente a las sedes de ambas instituciones, ilustrando la gestión y los retos del sistema de salud peruano. (Infobae Perú)

“Hay mala administración. Entonces, ¿dónde está el dinero de los asegurados? Porque EsSalud tiene dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿A dónde se está yendo? ¿Quién se ha apoderado de EsSalud?”, cuestionó una usuaria del sistema ante las cámaras de Panamericana.

Otros pacientes denuncian que obtener una consulta médica se ha convertido en un proceso cada vez más complicado.

“La atención es pésima. Si vas a sacar una cita te dicen que no hay y que llames. Llamas y te dicen que vuelvas a llamar a fin de mes. Llamas y tampoco hay cita”, relató un asegurado.

Cuestionamientos en el Minsa y EsSalud

El nuevo titular del Ministerio de Salud es Juan Carlos Velasco Guerrero, quien juró el cargo el 11 de marzo. Su designación enfrenta cuestionamientos por investigaciones abiertas por presunto aprovechamiento indebido del cargo y negociación incompatible. A pesar de estas objeciones, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, defendió la elección de Velasco Guerrero.

“El señor ministro ha presentado todas las declaraciones juradas y las investigaciones que mencionas. Eso muestra transparencia y ninguna tiene sentencia”, señaló la premier.

Ante las acusaciones de cuotas políticas en el gabinete, Denisse Miralles negó que existan repartos partidarios en la conformación del Ejecutivo. Sin embargo, persisten las acusaciones hacia Alianza Para el Progreso (APP) debido a la presencia de funcionarios vinculados a esta agrupación o al círculo cercano de César Acuña, fundador del partido político, en puestos claves del Minsa y EsSalud.

Acuña se defiende de críticas por presunta influencia de APP en el Minsa y EsSalud. Foto: APP

Actualmente, Luis Rosales ocupa la presidencia ejecutiva de EsSalud. Tanto Rosales como su antecesor, Segundo Acho Mego, mantienen vínculos con el partido de César Acuña. Según registros del Jurado Nacional de Elecciones, Rosales postuló en 2014 a la alcaldía del distrito de Santo Tomás, Cutervo (Cajamarca) por Alianza Para el Progreso. Esta conexión entre el titular del seguro y APP sigue generando malestar entre los trabajadores del Seguro Social y los asegurados.

Inestabilidad y deterioro del servicio

El especialista en salud pública Omar Neyra considera que la alta rotación en los cargos directivos afecta directamente la gestión de instituciones con presupuestos millonarios. “Es inviable manejar una institución con 17 mil millones de soles de presupuesto si no hay estabilidad en la parte gerencial”, explicó.

Dos adultos en una sala de hospital recibiendo atención médica oncológica | Foto: Agencia Andina

Para Neyra y otros especialistas, los constantes cambios en las jefaturas responden a cuotas de poder político que impactan negativamente en la calidad del servicio. Como ejemplo, señalan la presencia de familiares de la nuera de César Acuña, Brunella Horna, quienes ocupan puestos clave en EsSalud con sueldos superiores a 19.000 soles.

“Cuando no hay medicamentos, no hay tomógrafos o no hay citas para cirugías y la gente se muere esperando en una cola, es consecuencia de estas decisiones políticas”, sostuvo.