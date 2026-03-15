Perú

Murió Napoleón Becerra: detalles del accidente de tránsito del candidato presidencial

El aspirante al sillón presidencial falleció a los 61 años. Al momento del accidente, viajaba junto a cuatro personas, quienes fueron trasladadas a un centro de salud cercano para recibir atención médica

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El postulante presidencial viajaba hacia
El postulante presidencial viajaba hacia Ayacucho cuando el vehículo en el que iba se volcó en la bajada a Rumichaca.|Foto: RPP Noticias

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Napoleón Becerra, perdió la vida en un accidente de tránsito en la vía Los Libertadores, en la región Huancavelica, cuando se dirigía hacia Ayacucho para cumplir actividades de campaña. Según reportó RPP, la camioneta que transportaba a Becerra junto a su comitiva se despistó a la altura del kilómetro 183, en la bajada a Rumichaca, distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytará.

La autoridad local, Balvín Teobaldo Huamaní Maldonado, alcalde de Pilpichaca, informó que la camioneta cayó en una cuneta al costado de la carretera y terminó incrustada en una alcantarilla. La propia autoridad se desplazó hasta el lugar del accidente y colaboró en el traslado de los heridos hacia el centro de salud del distrito. 

El líder del Partido de los Trabajadores y Emprendedores no sobrevivió a un siniestro ocurrido en carretera, hecho en el que otros acompañantes resultaron lesionados y requieren atención médica|Latina Noticias

“El candidato Becerra ya ha fallecido. Se fue a la cuneta, pero ha caído en la alcantarilla. Justo ahí se ha incrustado”, declaró Huamaní en la entrevista con el citado medio.

De acuerdo con imágenes difundidas por el medio, el vehículo siniestrado era una camioneta que apareció volcada dentro de una cuneta junto a la vía. Personal de salud brindó auxilio a los ocupantes, trasladando a los heridos a una ambulancia para su atención inmediata.

El accidente no solo cobró la vida de Napoleón Becerra, sino que también dejó tres personas heridas, dos de ellas en estado grave, quienes fueron derivadas a centros médicos en Ayacucho. El conductor del vehículo sufrió lesiones moderadas.

El líder del Partido de
El líder del Partido de los Trabajadores y Emprendedores perdió la vida tras el despiste de una camioneta en Pilpichaca, donde además tres acompañantes resultaron lesionados| RPP Noticias

La muerte de Becerra ocurrió mientras cumplía actividades de campaña electoral, desplazándose en un vehículo particular junto a miembros de su equipo. El hecho ha generado conmoción en el ámbito político y ha motivado mensajes de solidaridad hacia la familia, los allegados y los militantes del Partido de los Trabajadores y Emprendedores.

Vocera brinda más detalles de lo sucedido

De acuerdo con el testimonio de Emily Silvia, la comitiva encabezada por Becerra viajaba por carretera en una camioneta particular. El accidente se produjo sin la intervención de otro vehículo, de acuerdo con la información preliminar recibida por integrantes del partido presentes en el lugar.

“Ellos han ido en vía terrestre. Han ido, una comitiva que siempre viaja, viajamos candidatos con él y esta vez él había estado con algunos compañeros”, relató la vocera.

Detalló que en el momento del accidente, Becerra iba acompañado por al menos tres o cuatro personas, quienes también resultaron afectadas. Los heridos fueron trasladados a un centro de salud cercano para recibir atención médica.

La vocera señaló que la unidad en la que viajaba Becerra era de su propiedad y que había sido invitada a unirse a la comitiva, aunque finalmente no lo hizo. Becerra y su equipo se desplazaban hacia Ayacucho tras haber realizado actividades en Huancayo la semana anterior.

Hasta el momento, las causas exactas del accidente no han sido esclarecidas, aunque las primeras versiones descartan una colisión con otro vehículo. Diversos candidatos presidenciales se han pronunciado y lamentaron el fallecimiento de su colega. Asimismo, hicieron un llamado para verificar el estado de las carreteras en las provincias.

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