Perú

Muerte de Napoleón Becerra causaría el retiro de la plancha presidencial de su partido de las Elecciones 2026

Candidatos a la vicepresidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) ya no tendrían opción a ser electos el 12 de abril

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Napoleón Becerra. Foto: RCR Perú
Napoleón Becerra. Foto: RCR Perú

La muerte de Napoleón Becerra García, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, ha causado dudas sobre la participación del resto de su fórmula presidencial en las elecciones generales de Perú de 2026 y podría motivar su salida del proceso electoral antes del 12 de abril.

Según explicó el abogado especialista en derecho electoral José Tello Alfaro en conversación con Exitosa, la normativa vigente, en particular el artículo 104 de la Ley Orgánica de Elecciones, no contempla un mecanismo claro para reemplazar o mantener la fórmula presidencial si el candidato principal fallece. Tello Alfaro indicó que, bajo una interpretación literal de la ley, el deceso del candidato presidencial implica la exclusión automática de toda la fórmula, incluidos los candidatos a la vicepresidencia.

Con la pérdida del candidato a la presidencia, los dos vicepresidentes no podrían seguir adelante. Este razonamiento no solamente es en este supuesto lamentable, sino además en otros supuestos. Por ejemplo, si la candidatura presidencial se declara improcedente, se cae la fórmula presidencial. Si la candidatura presidencial es tachada, se cae la fórmula presidencial. Si hay una renuncia de candidato a la presidencia, se cae la fórmula presidencial. Si hay un retiro de la candidatura del candidato a la presidencia, se cae la fórmula presidencial. Y en ese orden, este supuesto lamentable del fallecimiento llevaría a que se caiga la fórmula presidencial”, indicó el especialista,.

Según Tello, la ley peruana no contempla específicamente el caso del fallecimiento de un candidato a la presidencia, por lo que en esta situación tendría que ser evaluada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que deberá decidir si la fórmula presidencial queda excluida o si se permite su continuidad.

El postulante presidencial viajaba hacia
El postulante presidencial viajaba hacia Ayacucho cuando el vehículo en el que iba se volcó en la bajada a Rumichaca.|Foto: RPP Noticias

Vacíos legales y criterios de interpretación

El especialista precisó que “no se prevé en la ley ni en los reglamentos electorales la muerte de un candidato presidencial, y esto puede producirse en cualquier momento”. Añadió que esta laguna normativa podría llevar al Jurado Nacional de Elecciones a evaluar el caso bajo criterios de oportunidad y contexto, especialmente ante la posibilidad de eventos inesperados que afecten el proceso electoral.

“Es un tema que queda abierto porque este escenario así de puntual es un vacío normativo. No se prevé en la ley ni en los reglamentos electorales la muerte de un candidato presidencial. Esto puede producirse ahorita. Imaginemos un escenario en segunda vuelta electoral, que Dios no lo quiera (...) la muerte lamentablemente es un factor sorpresivo. (...) Sí creo que la autoridad electoral de todas maneras podría evaluar el tema”, aseguró el especialista.

Tello Alfaro recordó antecedentes en los cuales el Jurado ha realizado interpretaciones flexibles de la norma. Mencionó el caso de Mario Vizcarra, en el que el órgano electoral estableció un parámetro de diez años para la rehabilitación de personas sentenciadas por peculado o corrupción, permitiéndoles postular luego de ese plazo.

El líder del Partido de los Trabajadores y Emprendedores no sobrevivió a un siniestro ocurrido en carretera, hecho en el que otros acompañantes resultaron lesionados y requieren atención médica|Latina Noticias

Napoleón Becerra falleció cuando se dirigía a Ayacucho

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y EmprendedoresNapoleón Becerra García, falleció en un accidente de tránsito en la carretera de Rumichaca, a aproximadamente dos horas de Ayacucho, cuando se trasladaba para cumplir actividades como parte de su campaña. El hecho ocurrió durante la mañana, mientras el aspirante viajaba junto a miembros de su comitiva en un vehículo particular.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Ampliación de Noticias de RPP, candidata a diputada, Emily Silva, confirmó el deceso tras recibir información de compañeros presentes en la zona del accidente.

“Hemos sido informados hace unos minutos del accidente del compañero Napoleón Becerra por nuestros compañeros que se encuentran en la zona y que viajaban con él en la comitiva”, afirmó Silva, quien también expresó que la noticia fue recibida con consternación dentro del partido.

El vehículo transportaba a Napoleón Becerra junto a varios integrantes del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. La dirigente partidaria comunicó que, además de la muerte del candidato, existen otros miembros de la comitiva que resultaron heridos.

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