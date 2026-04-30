José Carabalí propició un absurdo penal que acabó en gol de Maxi Gómez en Universitario vs Nacional por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Todo se le ha puesto cuesta arriba a Universitario de Deportes. Por más que salió con una mentalidad aguerrida para hacerse sentir, en el estadio Monumental, contra Nacional (U), hubo una acción capital que desbarató la planificación: una absurda infracción de José Carabalí.
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