Perú

Magaly Medina y el audio de Gustavo Salcedo sobre el seguimiento a Maju Mantilla y productor: “Tiene la certeza de que ella le fue infiel”

La conductora reveló en su programa que el empresario le confesó tener pruebas de la infidelidad entre Maju y Christian Rodríguez

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Magaly Medina revela que Gustavo Salcedo habría espiado a Maju Mantilla y a su exproductor. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El caso de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo volvió a sacudir la farándula peruana luego de que, este 7 de octubre, Magaly Medina difundiera un nuevo audio que —según explicó— formaba parte de una conversación en off the record entre su reportero y el esposo de la exreina de belleza.

En dicha grabación, Salcedo habría admitido haber espiado a su esposa y al exproductor Christian Rodríguez, instalando GPS en sus autos e interviniendo sus teléfonos para comprobar una supuesta infidelidad.

La ‘Urraca’ inició su programa con una fuerte reflexión sobre la responsabilidad ética del periodismo frente a las confesiones que personas involucradas en escándalos privados suelen hacer. “Y nosotros, hay una cosa que cuando tú le cuentas a los periodistas, le confiesas algo, los periodistas escuchamos, grabamos, siempre tendemos a grabar”, señaló la conductora.

“Le puse GPS y revisé
“Le puse GPS y revisé su celular”: Gustavo Salcedo admite espionaje a Maju Mantilla, según Magaly Medina. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina revela como obtuvo declaraciones de Gustavo Salcedo

Magaly Medina explicó que, por norma interna, su producción graba toda conversación que recibe, aunque no sea pública, para evitar tergiversaciones o manipulaciones de información. “Nosotros sí grabamos siempre, porque tenemos que estar preparados. Hay muchas personas que quieren que nosotros seamos sus voceros, pero nosotros no lo somos”, aclaró.

La periodista también reveló que decidieron hacer público el material tras la agresión sufrida por el exproductor de Maju Mantilla, pues consideraron que el caso “ya caminaba sobre una senda de ilegalidad”. “Yo creo que esto ya llegó a un punto en que está casi caminando todo sobre una senda de ilegalidad. Entonces es mejor que nosotros saquemos esto y que la justicia sea la que dilucide lo que tenga que hacer”, enfatizó Medina frente a cámaras.

Luego, el programa transmitió el impactante audio de Gustavo Salcedo, donde se le escucha hablar con el reportero de Magaly TV La Firme sobre los seguimientos que realizó a su esposa y al exproductor.

Caso Maju Mantilla: Magaly difunde
Caso Maju Mantilla: Magaly difunde confesión de Gustavo Salcedo sobre agresión en el malecón. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Gustavo Salcedo confiesa que espió a Maju Mantilla y Christian Rodríguez

Sí, bueno, acá están los seguimientos que yo le tenía con GPS a los dos”, empieza diciendo Salcedo. Ante la pregunta del periodista sobre si también lo hizo con Rodríguez, él responde sin dudar: “”.

Más adelante, el esposo de Maju detalla la forma en que ejecutó el monitoreo al reportero de Magaly: “Sí, además del teléfono, todo. Lo que ella no sabía es que yo podía ver todo su celular, todo lo que hacía. Y ahí tengo imágenes, grabaciones, todo. He tenido su celular intervenido, el de él, el de ella, el GPS en su carro, todo”, confiesa.

El momento más revelador llega cuando Salcedo asegura que todo lo que le reprochó a Maju fue con pruebas. “No ha sido que me parece, de repente... ha sido una certeza del cien por ciento”, dice con seguridad en el audio difundido por el programa.

“Le puse GPS y revisé
“Le puse GPS y revisé su celular”: Gustavo Salcedo admite espionaje a Maju Mantilla, según Magaly Medina. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Tras la emisión, Magaly Medina comentó que, según el propio Gustavo, el seguimiento no solo involucró a su esposa y al productor, sino también a otras personas vinculadas a ambos. “Él confiesa que debido a estos seguimientos, como una persona que sospechaba y tenía dudas de la lealtad de su esposa, le puso GPS. Todo lo que estaba en los teléfonos, dice que lo tiene, y esa es la prueba y certeza de que su esposa le había sido infiel”, sostuvo la periodista.

Medina también advirtió que este tipo de acciones constituyen una violación a la privacidad, algo que los medios no pueden avalar. “Los periodistas no podemos violar la intimidad de otras personas para hacerle caso a un esposo despechado o a una esposa despechada”, subrayó la conductora, dejando entrever que el caso podría tener implicancias legales.

“Le puse GPS y revisé
“Le puse GPS y revisé su celular”: Gustavo Salcedo admite espionaje a Maju Mantilla, según Magaly Medina. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El programa cerró su segmento anunciando que seguirán mostrando el contenido del material grabado, donde Gustavo Salcedo detalla cómo contrató a un grupo de personas para seguir a su esposa y reunir evidencias que, según él, probarían su traición.

Por ahora, Maju Mantilla mantiene el silencio ante esta nueva revelación, mientras que en redes sociales los comentarios se dividen entre quienes critican a Salcedo por haber vulnerado la privacidad de su pareja y quienes lo defienden por haber buscado “saber la verdad”.

“Le puse GPS y revisé
“Le puse GPS y revisé su celular”: Gustavo Salcedo admite espionaje a Maju Mantilla, según Magaly Medina. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Gustavo SalcedoMaju MantillaChristian RodríguezMagaly Medinaperu-entretenimiento

Más Noticias

Resultados de la Kábala: números ganadores del martes 7 de octubre de 2025

La Kábala realiza tres sorteos a la semana, todos los martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados de la Kábala: números

Mónica Zevallos revela cómo puso en su sitio a Laura Bozzo en defensa de su familia: “Me vas a conocer y no voy a ser suavecita”

La conductora peruana recordó el momento en que decidió enfrentar a Bozzo, dejando claro que no permitiría ataques personales y defendiendo con firmeza a sus seres queridos

Mónica Zevallos revela cómo puso

¿Cuál es la diferencia entre el hilo dental y el cepillo interproximal?

Ambas son herramientas diseñadas para limpiar los espacios interdentales y prevenir la acumulación de bacterias

¿Cuál es la diferencia entre

Resultados del Gana Diario este martes 7 de octubre de 2025

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Descubra si resultó el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario este

Truco casero para mantener un buen olor en la refrigeradora sin usar productos de limpieza

El mal olor en la refrigeradora es una señal de que hay restos de comida descompuesta o humedad acumulada, lo cual afecta la calidad y la frescura de los alimentos

Truco casero para mantener un
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PCM no descarta más renuncias

PCM no descarta más renuncias de ministros previo a las Elecciones Generales 2026: “No habrá muchas novedades”

TC ordena restituir a Martín Hurtado como juez supremo, ¿quién es y cuál es su vinculación al caso Cuellos Blancos?

Perú condena intento de magnicidio contra Daniel Noboa en Ecuador y advierte escalada de “violencia contra Dina Boluarte”

Eduardo Arana descarta declarar en emergencia el transporte, pese a exigencia de gremios y Congreso

Ministro César Sandoval plantea adelantar reunión clave con transportistas para este jueves 9 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Mónica Zevallos revela cómo puso

Mónica Zevallos revela cómo puso en su sitio a Laura Bozzo en defensa de su familia: “Me vas a conocer y no voy a ser suavecita”

Pamela Franco defiende su relación con Christian Cueva, pero advierte que no se casa: “Siempre hemos estado juntos”

Renzo Schuller admite que se vio obligado a conducir ‘Esto es Guerra’ junto a Gian Piero Díaz

Gustavo Salcedo habría presionado a Christian Rodríguez para que renuncie al programa de Maju Mantilla: “Desde marzo de este año”

Pamela López estalla contra Christian Cueva y pide que le pague a su mamá: “Vendiste el depa que mi padre nos dio”

DEPORTES

Reimond Manco reveló que Alianza

Reimond Manco reveló que Alianza Lima pretende a Ricardo Gareca: “Quieren rescindir el contrato renovado con Néstor Gorosito”

Jean Ferrari detalla cómo prepara el futuro del fútbol peruano en la FPF: “He empezado a elaborar un plan que va al 2045”

A qué hora juega Alianza Lima vs ADIFFEM: partido clave por la jornada 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025?

Pablo Erustes entra a la historia del Deportivo Garcilaso: se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos