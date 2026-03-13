Maju Mantilla marca límites y aclara que en ‘La Sustancia’ separa lo personal de lo profesional: “Mi vida privada no es negociable”

Durante la presentación de su nuevo programa "La Sustancia", Maju Mantilla fue contundente al establecer los límites sobre su vida personal. La conductora pidió respeto a su intimidad y explicó por qué ha decidido mantenerse en silencio frente a especulaciones | Infobae / Ana Morocho

En medio de la expectativa por el estreno de 'La Sustancia’, el nuevo programa que conducirá junto a Ricardo Gareca y el padre Omar Buenaventura, Maju Mantilla dejó en claro que su intimidad está fuera de toda negociación. La presentadora, recientemente envuelta en un mediático proceso de separación con Gustavo Salcedo, habló sin rodeos sobre el respeto que exige para su vida personal y la necesidad de separar su rol profesional del escrutinio público.

“En este programa de ‘La Sustancia’ no voy a hablar de mi vida, porque mi vida privada no es negociable y muchos han pensado que yo voy a hacer un descargo o algo y eso jamás lo voy a hacer, porque yo no quiero reducir mi vida al morbo. Yo quiero que respeten mi intimidad y sí, lamentablemente, a ver, ellos se olvidan de que en mi posición yo también soy un ser humano, entonces a mí las cosas también me afectan, o sea, también me pongo mal,” afirmó la exreina de belleza ante la prensa.

Maju Mantilla enfatizó que su silencio no responde a falta de argumentos, sino a una decisión consciente de proteger su entorno familiar. “Si es que me he mantenido en silencio no es por falta de argumentos, es por la necesidad de encontrar calma, por respeto a mí misma y a mi familia, y por querer hacer las cosas desde un ámbito privado. Y es solo el respeto que he pedido. Eso es,” recalcó.

Maju Mantilla sonríe mientras posa frente a un cartel luminoso, anunciando su nuevo programa en La Sustancia y estableciendo límites sobre su vida personal. (Ana Morocho)

¿Indirecta a Magaly Medina?

Consultada sobre su capacidad para enfrentar la presión mediática y críticas de la conductora Magaly Medina, luego de los rumores y comentarios sobre su vida sentimental, Mantilla reconoció el desafío que implica mantenerse serena en medio de la exposición pública. “Creo que todos somos fuertes, ¿no? Lo intentamos, lo intentamos y creo que nos llenamos de fortaleza porque tenemos muchas motivaciones en la vida. Pero lamentablemente cuando uno... A ver, cuando uno habla o te dicen que te haces la víctima, o dicen que quieres esconder las cosas o ese tipo de cosas. Entonces uno tiene derecho a reservarse también cosas que son muy privadas,” explicó.

El conductor Adolfo Aguilar, presente en la conferencia, respaldó la postura de Mantilla y subrayó la importancia de cuidar la salud mental frente al acoso mediático. “Todos somos seres humanos y no somos perfectos. Yo mismo, particularmente, he vivido ocultando muchas cosas en mi vida durante muchísimos años y en realidad lo hice por mí, por mi salud mental. Es efectivamente de lo que Maju va a hablar en su programa,” señaló, dándole la bienvenida a la conductora.

La presentadora Maju Mantilla establece límites claros en una conferencia de prensa del programa 'La Sustancia', afirmando que no hablará sobre su vida personal en su nuevo programa porque su intimidad "no es negociable" | Infobae / Ana Morocho

“No todo tiene que ser un espectáculo”

La reciente aparición pública de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo juntos en el aeropuerto Jorge Chávez, tras regresar de un viaje a Colombia, avivó las especulaciones sobre una posible reconciliación. Las imágenes se viralizaron rápidamente, y las preguntas de los reporteros apuntaron a la naturaleza de su vínculo, especialmente tras la separación que protagonizaron hace unos meses, marcada por rumores de infidelidad y el nombre de la veterinaria María Pía Vallejos.

Al ser abordada por la prensa, Mantilla mantuvo la compostura y optó por no alimentar el escándalo. “Yo ya hablé con ustedes, no tengo más que decir,” respondió, subiendo a su vehículo y evitando confirmar o desmentir un posible regreso con Salcedo. Con un gesto cordial, dejó claro que existe una relación respetuosa por el bienestar de sus hijos, pero sin ofrecer detalles sobre su situación sentimental.

Por su parte, Gustavo Salcedo adoptó una postura mucho más cortante ante las cámaras. Cuando los reporteros de Amor y Fuego preguntaron insistentemente por su vínculo con la veterinaria Vallejos, Salcedo respondió: “No te voy a responder, no tengo por qué contar lo que siento ni a ti ni a nadie.” La tensión aumentó cuando el empresario expresó su malestar por lo que consideró una invasión a su privacidad: “Yo siempre he sido bien respetuoso con ustedes, pero ustedes ya se excedieron. No voy a dar ninguna declaración.”

Maju Mantilla, durante la conferencia de 'La Sustancia', se refirió a la importancia de mantener ciertos aspectos de su vida en la intimidad familiar, pidiendo amablemente que se respete su decisión | Infobae / Ana Morocho

¿Reconciliación o cordialidad? El presente de la expareja y las prioridades de Maju Mantilla

El regreso de Mantilla y Salcedo al país, tras compartir varios días en Colombia, fue interpretado por muchos como un posible acercamiento tras meses de distanciamiento y rumores. Sin embargo, ni la exreina de belleza ni el empresario han confirmado una reconciliación. En anteriores declaraciones, Mantilla había resaltado que su prioridad es la tranquilidad familiar. “Siempre va a haber amor entre nosotros. Hemos pasado un montón de cosas, pero lo bueno es que hemos tratado de buscar calma,” afirmó en entrevistas previas.

Maju Mantilla sonríe y saluda al público durante un evento, luego de haber compartido que su silencio se debió a la necesidad de encontrar calma y por respeto a sí misma y a su familia. (Ana Morocho)

A pesar de los viajes compartidos y la continua atención mediática, ambos han optado por mantener los detalles de su vínculo fuera del ojo público. Mantilla fue enfática sobre el límite entre su vida profesional y la personal: “No puedo mezclar mi vida profesional con mi vida familiar, ¿no? Como digo, hay cosas que yo tengo el derecho de mantenerme en reserva y no tengo la obligación de hablarlo.”

Un nuevo capítulo en el triángulo amoroso. Mientras Maju Mantilla y Gustavo Salcedo parecen haber solucionado sus problemas con un viaje, la tercera en la relación, María Pía, prefiere guardar silencio y huir de las preguntas de la prensa. Video: Willax TV / Amor y Fuego

La Sustancia: un nuevo reto profesional lejos de la polémica

Con el estreno de La Sustancia en el horizonte, Maju Mantilla apuesta por un espacio donde prime la conversación profunda y el aprendizaje, lejos del morbo. “Siempre estoy feliz en mi viaje y aquí también junto a ustedes, por supuesto, y ahora mucho más con el lanzamiento de La Sustancia, porque, bueno, se vienen entrevistas muy bonitas y es un aprendizaje para mí, así que estoy contenta también por eso,” expresó, entusiasmada por este nuevo capítulo televisivo.

Maju Mantilla, Ricardo Gareca y el padre Omar Buenaventura posan juntos durante el lanzamiento de su nuevo programa "La Sustancia". (Ana Morocho)

A pesar de la presión mediática y las especulaciones sobre su vida sentimental, Mantilla insiste en que la verdadera noticia es su faceta profesional y el compromiso con su familia. El hermetismo que mantiene, lejos de alimentar rumores, busca proteger la intimidad y priorizar el bienestar de los suyos.

Por ahora, la conductora reitera que las puertas de su vida personal permanecen cerradas al espectáculo, mientras se prepara para un nuevo desafío en la televisión peruana, acompañada de figuras como Ricardo Gareca y el padre Omar Buenaventura.