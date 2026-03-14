Aguinaldo y bono de escolaridad del sector público también podrían aumentar a un sueldo entero

Luego de los CAS, los otros regímenes del Estado también buscan aumentar su aguinaldo. - Crédito Andina

Esta semana fue histórica para los trabajadores CAS. El Congreso finalmente votó por su segunda vez la Ley que les da derecho a recibir gratificación y CTS. Así, a diferencia de otros regímenes públicos, los empleados bajo el decreto legislativo 1057, recibirán un monto equivalente a un sueldo en julio y diciembre; frente a los S/300 de aguinaldo.

Pero tal vez esto no se mantenga así por mucho. Si bien ya hay una gran cantidad de proyectos de ley que buscan que otros regímenes también reciban un monto equivalente al sueldo de aguinaldo, justo luego de que el Pleno del Congreso aprobara la Ley de CAS con CTS y grati, dos proyectos se presentaron por Juan Bartolomé Burgos Oliveros, de Podemos Perú:

El primero busca que el bono de escolaridad de S/400 equivalga a un sueldo entero para todos los trabajadores del sector público

El segundo busca que el aguinaldo para los trabajadores del Ministerio de Salud equivalga a una remuneración íntegra, y lo mismo pide para el bono de escolaridad (se cruzaría con el anterior proyecto).

El aguinaldo para el sector público llega en julio y diciembre. Ya los trabajadores y congresistas buscan aumentar estos montos estancados. - Crédito Andina

Aguinaldo de un sueldo entero

Pero este proyecto no es el único. Ya en 2025 hubieron diversas propuestas para aumentar el aguinaldo al monto de un sueldo entero, como la gratificación del sector privado (aún ni se discuten). Una de las últimas presentadas fue la de Wilson Quispe Mamani, congresista de la bancada Juntos por el Perú.

Ahora el parlamentario Juan Burgos propone que “el beneficio de aguinaldo por Fiestas Patrias y el de Navidad, y, la escolaridad que perciben los trabajadores asistenciales, administrativos y técnicos del Ministerio de Salud sea equivalente a una remuneración íntegra mensual”.

En el otro proyecto que presentó el mismo día, plantea, además, que el bono de escolaridad (S/400) equivalga a un sueldo entero, justo como con el trabajador en el sector privado con su gratificación.

El bono de escolaridad para todos los trabajadores públicos también podría aumentar si se aprueba la Ley. - Crédito Andina

“La presente ley es aplicable a los trabajadores de las entidades del sector público reguladas por los regímenes laborales de la Ley Nº30057, el Decreto Legislativo N°276, el Decreto Legislativo N°728, y, el Decreto Legislativo N°1057(...). El beneficio por escolaridad equivale a una remuneración integra mensual percibida el trabajador al momento del pago, incluyendo conceptos remunerativos de carácter permanente conforme la normativa vigente", aclara el texto.

Si bien estos proyectos están en una etapa inicial y solo han sido presentados al Congreso, hay hasta tres factores que empujan la presión a que se puedan aprobar: uno, la reciente aprobación de gratificación y CTS para los CAS; dos, la gran cantidad de proyectos similares pendientes en el Congreso; y tres, la propuesta para elevar el aguinaldo que se contempla en la propuesta de convenio colectivo de los gremios laborales para el 2027.

La propuesta en el convenio colectivo

El monto del aguinaldo del sector público es de S/300 y se entrega en julio y diciembre, pero el monto lleva estancado desde hace 15 años. Por eso, desde los gremios estatales se propone en la negociación colectiva que esto se aumente para que su lógica sea como el de la entrega de la gratificación del sector privado.

Los gremios también propone aumento de S/700 en la negociación colectiva. - Crédito Captura de Infobae Perú

“El Gobierno otorgará el importe de una remuneración o ingreso por todo concepto, según el régimen laboral (Decretos Legislativos No 276, N°1057 y N°29709), del Gobierno Nacional, Regional y Local en los meses de julio y diciembre (fiestas patrias y navidad) por el concepto de aguinaldo, el mismo que se hará efectivo a partir del ejercicio del año 2027″, resalta la cláusula quinta propuesta.

Pero, además de esto, se incluye que esto deberá sumar un 9% del importe de una remuneración o ingreso por todo concepto, que se añadirá al monto anterior como una bonificación extraordinaria. El Gobierno tiene pendiente por revisar esta y otras propuestas y contraproponer o aceptarla.