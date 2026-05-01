Producción de gas natural en Cusco cayó más de 40% en marzo

Masificación del gas natural. Foto: Agencia Andina.

Durante las primeras dos semanas de marzo, la rotura del gasoducto de Camisea paralizó el suministro de gas natural a millones de usuarios. Este ducto transporta el 95% del gas natural y líquidos producidos en el Perú desde el yacimiento de Camisea, en Cusco, hacia Lima y es una infraestructura clave para el abastecimiento energético de hogares, plantas eléctricas, vehículos y empresas.

Colapso de la producción e inflación

La rotura del ducto detuvo la producción y transporte de gas natural y líquidos durante las primeras dos semanas de marzo. Pese al restablecimiento gradual de las operaciones desde el 14 de marzo, esta interrupción habría ocasionado una caída de 35.4% en la producción nacional del sector hidrocarburos en marzo respecto del mismo mes del año anterior. Ello, sumado al efecto adverso sobre las actividades en manufactura y transporte, implicaría una pérdida de cerca de 1.5 puntos porcentuales en el PBI nacional de marzo, según estimaciones del IPE.

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La crisis también afectó la capacidad de gasto de los hogares, los cuales incrementaron su dependencia en los combustibles derivados del petróleo. Esta mayor demanda elevó su precio, el cual ya experimentaba presiones al alza producto del conflicto en Irán. Así, en marzo se registró un alza en los precios promedio del diésel (+25.7%), la gasolina premium (+24.0%) y la regular (+23.6%).

En consecuencia, la inflación mensual en marzo fue de 2.4% en Lima Metropolitana, el mayor aumento mensual en tres décadas. Según datos del INEI, el 80% de este aumento se debe a los mayores precios de transporte y alimentos, vinculados a los efectos de la rotura del gasoducto y el conflicto en Irán. Este evento tuvo efectos diferenciados a lo largo del territorio nacional: mientras que la inflación mensual superó al promedio nacional (+2.1%) en Huánuco (+2.7%) y Chimbote (+2.5%), fue menor en Iquitos (+1.0%) y Tumbes (+0.8%).

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Inflación mensual de marzo según ciudades, Feb vs Mar 2026 (Variación % mensual) Fuente: INEI

En paralelo, la inflación mensual de la región fue 6 veces mayor que el mes previo

Impacto en Cusco

El incidente en el gasoducto impactó gravemente a la economía cusqueña durante marzo. En este mes, la producción de gas natural en Cusco cayó 41% respecto del año previo, mientras que la de sus líquidos también cayó 45%. En agregado, la actividad del sector hidrocarburos, que representa el 26% del PBI de Cusco, habría caído 35% en marzo respecto del año previo, según estimaciones del IPE. En paralelo, la inflación mensual en la ciudad del Cusco se multiplicó por seis, de 0.2% en febrero a 1.2% en marzo, ante los mayores precios de combustibles y alimentos.

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Producción de gas natural y líquido de gas natural en Cusco, Oct-25 – Mar-26 (Mil millones de pies cúbicos, millones de barriles) Fuente: MINEM.

En paralelo, la inflación mensual de la región fue 6 veces mayor que el mes previo

La explotación del gas natural también genera miles de millones de soles en recursos públicos para la región: en 2025, Cusco recibió S/2,365 millones en transferencias de canon y regalías gasíferas. Tres de cada cuatro soles transferidos fueron destinados a gobiernos locales (S/1,772 millones) y el resto al gobierno regional (S/592 millones).

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Retos de la masificación y recomendaciones

En las últimas dos décadas, la explotación de gas en Cusco ha contribuido a una matriz energética más limpia y accesible, además de generar recursos para cerrar brechas sociales. No obstante, sostener estos avances requiere nuevas inversiones con reglas claras y estabilidad regulatoria. Asimismo, será positiva la adjudicación del proyecto “Siete Regiones”, el cual abastecerá a la sierra centro y sur de gas mediante camiones. Asegurar la continuidad será fundamental para asegurar que los beneficios de este combustible se extiendan de forma sostenible e inclusiva.

(*) Elaborado por Alonso Macedo, economista del IPE, con colaboración de Yanira Espinoza.

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