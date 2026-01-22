Perú

Negociación colectiva 2026: Los 13 beneficios económicos que piden los trabajadores al Gobierno

El proyecto de Convenio Colectivo 2026-2027 plantea nuevos beneficios monetarios para los trabajadores del sector público

Revisa la lista de beneficios
Revisa la lista de beneficios económicos que piden los trabajadores públicos. - Crédito Andina

El Convenio Colectivo 2026-2027 podría tener mayores beneficios para el siguiente año. Si bien este enero ya se están aplicando los aumentos y bonos contemplados en la negociación colectiva entre el Estado y el sector de trabajadores públicos del convenio del 2025-2026, este año ya se han iniciado las nuevas negociaciones.

Si bien los gremios de estatales lideran con el aumento de S/ 700 al sueldo para todos los trabajadores, hay mayores medidades económicas que se solicitan, diferentes para cada régimen.

Según el documento al que tuvo acceso Infobae Perú en exclusiva, a grandes rasgos, se trata del aumento de sueldo de S/ 700, el aumento del aguinaldo de S/ 300 a más de un sueldo, subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio, pago de vacaciones no gozadas, un bono extraordinario para enero de 2027, pago de CTS, incrementos al incentivo CAFAE y hasta la aplicación de un pago por años de servicios a regímenes que no lo gozaban. El detalle a continuación.

Aumentos, bonos y más. Ya
Aumentos, bonos y más. Ya empezó la negociación colectiva para buscar más beneficios para los trabajadores del Estado. - Crédito Andina

Convenio colectivo: Hay 13 beneficios económicos

Según Infobae Perú pudo ordenarlos (y juntando algunos similares) se trata de alrededor de trece beneficios monetarios que consideran los trabajadores públicos que deben recibir, para hacer frente al encarecimiento de la canasta familiar, para atender pagos no realizados y recompensar su labor en el Estado.

Estos son los que incluyen a más de un grupo de trabajadores según sea el decreto legislativo bajo el que laboran:

  1. Aumento de S/ 700 mensual al sueldo para todos los trabajadores públicos sin excepción
  2. Bono extraordinario para enero de 2027 para todos (monto depende de lo que ganen)
  3. Para los 276, 728, 1057 y 29709: Pago de asignación por años de servicio, al cumplir 25 años de servicio, se entrega el monto equivalente a dos remuneraciones; 30 años, tres; 35 años, cuatro; y 40 años, cinco remuneraciones
  4. Para los del 276, 1057 y 29709: aguinaldo igual al monto de una remuneración o ingreso por todos los conceptos que reciba el trabajador, más un 9% de este importe como bonificación extraordinaria.
  5. Para los del 728, 1057 y 29709: Subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, el cual asciende a S/ 1.500 por el concepto del fallecimiento y S/ 1.500 por el concepto de los gastos de sepelio
  6. Para los 276, 1057 y 29709: Pago de vacaciones no gozadas, incluyendo una indemnización adicional igual al monto del ingreso total de un trabajador por todo concepto
  7. Para los 276, 1057 y 29709: Dar CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) equivalente al 100% de los ingresos totales.
Se empiezan a conocer los
Se empiezan a conocer los primeros detalles de la negociación colectiva de este 2026. Lo primero: un aumento de S/ 700 para todos los trabajadores públicos. - Crédito Captura de Infobae Perú

Mientras, las medidas económicas dirigidas a un solo régimen son las siguientes:

  1. DL 276: Incremento del incentivo CAFAE e incorporación al MUC (Monto Único Consolidado). Para auxiliares, S/ 4.300; técnicos, S/ 4.600; profesionales, S/ 5.300; y funcionarios de carrera, S/ 6.300
  2. DL 276: Asignación familiar remunerativa por un monto equivalente al 10% del Monto Único Consolidado (MUC)
  3. DL 728: Asignación familiar del 10% del sueldo mínimo vigente
  4. DL 728: Pago de Compensación por Tiempo de Servicios a trabadores por los periodos entre mayo de 2014 y octubre de 2015
  5. DL 1057: Bono de escolaridad de S/ 400
  6. DL 1057. Considerar como indefinidos a los CAS con más de un año trabajando en funciones de naturaleza permanente.
José Jerí y el Ejecutivo
José Jerí y el Ejecutivo tienen la propuesta en su cancha. - Crédito MEF

Las condiciones del bono extraordinario

Asimismo, el bono extraordinario que se pide entregarse en enero de 2027 considera un monto más alto, en tanto el trabajador gane un monto menor de sueldo, según la siguiente escala:

  • Si el trabajador tiene ingresos mensuales de hasta S/ 4.000, recibiría un bono de S/ 2.500
  • Si el trabajador tiene ingresos mensuales mayores a S/ 4.000 y de hasta S/ 5.000, recibiría un bono de S/ 1.600
  • Si el trabajador tiene ingresos mensuales mayores a S/ 5.000 y de hasta S/ 8.000, recibiría un bono de S/ 1.000
  • Si el trabajador tiene ingresos mensuales mayores a S/ 8.000 y de hasta S/ 15.000, recibiría un bono de S/ 600.

