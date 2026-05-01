Médicos de EsSalud salvan la vida a cinco pacientes con trasplantes simultáneos en una sola jornada

Foto: Andina

El Seguro Social del Perú (EsSalud) dio a conocer la ejecución de trasplantes simultáneos en una jornada que reunió solidaridad, tecnología y respuesta médica. La operación involucró a equipos de la Unidad de Procura en Lima y el centro del país, quienes coordinaron dos operativos de donación de órganos.

El resultado: cinco pacientes recibieron órganos vitales, cuatro de ellos un trasplante de riñón y uno una córnea, en hospitales de la red nacional. El sistema de trasplantes de EsSalud demostró su alcance al lograr que cada intervención abriera la puerta hacia una vida renovada.

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El gerente de Procura y Trasplante de EsSalud, Pedro Padilla, remarcó el significado de cada intervención al señalar que “cada procedimiento representa un acto de amor inmenso.

Detrás de cada trasplante hay una decisión solidaria que permite que otras personas sigan adelante. Nuestro compromiso es fortalecer esta red que salva vidas en todo el país”.

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Esta jornada, de acuerdo con los datos oficiales, contribuyó a que la institución alcance los 90 trasplantes en lo que va del 2026. La cifra refleja un esfuerzo sostenido y un impacto directo en la reducción de la lista de espera para procedimientos vitales.

La historia de estos cinco pacientes es reflejo de una realidad nacional, donde la insuficiencia renal crónica y las enfermedades oculares permanecen como desafíos sanitarios.

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La mayoría de los trasplantes de riñón realizados en el país durante 2025 y 2026 se originaron a partir de donantes cadavéricos, y la demanda sigue creciendo. Los equipos médicos de EsSalud y otras instituciones como el Ministerio de Salud (Minsa), el Centro Médico Naval y clínicas privadas, trabajan de manera coordinada para responder a la lista de espera.

Un milagro: joven se salvó de morir luego de recibir doble donación| Andina

Trasplantes de riñón y córnea

El trasplante de riñón se consolidó como el procedimiento más frecuente, con 112 intervenciones solo en 2025, según la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot) del Minsa.

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La insuficiencia renal crónica, asociada a patologías como diabetes, hipertensión y enfermedades hereditarias, obliga a muchos pacientes a depender de hemodiálisis periódica hasta recibir un órgano compatible. Los hospitales públicos de referencia, como el Dos de Mayo y el Arzobispo Loayza, junto a los principales centros de EsSalud, sostienen el programa nacional de trasplantes.

La necesidad de córneas también se mantiene alta, con más de 5.000 personas en lista de espera en todo el país. Para atender estos casos, 25 hospitales cuentan con acreditación para realizar trasplantes de córnea, entre ellos el Instituto Nacional de Oftalmología y clínicas privadas.

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El acceso depende, en gran medida, de la disponibilidad de donantes, una variable que el Ministerio de Salud busca ampliar mediante campañas informativas y la promoción de la voluntad de donación en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

El director general de la Digdot, Luis Alberto Atuncar Ramos, explicó que aumentar el registro voluntario de donantes es esencial para acortar los tiempos de espera y salvar vidas. La reciente publicación del reglamento de la Ley n.° 31756 y el desarrollo de un plan multisectorial refuerzan la alianza entre entidades públicas para fortalecer la cultura de donación.

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