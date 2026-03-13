Gratificación de los trabajadores CAS será de un sueldo extra, superando el aguinaldo

El Congreso logró aprobar su propuesta para la gratificación y CTS para los CAS, quienes recibirán beneficios como el sector privado. - Crédito Andina

El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que dará gratificación y CTS a los trabajadores CAS, la medida tan esperada y reclamada por estos empleados públicos, con marchas y movilizaciones de por medio, desde el año pasado.

La votación, mayormente a favor, ha dado ahora el pase a la medida hacia el Ejecutivo, quien tendrá que definir en 15 días hábiles máximo si promulga la medida o la observa. Pero primero, la autógrafa deberá ser enviada al presidente José María Balcázar.

¿Qué señala el texto sustitutorio aprobado? Básicamente da a los CAS los beneficios que también tienen los trabajadores del sector privado, el pago de la CTS dos veces al año, y el monto de gratificación por Fiestas Patrias y Navidad equivalente a un sueldo entero. Es decir, un beneficio mayor al del clásico aguinaldo del sector público (que los CAS no percibían).

Trabajadores CAS tomaron Plaza Francia para exigir gratificación y CTS. Dictamen se aprobó. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

Dos sueldos extra al año para los CAS

Ahora cambiará el texto bajo el que se rigen los trabajadores CAS en el Gobierno: “El Contrato Administrativo de Servicios constituye una modalidad especial de contratación laboral, privativa del Estado como único empleador. Se regula por la presente norma y supletoriamente por la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, en lo que le favorezca al trabajador”, cambia el dictamen aprobado.

Pero el mayor cambio es la entrega de beneficios monetarios como la CTS y la gratificación. Así, ahora este régimen otorgará estos derechos de este modo:

Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, cada uno de los cuales es el equivalente a una remuneración mensual

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), tomando como base el 100% de la remuneración mensual por ca año de servicio, el pago de la CTS es cancelatorio y solo se efectiyiza la culminación del vínculo del servidor con la entidad.

Como se sabe, los trabajadores del sector público suelen percibir el aguinaldo en julio y diciembre, pero este solo equivale a S/300 —hay proyectos también que plantean elevar esto, y es un pedido dentro de la negociación colectiva de este 2026—. Sin embargo, los CAS ahora ganarán un monto mayor a este, equivalente a la remuneración que reciban.

Gran mayoría votó a favor de la medida que dará gratificación equivalente al sueldo a los CAS. - Crédito Congreso

Congreso se adelanta con CTS para CAS

Asimismo, los CAS recibirán la CTS tal cual como el sector privado. Se debe apuntar que el Ejecutivo ya había planteado esto con un proyecto de ley, pero este era para dar una CTS equivalente al 14% del sueldo a los CAS, no una del 100% como aprobó el Congreso.

El Parlamento no solo se adelantó al Gobierno, sino que ha aprobado una medida que considera un mayor monto para estos trabajadores, lo cual podría ser el punto en desacuerdo entre el legislativo y Ejecutivo; aunque se debe considerar que en su momento esto fue planteado por una gestión anterior a la de Balcázar, durante el mandato de Dina Boluarte.

Ahora, solo queda esperar para ver, luego de que el Congreso envíe la autógrafa al Ejecutivo, si Balcázar promulga la Ley dentro del plazo de 15 días calendario o si la observa y la regresa al Congreso.