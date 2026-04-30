Jugador de Nacional fue expulsado ante Universitario, pero se negó a dejar el campo en partido ‘picante’ por Copa Libertadores

Lucas Rodríguez recibió su segunda amarilla, pero hizo de todo para no dejar el terreno - Crédito: ESPN

Se puso picante. En lo que venía siendo un partido duro y de alta tensión, el volante del Nacional de Uruguay, Lucas Rodríguez, fue correctamente expulsado luego de cometer una dura falta contra el delantero Alex Valera a los 35 minutos del primer tiempo.

Cabe recordar que a los 21 minutos, el aguerrido mediocampista ya había recibido la primera tarjeta amarilla tras una fuerte entrada contra otro jugador merengue.

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Lo lamentable fue que al momento de salir del campo de juego, el jugador del ‘Bolso’ pretendió buscar pelea a algunos de los jugadores de Universitario que pedían que apure su salida para poder continuar el juego. Y es que al momento de su expulsión, la visita se iba imponiendo 1-0 en el Monumental de Ate

Una mano en contra

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Apenas se jugaban los 11 minutos del partido, José Carabalí protagonizó una acción que resultó crucial para el desarrollo del marcador. El defensor ecuatoriano, al intentar controlar un balón en el área propia,*utilizó el brazo de manera antirreglamentaria.

El gesto, claramente advertido por el Sistema de Videoarbitraje (VAR), fue considerado una infracción dentro del área. A pesar de que Universitario había conseguido salir jugando y generar una aproximación ofensiva, el VAR detuvo el avance para informar al árbitro principal sobre la falta.

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El colegiado paraguayo Carlos Benítez recibió la indicación desde la sala de video y procedió a revisar la jugada en el monitor. Tras observar la repetición, determinó que la intervención de Carabalí fue ilegal, por lo que sancionó el penal. Maxi Gómez, delantero de Nacional, se encargó de ejecutar el disparo desde los doce pasos y abrió el marcador para la visita, generando una reacción inmediata en ambos equipos.

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