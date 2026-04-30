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Shirley Arica se quiebra y le reclama a Samahara Lobatón tras bromas de Pablo Heredia en ‘La Granja VIP’: “Siempre estás de su lado”

El ambiente en la granja se calienta cuando Arica reclama entre lágrimas a la influencer su falta de apoyo tras sentirse afectada por una broma del actor durante la gala del capataz

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Shirley Arica y Samahara Lobatón
Shirley Arica reclama la falta de apoyo de Samahara Lobatón tras una broma de Pablo Heredia en 'La Granja VIP', evidenciando fracturas en el 'team víboras'.

Las tensiones dentro del ‘team víboras’ de ‘La Granja VIP’ alcanzaron un nuevo nivel cuando Shirley Arica confrontó a su aliada Samahara Lobatón por no haberla defendido ante una broma que Pablo Heredia hizo durante la gala del capataz. El episodio desencadenó un reclamo cargado de emoción, con Shirley rompiendo en llanto y cuestionando la lealtad de quien considera su única amiga dentro del reality.

Shirley Arica no pudo ocultar su decepción y le reclamó duramente a Samahara Lobatón por no haberla defendido de una broma de mal gusto de Pablo Heredia. ¿Es el fin de su amistad en 'La Granja VIP'? Video: Instagram La Granja VIP Perú

El conflicto se originó luego de que Pablo Heredia ganara el duelo del capataz y, al momento de elegir quién lo acompañaría a la suite, generó un momento de suspenso con bromas que Shirley Arica tomó como una falta de respeto. La ‘Chica Realidad’ interpretó los comentarios de Heredia como una indirecta y esperó que Samahara la defendiera en ese instante, algo que no ocurrió.

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Al día siguiente, Shirley buscó a Samahara para expresar su malestar: “¿Sabes qué pensé? Que le ibas a decir algo por lo que dijo. Y me dolió que no le dijeras nada”, le reclamó visiblemente afectada.

El reclamo fue escalando hasta que Shirley, entre lágrimas, acusó a Samahara de priorizar a Pablo Heredia sobre ella: “Siempre le preguntas a él. Nunca te sientas a preguntarme a mí cómo yo me siento. Siempre estás de su lado. En lugar de largarte ayer a buscarme a mí, hablar conmigo, saber cómo me siento”.

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Shirley Arica revela el motivo de su distanciamiento con Pablo Heredia. Una broma que él hizo sobre elegir con quién dormir en el cuarto del capataz fue la gota que derramó el vaso, causando la molestia de la modelo. Video: Instagram La Granja VIP Perú

Samahara intentó justificarse señalando que no vio la broma como algo tan grave y que estaba preocupada por volver a dormir en el cuarto de peones, pero sus explicaciones no conformaron a Shirley, quien cerró la conversación con un mensaje claro: “Ya fue, ya sé cómo son las cosas y punto. Y lo que te he dicho, te lo he dicho a ti, no para que vayas de sapa”.

Pablo Heredia se niega a pedir disculpas

Por su parte, Pablo Heredia fue consultado por Samahara sobre si estaba dispuesto a disculparse con Shirley, a lo que respondió de manera tajante: “Ni en pe**”. El actor argentino defendió que su comentario fue una broma y que no hizo nada que justifique una disculpa. “Si no te gustan mis chistes, no te gusto. No estamos conectados de la misma forma, fue un chiste”, señaló.

Heredia también explicó su versión de los hechos: al ganar el capatazgo, en lugar de pensar en sus propias comodidades, fue a ayudar a Samahara a llevar sus pertenencias porque ella volvería al cuarto de peones, y que Shirley interpretó negativamente ese gesto al sentir que él no priorizó sus cosas primero.

En una sincera conversación con Samahara Lobatón, Pablo Heredia revela su decepción con Shirley Arica. Asegura que una parte de ella no le gustó y que su actitud ha provocado que él se desconecte de la relación. Video: Instagram La Granja VIP Perú

“Vamos a acompañar a Samahara, vamos a subirle el ánimo. ¿Cómo? Pero no, ella quiere que primero pensemos en ella”, argumentó el actor. Samahara, en el medio de ambos, expresó su agotamiento por la situación: “Me tienen ma**** estos dos imbéc****, harta. Nunca en mi vida he estado con un hombre así”, comentó en un momento a solas.

Yaco Eskenazi interviene en la suite

El episodio tuvo un nuevo capítulo cuando el conductor Yaco Eskenazi intervino para intentar mediar entre Shirley y Pablo. En el intercambio, Shirley explicó que la broma de Pablo la hizo sentir mal porque consideró que fue innecesaria y fuera de lugar.

Yaco, con su característico humor, cuestionó a Pablo por haberse puesto sus anteojos de avión y dormido sin intentar un acercamiento con Shirley: “Lejos de intentar el cuchareo clásico del amor, te pusiste tus cosas estas de avión en los ojos y pernoctaste... Está bien que tengamos 46 años, amigo, pero algo de vitalidad nos queda”.

La tensión estalla entre Pablo Heredia y Shirley Arica después de una broma que la participante consideró de mal gusto. Pablo se defiende argumentando que todo es parte del show y se niega a ofrecer disculpas, generando una fuerte crisis en su incipiente relación. Video: Instagram La Granja VIP Perú

Pablo intentó defenderse, pero sus comentarios solo generaron más tensión. Shirley, visiblemente frustrada, señaló: “Ves, y la sigue caga***. ¿Qué hago?”.

El episodio también dejó en evidencia el desgaste que siente Samahara Lobatón al estar entre Shirley Arica y Pablo Heredia. En una conversación con el propio Pablo, la influencer le señaló que tanto él como Shirley tienen actitudes similares de desconexión, y que ella queda atrapada en el medio sin saber a quién acercarse.

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