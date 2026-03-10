Retiro de S/22.000 de aportes ONP sería evaluado hoy por presidente José María Balcázar

Retiro ONP de hasta 4 UIT podría estar cerca de definirse, para ver si finalmente va o no va. - Crédito Andina

Por todos lados viene la presión por el retiro ONP de hasta 4 UIT (S/22.000). La medida busca alguna forma de dar un monto equivalente a los aportes que han realizado los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional, a quienes se les descuenta un 13% de su sueldo cada mes. Como se sabe, un retiro per se no es posible, dado que la ONP no guarda los fondos de los aportes, pero igual el Congreso busca una forma de hacerlo viable.

No solo hay más de 10 proyectos estancados que buscan esta medida, sino que también se encuentran solicitando priorizar su debate (uno de ellos, Alfredo Pariona Sinche de Perú Libre) en el Congreso. Pero también fuera de esta han aumentado la gestiones con el Ejecutivo para viabilizar la iniciativa.

Es la congresista Ariana Orué, de Podemos Perú, quien estuvo buscando que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revise su viabilidad. Pero tras semanas no se ha concretado algún resultado. Este martes 10 de marzo, sin embargo, según ha informado en sus redes sociales, el mismo presidente José María Balcázar la recibirá para poder evaluar la viabilidad de esta medida.

Luego de que la congresista Ariana Orué coordinará con el MEF, dio a conocer que la mesa de trabajo se realizará este martes. - Crédito Presidencia

Retiro ONP de 4 UIT hoy

Tras el estancamiento de los proyectos de retiro ONP en el Congreso de la Repúbica, la congresista Ariana Orué ha logrado gestionar reuniones con el Ejecutivo para empujar la medida por esta vía alterna. Su último logro ha sido una reunión con el mismo Balcázar.

Así, este martes 10 de marzo se reuniría Orué con Balcázar para evarluar dos medidas, principalmente. “Una de ellos corresponde al proyecto de Ley 12648 de mi autoría que autoriza el retiro de las 4 UIT para los aportantes de la ONP”, aclaró la congresista.

Como se recuerda, la medida salió como respuesta al retiro AFP de 4 UIT, pero para atender a los afiliados de la ONP. Algunos congresistas lo señalaban como una forma de igualar el campo, pero ignorando que la ONP no guarda fondos, sino que es un sistema de reparto: los aportes actuales van para pagar las pensiones actuales de adultos mayores. Pero ahora, justo justificado en la crisis del gas natural, la medida gana mayor presión.

El retiro ONP cobra fuerza en medio de la crisis del gas. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

“Es importante tener en consideración la coyuntura que venimos pasando, que viene afectando nuestro bolsillos, estamo encareciendo el uso de electricidad, que mas de 335 mil vehiculos utilizan GNV, y todo eso esta empobreciendonos y además subiendo el gas, afectando nuestros hogares. Tenemos a millones de peruanos que vienen siendo afectados, pero también millones de peruanos que han sido aportantes de la ONP que necesitan su dinero”, señala Orué, quien espera soluciones concretas y que se tenga resultados por parte del Poder Ejecutivo.

Reglamentación del bono de reconocimiento

Asimismo, otro de los temas que buscas la congresistas Orué es que se reglamente la Ley 31729 Ley que actualiza el bono de reconocimiento a los aportantes y exaportantes de la ONP, promulgada ya a fines de abril de 2023, casi hace tres años.

“Tienen derecho a recibir el Bono de Reconocimiento, por los aportes realizados, los afiliados y exafiliados al Sistema Nacional de Pensiones que se trasladaron o se trasladen al Sistema Privado de Pensiones. El mencionado bono se deposita de oficio en la cuenta individual de capitalización (CIC)”, señala la norma.