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Gol de Alex Valera para remontada 2-1 en Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

El ariete nacional sacó rédito de un corto rechazo del portero Mejía y movió las redes por segunda vez de la valla del ’bolso’

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El delantero aprovechó un rebote del portero rival y logró la remontada en el Monumental - Crédito: ESPN.

Universitario de Deportes se ha puesto adelante en el marcador ante Nacional con un tanto de Álex Valera. El nacido en Pomalca la embocó en el arco de Luis Mejía luego que este no pueda controlar el cuero y la deje viva en su área. El equipo del ’Coco’ Araujo había iniciado el juego con el luminoso en contra, pero la expulsión de Lucas Rodríguez y el tanto de Caín Fara le dieron un impulso anímico para el complemento.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Universitario salió al campo de juego del Estadio Monumental con la convicción de ponerse arriba en el luminoso. Un centro de desde la derecha por parte de Andy Polo encontró la frente de José Carabalí. El ecuatoriano conectó, pero el portero Mejía evitó que mueva sus redes. Sin embargo, en segunda instancia, el rebote quedó corto.

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La pelota quedó picando y fue aprovechada por Álex Valera. El delantero se despachó con su octavo tanto de la temporada y celebró efusivamente el tanto de la victoria transitoria.

Gol de Álex Valera en Universitario vs Nacional. Crédito: Captura ESPN.
Gol de Álex Valera en Universitario vs Nacional. Crédito: Captura ESPN.

Tras el tanto de Valera, Nacional encontró nuevamente el gol a través de un remate de Maximiliano Silvera. Previamente, el portero Vargas había reaccionado de forma notable ante un cabezazo de Maximiliano Gómez. El rebote le quedó a placer al ’charrúa’ y emparejó las acciones.

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Sin embargo, ’Coco’ Araujo decidió el ingreso de Lisandro Alzugaray. El delantero argentino ya había estrellado un disparo en el travesaño y se redimió para anotar el 3-2 que le está dando a la ’U’ su primera victoria en la actual edición de la Copa Libertadores.

El argentino entró desde el banco de suplentes y logró el tercero de los 'cremas' - Crédito: ESPN.

Presente adverso de Universitario

Universitario llegó a este encuentro con una actualidad que preocupaba sobremanera a sus aficionados. La salida del técnico Javier Rabanal tras sendas derrotas ante Coquimbo Unido y frente a Melgar generaron el fin del proceso antes de lo que se había firmado en los papeles.

El triunfo ante Deportivo Garcilaso bajo la dirección técnica de Jorge Araujo le dio un respiro al equipo, pero en la misma semana sufrió otro golpazo, pues cayó por 2-1 en casa de forma inopinada ante Alianza Atletico.

La derrota frente al ’vendaval’ acabó prácticamente con las aspiraciones de los ’cremas’ en el Torneo Apertura, certamen que se adjudicaron en las últimas dos temporadas. Por lo tanto, una hipotética victoria ante Nacional representaría más que tres puntos, dado que puede significar el envión que necesita el plantel para encarrilarse.

El cuadro 'crema' no pudo de local y terminó cayendo 2-1 ante su gente - Crédito: L1MAX.

¿Cómo queda Universitario en la tabla de posiciones?

Con este resultado parcial, el Grupo B de la Copa Libertadores presenta una particularidad única en la actual edición. De momento, los cuatro equipos registran cuatro unidades al término de la tercera fecha. Tanto Nacional como Coquimbo Unido, Deportes Tolima y Universitario están igualados, señal de lo parejo del grupo.

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