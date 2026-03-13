Ethel Pozo y Yaco Eskenazi destierran rumores de un supuesto romance: “Ni en esta ni en otra vida”

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo se pronuncian sobre los rumores que los vincularon sentimentalmente en el pasado. Los conductores de televisión reafirman su sólida amistad y aclaran que nunca existió nada más entre ellos | Infobae / Ana Morocho

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi salieron al frente para aclarar de una vez por todas los rumores de romance que los persiguieron durante su etapa como conductores de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya’. En la conferencia de prensa de 'La Granja VIP’, el nuevo reality que ambos conducirán en Panamericana TV, la dupla fue directa y contundente frente a los comentarios que, durante años, pusieron en entredicho sus relaciones personales y su profesionalismo.

“Ese rumor no tiene pies ni cabeza,” aseguró Yaco Eskenazi, recordando que los comentarios sobre un posible vínculo sentimental datan de 2018, cuando ambos coincidían en América Televisión. La respuesta de Ethel Pozo fue aún más categórica: “Ni en esta ni en otra vida.” Ambos recalcaron que, pese a la cercanía y química televisiva, entre ellos solo existió y existe una sólida amistad.

Para Ethel, los rumores que surgieron en los pasillos de América TV y que incluso se extendieron a su participación en obras teatrales infantiles resultaron inverosímiles. “En el 2018, cuando me llamaron por los rumores del teatro, yo decía: ‘Esta obra es infantil, y todos los días vengo con mis hijos’. No tiene pies ni cabeza,” enfatizó la conductora, dejando claro que la convivencia profesional nunca traspasó los límites de la amistad.

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi sonríen juntos en la presentación de "La Granja VIP", el nuevo reality que conducirán en Panamericana TV. (Ana Morocho)

Incomodidad por los rumores

Ambos conductores coincidieron en que, aunque los rumores puedan parecer triviales, afectan a las familias y pueden generar incomodidad en las parejas. Yaco fue enfático: “Es difícil para las personas pensar que un hombre y una mujer puedan convivir, ser amigos, trabajar y que no pase nada más. Se inventan y especulan, y a veces la gente suelta información muy ligera que puede dañar. Yo conozco a Julián, el esposo de Ethel, desde hace veinticinco años, es amigo mío del barrio. Conozco a su familia, estoy casado, tengo dos hijos.”

Por su parte, Ethel recordó que en su momento prefirió comunicarse con Natalie, esposa de Yaco, para aclarar la situación y evitar malos entendidos. “Dije: ‘Igual mejor le escribo a Natalie porque es algo feo que se diga’. Y ella me dijo: ‘No tienes nada que escribir’. Aun así, lo hice porque me parecía importante que no quedara espacio para la duda. Jamás de los jamases hubo algo,” afirmó.

Ambos dejaron en claro que la transparencia y la confianza han sido la base para enfrentar cualquier especulación, y que sus parejas y familias conocen la verdad sobre el vínculo que los une.

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi se defienden de los ataques y aclaran que su regreso a la pantalla no es para 'alimentar el morbo'. La conductora también se refirió a un audio malintencionado que buscó perjudicarlos y cómo afectó a su familia | Infobae / Ana Morocho

“No vamos a alimentar la polémica”

Tanto Ethel como Yaco coincidieron en que el morbo de la audiencia y la viralización de rumores en redes sociales han amplificado versiones infundadas. “El morbo lo alimenta quien quiere, nosotros no. Yo conduje un programa con Ethel seis años, y podrías decir que nos volvieron a convocar porque lo hicimos bien como dupla, no para alimentar morbo,” enfatizó Yaco. Para él, la verdadera noticia es el trabajo profesional y el respeto mutuo que han construido.

Ethel, por su parte, lamentó que la difusión de audios anónimos y comentarios sin fundamento se haya convertido en una práctica común en los medios digitales. “La última vez que salió un rumor fue por un anónimo, eso debería estar condenado. Que cualquiera grabe un audio en producción y diga una pachotada... y de ahí se viraliza,” señaló, visiblemente molesta por el impacto que estas situaciones pueden tener en su entorno personal.

Yaco ejemplificó el peligro de este tipo de rumores: “Imagínate que yo suba un audio con tu nombre diciendo cualquier cosa, y la gente puede pensar que es verdad. No hay que tomarlo en serio,” advirtió.

Natalie Vértiz sonríe mientras la imagen a la derecha muestra a Yaco Eskenazi y Ethel Pozo disfrazados de granjeros, tras la aclaración de Natalie sobre su reencuentro televisivo. (ATV / Panamericana)

Solo amistad, ningún romance

La viralidad de los rumores no solo afectó a los conductores y sus parejas, sino también a sus familias. Ethel Pozo compartió cómo su hija, desde España, la llamó preocupada tras ver un video en redes sociales. “Me dijo: ‘Mamá, ¿por qué están diciendo esto?’. Yo le expliqué que en la vida real hay gente buena y gente mala, y que los artistas tampoco estamos para que todo el mundo nos aplauda. Hay quienes buscan hacernos daño porque esto también es un negocio,” reflexionó.

Ambos coincidieron en que, pese a la presión social y el escrutinio constante, la mejor respuesta es seguir trabajando con profesionalismo y priorizar sus valores familiares. “Vivimos en un entorno familiar sano y agradable. Nuestras parejas entienden perfectamente que existe gente así. Nosotros somos muy, muy amigos y sí puede existir la amistad entre un hombre y una mujer que trabajan juntos,” sostuvo Yaco, subrayando el mensaje que quieren transmitir con su nueva etapa en Panamericana TV.

Natalie Vértiz defiende públicamente a Yaco Eskenazi ante rumores de dependencia económica en su pareja. (Instagram)

Compromiso profesional y nueva etapa en ‘La Granja VIP’

Lejos de la polémica, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi se mostraron motivados y unidos ante el próximo estreno de La Granja VIP. Ambos destacaron que el verdadero foco está en ofrecer al público un formato entretenido, auténtico y construido sobre la confianza y la amistad.

Todo lo que tienes que saber de La Granja VIP, de Panamericana TV.

“Estamos felices de estar en Panamericana. Lo importante es el trabajo y el esfuerzo, no alimentar rumores. Esperamos que la audiencia nos acompañe y que este nuevo proyecto hable por nosotros,” concluyó Pozo, dejando atrás los rumores y apostando por una dupla que ha demostrado que la amistad y el profesionalismo pueden ir de la mano, sin dobles interpretaciones.