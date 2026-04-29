Gregorio Pérez quedó sorprendido por salida de Álvaro Barco de la dirección deportiva de Universitario: “Unas horas antes tuve comunicación con él”

El exentrenador de la 'U' indicó que horas antes de la destitución del directivo mantuvo una comunicación con él. | VIDEO: Estudio Fútbol

Gregorio Pérez se fue de Universitario hace varios años por cuestiones de salud, pero la ‘U’ quedó incrustado en su corazón por el resto de su vida. De ahí que ofrezca opiniones varias de la actualidad del conjunto ‘crema’. En ese sentido, ha hecho una observación concreta de la salida de Álvaro Barco.

En una entrevista concedida a Estudio Fútbol, ‘Goyo’ aseguró que se vio asombrado por la marcha ruidosa del directivo de los despachos de la institución; más aun porque horas antes de la oficialización de su adiós había sostenido una charla telefónica para conocer su presente.

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“Me sorprendió que se hubiera ido Barco. Unas horas antes a eso había tenido una comunicación con él. Me sorprendió su salida, pero la gente que está al frente del club tiene la capacidad suficiente para salir de ese mal momento”, detalló Pérez.

'Goyo' Pérez habló largo y tendido con Infobae Perú tras su retiro como entrenador a los 76 años - Crédito: Universitario

Resolución inmediata

La crisis de Universitario es innegable. Nació, en gran medida, por la pésima composición del plantel. Gran responsable de ello ha sido Álvaro Barco, a quien la dirección deportiva del club le quedó grande. En solo cuatro meses del presente año, periodo oficial de labor con una nueva cúpula, echó por la borda un proceso exitoso de tres años configurado con un tricampeonato.

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Para tratar de descomprimir el momento convulso que se vive en Ate, las cabezas oficiales de la institución tomaron una decisión, la cual era un reclamo a viva voz por parte de la exigente afición: dar por terminada la gestión en los despachos de un Barco que se retira sin pena de gloria de la que siempre ha considerado su casa.

Los fanáticos 'cremas' abuchearon al director deportivo por el complicado presente del equipo. (Video: TikTok Comunidad Crema)

No es para menos, dado que en su mandato acometió contrataciones controversiales e insalvables como las de un irresoluto Sekou Gassama, un indefinido Héctor Fértoli y un desconocido Miguel Silveira. Ninguno de ellos, hasta el día de hoy, ha dado la talla como refuerzos de un club tricampeón.

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Álvaro Barco, hombre forjado en las entrañas de la ‘U’, llegó a ser Director Deportivo en reemplazo de Miguel Barreto y avalado por Jean Ferrari. Fue en julio del 2025 cuando arrancó sus labores, pero su función absoluta echó a andar en el 2026, donde demostró una mala mano y visión.

La Trinchera Norte culpa a Álvaro Barco de la hecatombe de la 'U' en los primeros compases del 2026. - Crédito: Difusión