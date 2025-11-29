Perú

Ethel Pozo no se calla y responde rumores sobre supuesto vínculo sentimental con Yaco Eskenazi: “Es una mentira”

La conductora rechazó con firmeza las versiones que circularon tras la difusión de un audio anónimo en ‘Good Floro’, aclarando que nunca existió ninguna relación más allá de lo profesional con el exintegrante de realities

Guardar
Magaly Medina rechaza rumores sobre Ethel Pozo y supuesta relación con Yaco Eskenazi. ATV/ Magaly TV La Firme

La presentadora de televisión Ethel Pozo no se quedó callada ante los rumores que vienen circulando en las redes sociales sobre un supuesto vínculo con Yaco Eskenazi durante su etapa como compañeros de conducción. El asunto se desató después de una transmisión del espacio digital ‘Good Floro’, donde una usuaria anónima afirmó conocer detalles de una supuesta relación entre la hija de una figura muy conocida de la televisión —despertando rápidamente especulaciones sobre Pozo y Eskenazi como los protagonistas del relato.

El audio viral, difundido durante el pódcast, no mencionó nombres de manera directa. Sin embargo, la descripción de “la hija de una conductora muy querida del país” y de un colega que “estaba casado con una señorita muy hermosa”, activó la maquinaria de la farándula digital. En diferentes plataformas, usuarios comenzaron a conectar los datos con Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, quienes coincidieron como dupla en el programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. El rumor sugería que la buena relación evidenciada en pantalla habría trascendido el ámbito laboral.

La versión anónima relató supuestos encuentros en los camerinos y una complicidad que era “sabida por todos en el canal”, alimentando el morbo. Según el audio, el supuesto escándalo habría estallado al enterarse la esposa del conductor —en clara alusión a Natalie Vértiz— quien habría puesto fin al matrimonio, aunque con reconciliación posterior y la condición de que su esposo no mantuviera más contacto con la presentadora señalada. “La hija de la conductora se encerraba con este pata haciendo sus cochinadas dentro de su camerino”, se escucha en la grabación.

Ethel Pozo responde a rumores
Ethel Pozo responde a rumores que la vinculan con Yaco Eskenazi.

La respuesta de Ethel Pozo

Ante el surgimiento masivo de comentarios que la involucraban, Ethel Pozo optó por pronunciarse de manera directa a través de sus redes sociales para despejar dudas y cortar la proliferación de versiones infundadas.

Frente a la consulta de un usuario, respondió de forma categórica: “Cualquier persona medianamente inteligente sabe que es una mentira. Mañana me inventan una historia con mi hermano Edson”. Esta respuesta buscó dejar sin sustento el rumor y evidenció el hartazgo de la presentadora ante la constante aparición de chismes acerca de su vida privada.

La reacción de Ethel Pozo fue respaldada por sus seguidores. Paralelamente, otras figuras del espectáculo, como Magaly Medina, compartieron reflexiones sobre el uso irresponsable de información no comprobada en plataformas digitales. En su último programa, la periodista advirtió sobre el daño que pueden causar este tipo de rumores, así como los riesgos legales en los que incurren quienes difaman sin pruebas concretas. Medina calificó el episodio como un ejemplo de la “irresponsabilidad” que puede darse en el ámbito de los pódcast y el streaming.

Hay muchas fake news en TikTok. Hay que saber distinguir la paja del trigo… pero a mí me asombra cuando en ciertos pódcast se dejan seducir por el chisme barato, sin pruebas de ningún tipo y pueden mandar a la cárcel así a cualquiera”, sentenció Medina, dejando claro que no daría crédito a estas versiones sin sustento.

Magaly Medina rechaza rumores sobre
Magaly Medina rechaza rumores sobre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.

A pesar de la viralización y del crecimiento del tema en redes, no se han presentado pruebas concretas que respalden la historia difundida en ‘Good Floro’. Mientras Ethel Pozo ha negado los rumores, Yaco Eskenazi ha optado por no dar importancia ni responder ninguna especulación mediática.

